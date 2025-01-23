В Минске купили деревянный дом за 620 тысяч долларов. Это самая дорогая сделка декабря

Источник материала: realt.by

Самый дорогой дом, проданный в декабре 2024 года, находится в Минске возле заказника Лебяжий. Его купили за 620 тысяч долларов*. Рассказываем подробнее.

Коттедж был построен в 2015 году в Ржавце. Через дорогу от этого квартальчика находится элитный жилой комплекс «Олимпик парк».

Дом — деревянный, двухэтажный. Общая площадь — 225,5 квадратных метров, участка – почти 12 соток. А обошелся он покупателю 620 тысяч долларов*. *подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки https://pr.nca.by/ .