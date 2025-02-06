Больше половины квартир — дороже 500 долларов. Что происходит с арендой в Минске (аналитика Realt)

Спрос выше, чем кажется

Начало года, как правило, показывает оживление на рынке долгосрочной аренды жилья. Январь 2025 года не стал исключением: за месяц по данным Google Trends число поисковых запросов « снять квартиру в Минске » подросло на 23%. При этом для января текущий уровень спроса является ниже обычного: в первый месяц прошлого года жилье в столице искали чаще на 21%.

Можно предположить, что многие из тех, кто по каким-то причинам планировал сменить арендную квартиру в конце года, ждали окончания праздников для дальнейших действий.

Более того, реальный спрос выше того, который мы видим через Google Trends. Ведь сейчас много жилья снимают компании для своих приезжих работников. А это происходит часто не через поиск в гугле, а через обращения напрямую в агентства. Ведь как правило компаниям надо не одна квартира, а сразу несколько. И они хотят закрыть этот вопрос сразу и в одном месте.

Предложение растет

В январе число свободных для заселения квартир также увеличилось. По сравнению с декабрем количество объявлений о сдаче квартир в аренду увеличилось на 15% - свободной для заселения за весь минувший месяц была 2331 квартира. Для понимания: это все квартиры, которые появлялись в базе Realt в этом месяце. В том числе и те, которые сдавались за пару часов.