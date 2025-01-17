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2 тысячи долларов за дачный участок под Минском. Итоги аукциона по продаже земли в СТ

17.01.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Минского района для ведения коллективного садоводства. Рассказываем о результатах торгов.


На аукцион было выставлено 14 дачных участков. Они расположены в садовых товариществах Лошанского, Луговослободского и Папернянского сельсоветов.

Лошанский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка № 96 и № 97 в СТ «Вилия-Лошаны». На земельные наделы подали по 14 заявлений. Участки оснащены электричеством. Начальная цена надела № 96 составила 9 400 рублей. 

Его удалось продать за 63 238 рублей, или 18 215 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. 

Участок № 97 был оценен в 7 000 рублей.

Он реализован за  42 811 рублей, или 12 331 доллар.

В СТ «Ручеек» в д. Рябушки Лошанского сельсовета также предлагались 2 земельных надела с возможностью подведения к объектам строительства электричества. Они были оценены в 7 000 рублей (каждый). На участок № 361 подали 5 заявок, на участок № 376 – 4 заявления. 

Лоты проданы за 21 969 рублей, или 6 328 долларов, и 35 381 рубль, или 10 191 доллар, соответственно. При этом надо иметь в виду, что победители аукциона должны возместить товариществу затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 70 базовых величин.

Луговослободской сельсовет предложил на аукцион 2 участка в СТ «Наш родник плюс» и 5 участков в СТ «Новые земли». Торги прошли по 3 участкам, на которые претендовали по 2 человека. Победители аукциона должны возместить СТ «Наш родник плюс» затраты на инженерную инфраструктуру в размере 160 белорусских рублей, а СТ «Новые земли» - по 425 долларов.

Папернянский сельсовет выставлял на аукцион один участок № 65 в СТ «Ромашка Соломореченская». На него поступило 2 заявки. 

При начальной цене 6 000 рублей лот продан за 15 562 рубля, или 4 482 доллара.

Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.







Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Минского района для ведения...
 
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