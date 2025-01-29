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Плита дешевле в два раза. Нашли необычный магазин крупной бытовой техники с уценкой
29.01.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realt продолжает изучать магазины, где можно купить уцененную технику в Минске. Иногда это товары с небольшими дефектами вроде малозаметной царапины или и вовсе новые модели. Сегодня рассказываем про «ЦБТ-сервис» с магазином крупной бытовой техники на Коласа, о котором вы, скорее всего, не знали. Здесь не найдешь никаких мелочей, как в большинстве таких магазинов. В продаже только крупная бытовая техника — холодильники, духовые шкафы и стиральные машины.
Этот магазин находится недалеко от центра Минска, но вполне вероятно, что вы сюда никогда не заходили. И дело совсем не в локации, а в том, что это сервисный центр, где ремонтируют технику BOSCH, Siemens, Samsung, Indesit и не только. Но при этом сервисном центре работает и магазин. И кстати, продают здесь не обязательно технику после ремонта, есть и новые товары, которые приезжают прямо от поставщиков.
Находится магазин по адреу Коласа, 52а. Вот этот дом.
Ассортимент этого магазина отличается от большинства магазинов уцененной бытовой техники, в которых мы были. Здесь продается только крупная бытовая техника, но ее выбор значительно шире, чем в других магазинах. Здесь можно выбрать холодильник, вытяжку, стиральную машину, посудомойку, духовой шкаф, варочную панель или микроволновку. Из мелкого есть только пылесосы.
Что по ценам?
В отличие от магазина «Уценочка», о котором мы
В магазине немаленький выбор холодильников. Например двухкамерный холодильник Samsung в серебристом цвете без дефектов можно купить за 1 700 рублей. В других магазинах его цена — от 2 500 до 2 900 рублей. Есть и другие модели Samsung и Atlant. Также продается маленький холодильник Harper за 460 рублей. Новый такой стоит около тысячи. Правда, здесь есть заметные вмятины на корпусе.
Также представлено много стиральных машин, часть из них с вертикальной загрузкой. Среди таких модель Haier за 1 150 рублей. В других магазинах она стоит дороже двух тысяч рублей.
— Это модели, в которых нет никаких проблем. Все машинки от поставщиков. То же самое, что и в «Электросиле», и «5 элементе», — говорит продавец. — Было штук восемь стиральных машин Haier — осталось три. Их быстро раскупают.
Из минусов магазина — все придется смотреть только вживую, социальные сети и сайт не обновляются. Работает этот дискаунтер в будние дни с 9.00 до 19.00, в субботу — с 9.00 до 17.00, а в воскресенье — выходной.
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Realt продолжает изучать магазины, где можно купить уцененную технику в Минске. Иногда это товары с небольшими дефектами вроде малозаметной царапины или и вовсе...
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