Круче крипты? История айтишника, который увлекся стройкой треугольных домов

Источник материала: realt.by

Наш герой до недавнего времени жил в мире, в котором слова трейдинг, биржа и криптовалюта ему понятны и имеют значение. И тут вдруг он покупает участок под Минском и начинает строить треугольные дома - А-фреймы. Рабочий компьютер ушел на задний план – оказалось куда интересней махать лопатой, стучать молотком и завинчивать саморезы. А еще рассказывать о своих успехах (и неудачах тоже) в своем блоге. За год Максим успел создать настоящую базу отдыха и сегодня мы у него в гостях, смотрим, что получилось.

Мечта детства Про строительство у Максима до недавнего времени были смутные представления – вряд ли его интересовали земляные работы, сорта пиломатериалов и плотность утеплителя. Он зарабатывал в сфере, где в ходу такие слова как трейдинг, биржа, криптовалюта и прочие непонятные большинству термины. Идею построить дом Максим изначально рассматривал как реализацию своей детской мечты. Потом она трансформировалась в понимание, как на этом заработать. Замысел кристаллизовался в проект базы отдыха, которая будет приносить ему дополнительный доход.



Первая трудность на пути к задуманному покажется неочевидной – нужно было найти место для строительства. – Я довольно долго искал участок, может с полгода, но ничего подходящего не находилось, – говорит он. – В приоритете были локации у озера, но хороших вариантов мне не попадалось. Отчаявшись, попросил друга глянуть мне участки. Возможно, так выглядит удача – уже через 10 минут он скидывает вариант в Шеметово, возле аэропорта. Водоема рядом нет, зато место тихое, с видом на лес, с соснами на территории. Причем продавались два смежных участка, что тоже выглядело для меня привлекательно. За них я в итоге заплатил около 23 тысяч долларов. Пару слов о выбранной локации: деревня находится рядом с Национальным аэропортом, подъездные пути асфальтированные, вокруг леса. До Минска – 30 километров. Место перспективное – вдоль деревенских улиц как грибы растут новые коттеджи.



Дальше все четко и по плану: территорию Максим разделил на три части, под три домика. – Тогда мне казалось, что треугольные дома или А-фреймы идеально впишутся среди сосен, – говорит Максим. – Теперь, возможно, подумал бы в сторону барнхаусов с баней внутри. И дело не столько в архитектуре, а в функциональности. Впрочем, забегая наперед, инстаграмные дома-треугольники как говорится, «зашли» гостям Максима. Стройка в прямом эфире Как только участок был куплен и стал понятен фронт подготовительных работ, Максим буквально каждый день пребывал на стройке – чистил участок от веток, сорной растительности, лишних деревьев и кустов. Все процессы Максим стал записывать и выкладывать в свой блог на YouTube.



Неожиданностью для бывшего трейдера, а ныне строителя-неофита стали колонии муравьев на участке – уж слишком злыми и многочисленными они были. На эту битву пришлось уделить немало времени – только постоянная химобработка выручала. Проблема не надуманная – работать и терпеть укусы назойливых «туземцев» было бы просто невозможно. Несмотря на боевой настрой владельца, непосредственно к возведению домов пришли лишь летом – некоторое время ушло на согласование всей документации в кабинетах исполкома. Дальше дело пошло гладко – в расчищенных под дома местах завинтили свайные фундаменты, приехали машины с пиломатериалами. Со строительной компанией Максим сразу договорился: строите под ключ, с полной отделкой, сроки сдачи – октябрь-ноябрь.



Здесь позволим себе небольшой экскурс в историю архитектуры. Дома А-образной формы новинка не сегодняшнего дня. Такие сооружения строили для складов и временных хранилищ задолго до того, как архитектор Рудольф Шиндлер построил первый жилой дом в Калифорнии. Тогда крыша до земли и стеклянные фронтоны вызвали настоящий фурор в архитектурном сообществе. Пик популярности таких строений приходится на 1950-е годы и позиционировались они как дома для отдыха выходного дня с «доступным и привлекательным дизайном». Что ж, как видим, история циклична – А-фреймы и сегодня строят для привлечения внимания туристов. И, стоит отметить, при кажущейся простоте таких домов, можно найти множество интерпретаций, конструкций, дизайна, что делает каждый такой дом особенным. – А-фреймы мало чем отличаются от классического каркасника – те же деревянные конструкции, пирог утепления, слои пароизоляции и ветрозащиты, – говорит Антон, представитель компании «Белстройка Про». – Дома Максима имеют классическую конфигурацию и размер: треугольник с антресольным этажом, 6х6 метра у основания. Для наклонных стен-крыш использовали металлопрофиль графитового цвета.





Окна в доме нестандартные – по бокам от входной двери трапециевидные, без импостов (единым стеклопакетом), сверху — треугольный стеклопакет. Благодаря этому парадная часть А-фрейма выглядит максимально прозрачной, без лишних отвлекающих элементов. Окно на втором этаже у изголовья спального места тоже треугольное, что обеспечивает естественное освещение и завораживающий вид на сосны.







Планировка простая – гостиная (она же прихожая, столовая и кухня), санузел и спальня на втором этаже.

На второй этаж ведет лестница – там спальная зона и гамак над гостиной









Если примерять такую планировку для постоянной жизни семьи с детьми, то сразу проявятся все ее минусы: нет прихожей и гардеробной, комната на втором этаже – только для сна двух человек, в полный рост можно стоять только находясь по центру антресоли, мест для хранения здесь тоже нет.



Однако давайте не забывать, что домик спроектирован под туриста, которому все эти удобства быта здесь и сейчас не нужны. Сюда едут за отдыхом, за атмосферой, за чем то необычным и оригинальным. Поэтому видеть сосны и небо через панорамное окно из любой точки дома – во сто крат важнее шкафа с куртками. Заночевать под треугольной крышей, почитать книгу в гамаке прямо над гостиной и вовсе незабываемо. Необычная геометрия пространства, стильный интерьер – вот, пожалуй, главные фишки А-фрейма.





Быт в домах Максима организован на уровне и практически одинаково. В гостиной стоит удобный диван, который превращается в кровать для двоих, если нужно. На стене напротив – экран проектора – можно смотреть фильмы. Рядом сервированный обеденный стол. Мини-кухня оснащена всем необходимым для готовки. Вопреки мнению, что в А-домах большие проблемы с расстановкой мебели, Максим говорит, что все решаемо и не сказывается на удобстве.







Санузел облицован плиткой, оборудован душевой кабиной, подвесным умывальником и зеркалом с подсветкой. Пол здесь, кстати, с подогревом – находиться здесь очень комфортно. В домиках у входа стоят сенсорные выключатели, с которых можно включить свет как в доме, так и на улице – вдоль дорожек, на фасаде, зоны костра, бани и бассейна ночью подсвечиваются.





Инженерные системы в цифрах В инженерном плане дома можно считать почти автономными – из центральных сетей Максиму было достаточно электричества. За столб, счетчики, проекты и работу заплатил 1570 долларов. Для водопровода пробурил скважину. Со всем оборудованием она обошлась в 2 720 долларов. Автономная канализация заводского изготовления стоила 3450 долларов.



Отопление решено просто – установлен кондиционер в районе кухне, который прогревает и поддерживает температуру во всем доме. Плюс теплые полы в санузлах. На отопление домика уходит около 7 кВт в день, внутри поддерживается температура 22-23 градуса.

Бани, купели и бассейн Параллельно строительству домов, Максим занимался не менее важной работой – благоустройством участков. В инфраструктуру дворика возле дома входит купель на дровах, квадро-бани, мангальная и костровая зоны, бассейн. Под все эти достопримечательности нужно было подготовить площадки. Под бани Максим с товарищем отливали бетонный фундамент, снимали грунт в местах кострищ, потом засыпали все щебнем, копали вручную котлован под бассейн. Было в этой эпопее и место для нервов.



Сам по себе факт приобретения готовой бани-бочки выглядит достаточно просто: утром деньги – вечером стулья. Но не все прошло гладко и без незапланированных затрат. Например, заказанные квадро-бани (по 10 тысяч рублей за штуку) производитель в срок не доставил. А когда привез, то на участке уже стоял каркас дома и забор, доставить их прямо к месту разгрузки на платформе с манипулятором было уже невозможно. Пришлось потратить лишние 500 долларов на большой кран, который смог дотянуться до места установки. И еще немного цифр для любопытных. Купели с подогревом воды на дровах, гидромассажем и подсветкой обошлись в 10 тысяч долларов. Сам по себе каркасный бассейн, которые часто можно видеть на приусадебных участках и дачах, стоил не очень дорого. Но его решили сделать вровень с землей, облагородить по кругу деревянной террасой, оснастить системой фильтрации и очистки, поэтому итоговая стоимость – одна тысяча долларов.







Еще одна большая статья расходов – забор. Требовалось поставить его по всему периметру владений и отделить дворики друг от друга. Общая длина с воротами и калитками – 310 метров. За работу и материал по итогу вышло 13 500 долларов.



Лайфхаки от Максима Обустройство и ландшафтный дизайн Максим взял на себя и ко многим задачам подошел творчески. Дорожки на участке Максим решил сделать своими руками по весьма необычной технологии. Основой для них служат пластиковые трубы ПНД (D63). Плюс такого способа в отсутствии земляных работ – трубы раскатываются по земле и повторяют неровности рельефа. Под них лишь уложил геотектиль и присыпал тонким слоям щебня – чтобы трава не прорастала. К трубам прикрутил саморезами настил из предварительно обожженных и зачищенных досок. Дело оказалось трудоемким, но результатом Максим доволен. По деньгам тоже экономно получилось – 40 метров обошлись в 500 долларов.







К одному из домов ведет дорожка-брусчатка. Сразу может показаться, что она из натурального камня, но на самом деле камни рукотворные. Это еще одно воплощение в жизнь лайфхака, суть его заключается в том, что в бетономешалке замешивается в цементно-песчаный раствор и расфасовывается по пакетам, которые выкладывается вплотную к друг другу на песчаное основание. После того, как содержимое пакетов застынет, берется газовая горелка, под воздействием пламени полиэтилен сгорает. Щели между камнями засыпаются сухой песчано-цементной смесью. В итоге получаем имитацию брусчатки.



Думаю, владелец мог бы нанять рабочих и получить результат, не пачкая рук. Но новое дело оказалось очень увлекательным: за лето и осень он успел построить беседку, кровать-качели под соснами, сколотить стол, стулья, скамейки, дровницы. Даже интересно, получит ли это увлечение продолжение.