Как изменятся цены на жилье в 2025 году? Прогноз от эксперта с 30-летним опытом

«В некоторых сегментах потенциал роста уже исчерпан, а вот элитное жилье может подорожать»

— Каков ваш прогноз на ближайший год по ценам на вторичном рынке? Есть ощущение, что в 2024-м цифры улетели в космос. Что принесет нам 2025-й?

— Здесь важно понимать: тенденции в сегментах «бюджет», «комфорт» и «комфорт-плюс» существенно различаются. Они разнятся так же, как и запросы покупателей в этих категориях.

Общая рекомендация такова: если вы покупаете квартиру для себя, не откладывайте этот момент, но и не сильно спешите. Сейчас для покупателя наступает действительно золотая пора. Ипотека пока еще остается доступной, количество предложений только растет. В такое время можно спокойно, без ажиотажа рассматривать разные варианты, выбирать, думать, советоваться со специалистами и не бояться, что продавец поднимет цену или квартира быстро исчезнет из продажи.

Думаю, что в этом году вряд ли прибавит в стоимости бюджетное жилье — возможны как плюс, так и минус 1-2%. Несмотря на то, что в 2024-м этот дешевый сегмент вырос всего на 11%, а средний рост по рынку составил 14%.

Минчане всё активнее стремятся менять квартиры от бабушек-дедушек на более современные форматы. К тому же, жилье в хрущевках или панельных девятиэтажках 80-х годов требует больших вложений — замены окон, обновления коммуникаций, масштабного ремонта.

Да, бывает, что и в домах, построенных в 70-90-х годах прошлого века, можно найти квартиру класса «комфорт» — с современной отделкой, с нормальным двором и подъездом после капремонта, с удобной локацией. Такие варианты, конечно, будут более привлекательными. Отмечу, что за прошлый год квартиры класса «комфорт» выросли в стоимости на 15%. Такого потенциала для роста в этом году мы не видим.

Что касается класса «комфорт плюс» (квартиры в современных домах с огороженной дворовой территорией, подземной парковкой, благоустройством), то стоимость жилья в этой категории если и вырастет, то также незначительно. На мой взгляд, свои возможности для роста «комфорт плюс», как и «комфорт», исчерпали за предыдущий год — «комфорт плюс» вырос на 20%. При этом дешеветь такие квартиры в этом году точно не будут. Падения цен ни продавцам, ни покупателям ожидать не стоит.

А вот сегмент элитного жилья пока еще недооценен. Его сложно структурировать, поскольку тут есть и большие квартиры, и жилье в каких-то особых локациях, и таунхаусы, и коттеджи. За прошлый год этот сегмент подорожал на 4−5%. Но думаю, что некоторые объекты еще прибавят в цене. На мой взгляд, именно в элитке мы еще почувствуем отложенный спрос.