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Как выглядит новый ЖК за Экспобелом и когда там начнут продавать квартиры? Подробности
24.01.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эта стройка пару лет назад была у всех на слуху – интересная локация, малоэтажный формат, надежный застройщик. Сейчас подобные квартиры (да еще и по
Особенность квартала в том, что все жилье тут возводится из сборного железобетона. Как отмечали в МАПИДе, здесь применяют одну из самых современных конструктивных схем. Панели для жилых домов производятся на современной линии завода и собираются на стройке на болтовых соединениях, без сварки. В дальнейшем дома получают вентфасад из керамогранита.
Мы позвонили в отдел реализации МАПИД, чтобы узнать, когда ждать старт продаж нового дома.
– Пока никаких новостей по данному дому нет. В январе продажи квартир точно не начнутся. Сейчас стройка коммерческого дома находится в самой начальной стадии. По старту продаж скорее стоит ориентироваться на февраль-март. Все остальные построенные дома – это уже арендное жилье. Квартиры в них никому предлагаться не будут.
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Эта стройка пару лет назад была у всех на слуху – интересная локация, малоэтажный формат, надежный застройщик. Сейчас подобные квартиры (да еще и по ценам 2022 года)...
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