|
«Квартиры тут продаются быстро». Как живут в панельках возле новой станции метро «Слуцкий гостинец»
21.01.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце прошлого года состоялось долгожданное для многих минчан событие - открылись три новые станции метро. Строительство участка от “Аэродромной” до “Слуцкого гостинца” стартовало еще в 2017-м. С тех пор местные жители начали отсчет до того самого радостного дня, вот только дата введения станций в эксплуатацию постоянно откладывалась. В итоге 30 декабря 2024-го они стали доступны для пассажиров. Realt побывал в жилом массиве возле одной из них - “Слуцкого гостинца” - и узнал у местных, как им жилось до и что изменилось после открытия.
Станция метро “Слуцкий гостинец” - одна из конечных на Зеленолужской линии. Она расположена на пересечении улиц Кижеватова и Корженевского. Эта местность доставила строителям немало трудностей. Из-за наличия рядом реки и грунтовых вод высокого уровня им пришлось создавать дренаж и мощную систему гидроизоляции. Во многом это повлияло на конечный срок строительства станции.
Что касается домов, которые расположены рядом, то в основном это девятиэтажные бетонные панельки серии М-464, которые появились здесь в 1970-х.
“Нам привычнее на наземном транспорте”
В ближайшем к новой станции метро доме живут две подруги - две Валентины. Обе они заселились сюда практически с момента сдачи жилья в эксплуатацию - в 1978 году.
- Еще когда мой муж работал в милиции, мы жили в бараке. Из него впоследствии сделали музыкальную школу. Но до этого жильцам начали предлагать варианты переселиться, предложили дом в Чижовке. Муж поехал туда, посмотрел и сказал, что это не вариант - там были смежные комнаты небольшого метража. Так, у нас все выселились, а мы остались в бараке, и спустя год нам предложили вариант здесь. Живем тут столько лет, действительно все нравится. Из недостатков могу отметить только то, что во дворе мало места для парковки автомобилей. Но все понимают, что это такая планировка, уже ничего не поделаешь, поэтому как-то смирились, - отмечает одна из них.
У второй Валентины ситуация сложилась другая. Раньше с мужем они жили у свекра, были прописаны в его квартире. А когда появились дети, пошли на расширение жилой площади. В результате - поселились в доме на улице Лейтенанта Кижеватова. Женщина отмечает, что сколько здесь живет, никаких претензий к дому и самому району у нее совсем нет. Единственный недостаток - не хватает магазинов с одеждой.
- У нас здесь открыто несколько парикмахерских и салонов красоты, есть небольшая аптека и магазины с продуктами. Но что касается одежды, то с этим сложности, приходится выезжать куда-то в центр города, а в моем возрасте это на самом деле уже сложновато, - подчеркивает она.
Больше всего соседкам нравится, что они живут в зеленом районе.
- У нас рядом с домом раньше была большая аллея с тополями, но потом здесь делали ремонты, многое перекапывали. Коснулось это и деревьев. А после окончания строительства метро, нам взамен возле дороги посадили елочки. Уже свежее стало, - замечают они.
О появлении рядом с их местом жительства метро женщины отзываются только положительно.
- Конечно, мы сами на нем не передвигаемся. Все привычнее на наземном транспорте. Да и ездить нам особо некуда. Обходимся пока тем, что есть рядом с домом. Но для молодежи - это огромный плюс. Сыновья говорят, что теперь куда угодно можно доехать на метро, при этом не надо менять транспорт несколько раз. Плюс оно в двухста метрах от дома. Кстати, открылось недавно, но немного чувствуется, что людей тут стало больше. Часто спрашивают, как пройти к нему, - рассказывают местные жительницы.
“Квартиры у нас в доме продаются достаточно быстро”
Рядом с этим же домом встречаем Надежду. Здесь она живет уже 47 лет. Сначала жила в одной квартире, потом переселилась в этот же дом, но в другую, большую по площади. Первое, что отмечает женщина, - это постепенное обновление жильцов в доме.
- У нас тут квартиры продаются достаточно быстро. По ощущениям, как только они освобождаются, сразу приобретаются другими. И в большинстве своем это молодежь. Понимаю, кто из них новенькие, по тому, что они не здороваются. Со временем только начинают знакомиться с соседями. Такая ситуация по хорошим продажам всем понятна. Район прекрасный, зеленый, отличное транспортное сообщение. Еще и метро открылось. При этом стоимость квартир, как говорят, здесь адекватная, - рассказывает она.
О появлении метро женщина отзывается спокойно.
- Когда только его начали строить, боялась, что будет от него шум или какая-то вибрация. Но вот уже две недели оно работает, и все спокойно. Единственное, чего мне действительно жалко, - это зелени и деревьев, которых здесь раньше было очень много. Нам посадили взамен елки, но пока они вырастут. Да и вид уже совсем не тот.
Как отмечает жительница, большее неудобство им всегда приносил кирпичный завод.
- В районе бывает очень ветрено, а туда завозились грунты и вперемешку с ветром образовывали песочное торнадо. От этого зимами и снег бывал рыжим. А еще раньше там, где сейчас стоит “Корона”, был красивый сад, мы там часто гуляли с детьми. Еще соловьи пели очень красиво. Но знаете, радует то, что и без этого сада здесь зеленых зон хватает. Мне важно, чтобы была возможность прогуляться на свежем воздухе. Приятно это делать на природе, а не среди бетонных стен. Так что пока меня все устраивает, а что там дальше будет, время покажет, - подчеркивает Надежда.
"Удивляет, что сделали две станции метро так близко друг к другу"
В одном из дворов недалеко от метро встречаем Милу. Она живет в этом районе практически восемь лет. И все это время вокруг ходили разговоры о строительстве и открытии новой станции.
- Получилось так, что мы долго снимали квартиру в районе Серебрянки, но со временем у нас родились сначала первый, потом второй ребенок. Поняли, что нужно что-то делать: одно дело, когда снимаешь только для себя, а тут появляются дети и возникает необходимость думать на перспективу. Так, решили посмотреть варианты в этом районе, потому что сразу обращали внимание на то, как удобно будет добираться до работы. Отсюда и мужу, и мне комфортно, плюс недалеко центр, хорошее транспортное сообщение. К тому же, нам изначально говорили, что через год здесь должно открыться метро. Мы с мыслью, как это прекрасно, и жили. Но ждали его мы в итоге восемь лет. Конечно, когда метро рядом, намного удобнее. Например, мужу теперь немного быстрее добираться до работы и не надо делать пересадок на разные транспорты. Немного удивляет, что сделали две станции метро так близко друг к другу, но ладно, это не нам решать, - рассказывает местная жительница.
Кроме удобного месторасположения, при выборе жилья Мила и ее муж обращали внимание на наличие поблизости детских садов, школ, больниц и поликлиник.
- С этим здесь действительно все в порядке, причем все объекты находятся поблизости к нашему дому. Даже не нужно использовать транспорт, чтобы добраться в необходимое место. Что касается досуга детей, то недалеко от нас работает музыкальная школа. У нас оба ребенка в нее ходят. Мы об этом не задумывались, когда выбирали квартиру, но это приятный и удобный бонус. Приобретая здесь жилье, мы понимали, что это старый район, но при этом он зеленый. В новых районах обычно, кроме бетона, никаких природных зон нет, а здесь и парк рядом, и водохранилище. Можно прогуляться и подышать свежим воздухом. Для меня это вообще один из важнейших критериев, потому что я сильно люблю природу. А кто любит кататься на лыжах или сноубордах, то рядом “Солнечная долина” находится, можно отправиться туда.
Мила и ее семья сейчас живут в доме 1977 года постройки. Как она отмечает, для их квартиры характерны все плюсы и минусы построек того времени. Из минусов она особо подчеркивает - кухни маленьких площадей и отличную слышимость.
- Кстати, постепенно в наших домах делают капитальные ремонты. У нас он прошел несколько лет назад. Тем, кто хотел, снаружи сделали утепление за дополнительную плату, а также поменяли счетчики на электроэнергию и трубы водоснабжения. Некоторым также меняли лифты. У нас его обновили, теперь все прекрасно. А еще в некоторых домах заваривали мусоропроводы. Сейчас, кстати, можно заметить, что мусорные баки стоят прямо возле входных дверей в подъезд, это не очень удобно. При этом во дворах есть еще и баки для сортировки, поэтому такое расположение общих вообще непонятно. Хотя иногда в эти для сортировки жильцы кидают и общие пакеты, смысл от их наличия вообще теряется. Но это люди, с ними ничего не поделаешь.
В ходе разговора она несколько раз отмечает, что у них в районе сильно не хватает спортивных площадок или каких-то центров, где взрослые и дети могли бы заниматься.
- У нас тут много молодых семей проживает, которым также хочется заниматься спортом. Даже небольшая площадка с тренажерами была бы кстати.
Что здесь продается?
Сейчас рядом со станцией метро "Слуцкий гостинец" в базе Realt предлагается девять вариантов квартир для приобретения. Причем цены на них варьируются от 53 900 до 116 тысяч долларов.
Самый доступный вариант -
В соседнем доме на том же этаже предлагается неплохая
Наиболее дорогая квартира в этом районе находится по адресу Корженевского, 2а. Это
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце прошлого года состоялось долгожданное для многих минчан событие - открылись три новые станции метро. Строительство участка от “Аэродромной” до “Слуцкого...
|
Архив (Новости Экономики)