Плита дешевле в два раза. Нашли необычный магазин крупной бытовой техники с уценкой

Этот магазин находится недалеко от центра Минска, но вполне вероятно, что вы сюда никогда не заходили. И дело совсем не в локации, а в том, что это сервисный центр, где ремонтируют технику BOSCH, Siemens, Samsung, Indesit и не только. Но при этом сервисном центре работает и магазин. И кстати, продают здесь не обязательно технику после ремонта, есть и новые товары, которые приезжают прямо от поставщиков.

Находится магазин по адреу Коласа, 52а. Вот этот дом.