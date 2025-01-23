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В Минске купили деревянный дом за 620 тысяч долларов. Это самая дорогая сделка декабря
23.01.2025 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Самый дорогой дом, проданный в декабре 2024 года, находится в Минске возле заказника Лебяжий. Его купили за 620 тысяч долларов*. Рассказываем подробнее.
Коттедж был построен в 2015 году в Ржавце. Через дорогу от этого квартальчика находится элитный жилой комплекс «Олимпик парк».
Дом — деревянный, двухэтажный. Общая площадь — 225,5 квадратных метров, участка – почти 12 соток. А обошелся он покупателю 620 тысяч долларов*.
*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки
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Самый дорогой дом, проданный в декабре 2024 года, находится в Минске возле заказника Лебяжий. Его купили за 620 тысяч долларов*. Рассказываем подробнее.
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