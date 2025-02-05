«Самая болевая точка — парковка». Как живется в «воротах Минска» в Уручье

Источник материала: realt.by

В первом десятилетии 2000-х статус микрорайона Уручье изменился, и он стал одним из наиболее привлекательных для покупки квартир. Причин для этого несколько. Например, появление метро, хорошая инфраструктура и экологичность. Также в то время тут началась активная застройка современным жильем. Так, на проспекте появились, так сказать, "ворота Минска" в Уручье - кирпичные многоэтажки высотой в 12-19 этажей. Realt побывал в них и узнал у местных, как им живется там сегодня.

К воротам Минска в Уручье сегодня можно отнести несколько домов. Первый из них находится по Независимости, 185, причем строился он поэтапно. Сначала в 2001-м были сданы секции 1-4, а в 2005-м - достроены 5 и 6. Возводился дом в стиле постмодернизма, а застройщиком выступала строительная компания ОАО “Комкон”.

На противоположной стороне дороги также в 2005-м начали строить монолитный каркасный дом, состоящий из трех корпусов. Занимался им Минскстрой, но уже спустя пару лет эксплуатации жители столкнулись с серьезной проблемой - на некоторых этажах пошли трещины. По словам жильцов, проблема актуальна и сегодня. Далее рядом с ним в 2009 появилась еще одна многоэтажка в 19 этажей. Выполнена она была по индивидуальному проекту монолитных каркасных жилых домов.