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Больше половины квартир — дороже 500 долларов. Что происходит с арендой в Минске (аналитика Realt)

06.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В январе 2025 года спрос на аренду квартир в Минске начал восстанавливаться: за месяц он вырос более чем на 23%. При этом увеличилось и количество свободных квартир, особенно самых востребованных - однушек. А что с ценами? И какой сейчас процент дешевых и дорогих квартир на рынке? И почему реальный спрос еще выше, чем кажется? Ответы — в аналитике Realt.


Спрос выше, чем кажется

Начало года, как правило, показывает оживление на рынке долгосрочной аренды жилья. Январь 2025 года не стал исключением: за месяц по данным Google Trends число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» подросло на 23%. При этом для января текущий уровень спроса является ниже обычного: в первый месяц прошлого года жилье в столице искали чаще на 21%.

Можно предположить, что многие из тех, кто по каким-то причинам планировал сменить арендную квартиру в конце года, ждали окончания праздников для дальнейших действий.

Более того, реальный спрос выше того, который мы видим через Google Trends. Ведь сейчас много жилья снимают компании для своих приезжих работников. А это происходит часто не через поиск в гугле, а через обращения напрямую в агентства. Ведь как правило компаниям надо не одна квартира, а сразу несколько. И они хотят закрыть этот вопрос сразу и в одном месте.

Предложение растет

В январе число свободных для заселения квартир также увеличилось. По сравнению с декабрем количество объявлений о сдаче квартир в аренду увеличилось на 15% - свободной для заселения за весь минувший месяц была 2331 квартира. Для понимания: это все квартиры, которые появлялись в базе Realt в этом месяце. В том числе и те, которые сдавались за пару часов.

В основном база пополнилась самым популярным сегментом — 1-комнатными квартирами, количество которых увеличилось сразу на 25%. Количество двушек на рынке увеличилось на 14%, а трешек – на 4%.




А что с ценами?

Динамика цен на аренду квартир в Минске была разнонаправленной. Однушки продолжили дорожать – за январь они прибавили еще 2% и уже ее аренда обойдется в среднем 375 долларов в месяц. В то же время двушки и трешки стали дешевле.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

  • 1-комнатные квартиры — $ 375 (рост на 2,2%);
  • 2-комнатные квартиры — $ 517 (снижение на 1,3 %);
  • 3-комнатные квартиры — $ 702 (снижение на 4,5%).


Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:





Больше половины квартир - дороже 500 долларов

Что касается разбивки не по комнатам и районам, а именно по ценам, то ситуация в январе была такая:

  • До 300 долларов в месяц — 147 квартир (6%);
  • От 300 до 500 долларов в месяц — 952 квартиры (41%);
  • Дороже 500 долларов в месяц - 1232 квартиры (53%).

Как видим, по сути цены в предложении стоят на месте. Ведь они и так высокие. Больше половины квартир в базе - дороже 500 долларов в месяц. А это, напомним, 1700 рублей!

Такой ценник держится потому, что растут доходы людей, появляется запрос на более комфортное жилье, а на рынок аренды выходит все больше новостроек. На один только Минск Мир в январе приходилось 339 объявлений или 14,5% от всего предложения. А это, конечно, недешевое жилье.

Плюс к тому - ценник на аренду квартир вверх тянут те самые приезжие работники (в том числе топ-менеджеры). 

Ну и не забываем, что мы сейчас говорим о ценах в объявлениях. А значит, с собственником можно сторговаться и получить реальную цену пониже.

А какая доходность от сдачи в аренду?

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду опустилась на 0,06 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 2,5 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.


А это значит, что сдача квартиру в аренду — самый выгодный вариант пассивного дохода. Размещайте объявление на Realt — и зарабатывайте!

 
Теги: Минск
 
 
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В январе 2025 года спрос на аренду квартир в Минске начал восстанавливаться: за месяц он вырос более чем на 23%. При этом увеличилось и количество свободных квартир,...
 
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