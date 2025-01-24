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Как выглядит новый ЖК за Экспобелом и когда там начнут продавать квартиры? Подробности

24.01.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Эта стройка пару лет назад была у всех на слуху – интересная локация, малоэтажный формат, надежный застройщик. Сейчас подобные квартиры (да еще и по ценам 2022 года) расхватали бы, как горячие пирожки. Но тогда перспективный проект МАПИДа за «Экспобелом» минчане не оценили. Учитывая отсутствие спроса, строительство шло медленно, и в итоге квартиры в первых домах сделали арендными. Теперь же, когда несколько новостроек стали обживать арендаторы, застройщик решил, что квартиры в следующем доме можно предложить и всем желающим. Мы посмотрели, как сейчас выглядит жилой комплекс «Солнечный», и попытались узнать, когда начнутся продажи.


Напомним, что речь идет о территории за торговым центром «Экспобел» в районе МКАД и выезда на Логойскую трассу. По проекту здесь должен появиться целый район, состоящий из многоквартирных домов, таунхаусов и коттеджей.

Особенность квартала в том, что все жилье тут возводится из сборного железобетона. Как отмечали в МАПИДе, здесь применяют одну из самых современных конструктивных схем. Панели для жилых домов производятся на современной линии завода и собираются на стройке на болтовых соединениях, без сварки. В дальнейшем дома получают вентфасад из керамогранита.


Два первых шестиэтажных дома (каждый на 78 квартир) в квартале уже введены в эксплуатацию. Рядом с новостройками появились закрытые дворики и детские площадки, а в стилобатах – парковки, кладовые и зарядные станции для электромобилей.








Стоит сказать, что арендные дома в «Солнечном» строились по договорам долевого строительства с предприятиями и организациями, которые затем передали квартиры в аренду своим работникам.




Среди особенностей домов – электроотопление, потолки высотой 2,8 метра, объединенные кухни и гостиные.



В настоящее время МАПИД строит в «Солнечном» еще несколько домов. В одном из них будут продавать квартиры для всех желающих. Всего же тут будет построено около 80 тысяч квадратных метров жилья.



Мы позвонили в отдел реализации МАПИД, чтобы узнать, когда ждать старт продаж нового дома.

– Пока никаких новостей по данному дому нет. В январе продажи квартир точно не начнутся. Сейчас стройка коммерческого дома находится в самой начальной стадии. По старту продаж скорее стоит ориентироваться на февраль-март. Все остальные построенные дома – это уже арендное жилье. Квартиры в них никому предлагаться не будут.


 
Теги: Новости
 
 
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Эта стройка пару лет назад была у всех на слуху – интересная локация, малоэтажный формат, надежный застройщик. Сейчас подобные квартиры (да еще и по ценам 2022 года)...
 
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