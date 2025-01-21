«Квартиры тут продаются быстро». Как живут в панельках возле новой станции метро «Слуцкий гостинец»

Что касается домов, которые расположены рядом, то в основном это девятиэтажные бетонные панельки серии М-464, которые появились здесь в 1970-х.

“Нам привычнее на наземном транспорте”

В ближайшем к новой станции метро доме живут две подруги - две Валентины. Обе они заселились сюда практически с момента сдачи жилья в эксплуатацию - в 1978 году.

- Еще когда мой муж работал в милиции, мы жили в бараке. Из него впоследствии сделали музыкальную школу. Но до этого жильцам начали предлагать варианты переселиться, предложили дом в Чижовке. Муж поехал туда, посмотрел и сказал, что это не вариант - там были смежные комнаты небольшого метража. Так, у нас все выселились, а мы остались в бараке, и спустя год нам предложили вариант здесь. Живем тут столько лет, действительно все нравится. Из недостатков могу отметить только то, что во дворе мало места для парковки автомобилей. Но все понимают, что это такая планировка, уже ничего не поделаешь, поэтому как-то смирились, - отмечает одна из них.