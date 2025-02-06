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Больше половины квартир — дороже 500 долларов. Что происходит с арендой в Минске (аналитика Realt)
06.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В январе 2025 года спрос на
Спрос выше, чем кажется
Начало года, как правило, показывает оживление на рынке долгосрочной аренды жилья. Январь 2025 года не стал исключением: за месяц по данным Google Trends число поисковых запросов «
Можно предположить, что многие из тех, кто по каким-то причинам планировал сменить арендную квартиру в конце года, ждали окончания праздников для дальнейших действий.
Более того, реальный спрос выше того, который мы видим через Google Trends. Ведь сейчас много жилья
Предложение растет
В январе число свободных для заселения квартир также увеличилось. По сравнению с декабрем количество объявлений о сдаче квартир в аренду увеличилось на 15% - свободной для заселения за весь минувший месяц была 2331 квартира. Для понимания: это все квартиры, которые появлялись в базе Realt в этом месяце. В том числе и те, которые сдавались за пару часов.
В основном база пополнилась самым популярным сегментом —
А что с ценами?
Динамика цен на аренду квартир в Минске была разнонаправленной. Однушки продолжили дорожать – за январь они прибавили еще 2% и уже ее аренда обойдется в среднем 375 долларов в месяц. В то же время двушки и трешки стали дешевле.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
Больше половины квартир - дороже 500 долларов
Что касается разбивки не по комнатам и районам, а именно по ценам, то ситуация в январе была такая:
Как видим, по сути цены в предложении стоят на месте. Ведь они и так высокие. Больше половины квартир в базе - дороже 500 долларов в месяц. А это, напомним, 1700 рублей!
Такой ценник
Плюс к тому - ценник на аренду квартир вверх тянут те самые приезжие работники (в том числе топ-менеджеры).
Ну и не забываем, что мы сейчас говорим о ценах в объявлениях. А значит, с собственником можно сторговаться и получить реальную цену пониже.
А какая доходность от сдачи в аренду?
За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду опустилась на 0,06 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 2,5 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
А это значит, что сдача квартиру в аренду — самый выгодный вариант пассивного дохода.
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В январе 2025 года спрос на аренду квартир в Минске начал восстанавливаться: за месяц он вырос более чем на 23%. При этом увеличилось и количество свободных квартир,...
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