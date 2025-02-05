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«Самая болевая точка — парковка». Как живется в «воротах Минска» в Уручье
05.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В первом десятилетии 2000-х статус микрорайона Уручье изменился, и он стал одним из наиболее привлекательных для покупки квартир. Причин для этого несколько. Например, появление метро, хорошая инфраструктура и экологичность. Также в то время тут началась активная застройка современным жильем. Так, на проспекте появились, так сказать, "ворота Минска" в Уручье - кирпичные многоэтажки высотой в 12-19 этажей. Realt побывал в них и узнал у местных, как им живется там сегодня.
К воротам Минска в Уручье сегодня можно отнести несколько домов. Первый из них находится по Независимости, 185, причем строился он поэтапно. Сначала в 2001-м были сданы секции 1-4, а в 2005-м - достроены 5 и 6. Возводился дом в стиле постмодернизма, а застройщиком выступала строительная компания ОАО “Комкон”.
На противоположной стороне дороги также в 2005-м начали строить монолитный каркасный дом, состоящий из трех корпусов. Занимался им Минскстрой, но уже спустя пару лет эксплуатации жители столкнулись с серьезной проблемой - на некоторых этажах пошли трещины. По словам жильцов, проблема актуальна и сегодня. Далее рядом с ним в 2009 появилась еще одна многоэтажка в 19 этажей. Выполнена она была по индивидуальному проекту монолитных каркасных жилых домов.
«Даже спокойный разговор в соседней квартире хорошо слышен»
С сентября 2022-го в доме по Независимости, 170 живет Юлия. Это ее первое съемное жилье. Причем выбирала она его по фото, не ориентируясь на район и дом.
- Какой-то необычной истории за этим нет. Просто нашли объявление, посмотрели и заселились. Дом, в котором сейчас живем, нас полностью устраивает. Планировка квартиры отличная, в ней тепло и комфортно. Соседи у нас адекватные. Смущает только плохая шумоизоляция, даже спокойный разговор в соседней квартире хорошо слышен, - отмечает она.
К плюсам девушка также относит закрытый двор со шлагбаумами, близкое расположение к метро и доступность необходимых магазинов, садов, школы и бассейна.
- Сейчас мы в поисках квартиры для покупки. Рассматриваем только этот район. Мы уже здесь пожили, понимаем, что он хороший и прекрасно нам подходит. Поэтому переезжать куда-то еще не особо хочется, - подчеркнула Юлия.
«Когда по праздникам запускают салюты, у меня в квартире – лучшая обзорная точка»
В ближайшем к метро доме уже десять лет живет Валентина. Квартиру приобретала сама: хотелось поселиться именно в этом районе.
- Для меня эта часть Минска самая любимая. А Уручье - это вообще единственный район за МКАД, который так популярен среди покупателей. Многие хотят здесь поселиться. Я же 42 года жила возле Парка Челюскинцев, потом построила квартиру на Маяковского. Со временем моя дочка приобрела жилье на Уручье. Я бывала у нее, видела, как здесь хорошо, и приняла решение, что также хочу жить здесь. Сейчас нас с ней разделяет только дорога. Ко всему, у нас в Колодищах еще есть деревенский дом, так что близко отсюда добираться туда, - рассказывает женщина.
Она также отмечает, что возле дома отлично развита инфраструктура: в паре сотне метров находится метро, отличное наземное транспортное сообщение, даже ходит автобус в аэропорт, вокруг все необходимое – аптеки, магазины, детские сады и школы.
При выборе жилья для Валентины был важен еще один фактор – она хотела квартиру с уже сделанным ремонтом.
- Я хотела заплатить деньги и сразу же заселиться в нее. Так и получилось. Смогла найти двухкомнатную площадью 69 квадратов. Причем свое прошлое жилье я продавала полностью с бытовой техникой, и в нынешней квартире также ее оставили. Могу уже со временем сказать, что меня в доме все устраивает – он кирпичный, соответственно, теплый и с хорошей звукоизоляцией. В подъездах у нас есть консьержи. Когда я заселялась, они уже работали, поэтому точно не могу сказать дом сдавался изначально с условием того, что консьержи будут, или это жильцы в процессе приняли такое решение. А еще огромный плюс – то, что у нас в квартирах высокие потолки, - отмечает Валентина.
Подчеркивает женщина и один нюанс, который ее огорчает. Когда она только заселилась в квартиру, из окна у нее открывался отличный вид на проспект, было хорошо видно библиотеку. Сейчас это уже проблематично, так как начала появляться другая застройка.
- Зато подсветкой могу любоваться до сих пор. А еще когда по праздникам запускают салюты, самая лучшая обзорная точка – у меня. Отлично видно их все. Но с проспектом связан и главный минус жизни здесь. Летом тут невозможно ночью открыть окно на проветривание, потому что постоянно слышен гул от мотоциклистов. Иногда даже с закрытыми окнами слышно, как они катаются. Я так понимаю, с этой проблемой сталкиваются все, кто живет вдоль проспекта. Периодически это вызывает сильный дискомфорт, - замечает местная жительница.
«Сейчас в подъездах и квартирах можно увидеть довольно много трещин»
Как и Валентина более десяти лет в одном из домов на Уручье живет Дарья. Девушка выросла в этом районе, а когда решила снимать жилье отдельно от родителей, попался вариант в доме на Независимости, 168.
- Конечно, самый большой плюс для всех – это наличие рядом метро. А лично для меня – то, что близко ездить к родителям. У меня также был вариант снять жилье в домах за парком в Уручье-6, но туда не совсем удобно добираться, как по мне. Да и в целом не то. Здесь же как только зашла в квартиру, поняла, что это правильный выбор. И спустя десять лет каждый день все больше убеждаюсь в этом, - подчеркивает Дарья.
Кроме уже сказанного, девушка выделяет для себя следующие плюсы – относительно новая постройка, отличные планировки, светлые, чистые и просторные подъезды. Приятная мелочь – мусоропровод сделан так, что находится рядом с открытым общим балконом, поэтому всегда в случае необходимости можно проветрить.
- Знаю, что во многих домах в принципе заваривают мусоропроводы, но думаю, в нашем случае в этом нет необходимости, - отмечает она.
- В нашем доме сделан закрытый двор, что очень актуально с ребенком. Плюс из самого подъезда есть два выхода, что тоже удобно. Но один нюанс – здесь очень пыльно. Возможно, проблемы нет, если квартира расположена на верхних этажах и окна во двор. Но мы с этим неудобством сталкиваемся, - рассказала девушка.
Многие жильцы после сдачи этого дома в эксплуатацию также столкнулись с появлением в стенах огромных трещин. Как отмечает Дарья, данная проблема осталась актуальной, сейчас в подъездах и квартирах их также можно увидеть, причем большое количество. И спустя время вопрос о их ликвидации решен так и не был.
«Самая болевая точка – отсутствие собственной парковки»
Елена с мужем и двумя детьми переехала на Уручье с Зеленого луга. Изначально они рассматривали варианты в Советском и Первомайском районах, которые находятся ближе к метро. Удача им улыбнулась, и они заселились в квартиру на Независимости, 185.
- Выбирали достаточно просторную квартиру, чтобы потом у каждого ребенка была своя комната. И это был один из наиболее удобных вариантов. Мы живем в большой трешке. Сейчас сделали перепланировку, добавили еще одну комнату, чтобы было три спальни и гостиная. Плюс хочу отметить качество застройки и хорошую звукоизоляцию. Мы практически не слышим соседей ни сверху, ни снизу, ни по бокам. Редко бывает, что жильцы как-то очень громко слушают музыку, но такое у нас быстро пресекается. Так у нас в принципе с остальными жильцами отличные отношения – все хорошие и приветливые, причем живут как молодые люди, так уже и пары в возрасте, - рассказывает девушка.
Местная жительница отмечает, что при выборе жилья также подкупила развитая инфраструктура.
- Для нас было важно наличие детских садов и школ рядом. А тут мы как только заселились, сразу же смогли пристроить ребенка в сад. Да и школа у нас через дорогу, поэтому дети с легкостью могут дойти сами. Прямо во дворе есть арт-центр с всевозможными кружками для детей, причем половина из них бесплатная. Поэтому лично для нас этот район идеально подходит. Есть все нужное, - обращает она внимание.
Елена рассказала, что они также рассматривали квартиры в соседних домах – 181 и 183, так как у них есть преимущество – отдельная парковка на каждую квартиру.
- В нашем доме собственной парковки нет. И это самая болевая точка, которая вызывает неудобства. Особенно по утрам, когда начинается рабочий день. Жильцы домов уезжают, а здесь паркуются офисные сотрудники. У нас ведь первые этажи полностью отданы под офисы. Поэтому жильцам в течение дня достаточно сложно выехать со двора и заехать в него. Конечно, можно потом найти место и припарковаться где-то вдоль проспекта, но сложности с этим определенно есть, - делится девушка.
Елена упоминает, что в этом году возле подъезда они установили камеры.
- Раньше у нас был консьерж на первом этаже, но сейчас мы решили только заказывать уборку и использовать видеонаблюдение. Так, у нас есть круглосуточный доступ к камерам, можем посмотреть, кто вышел, кто зашел, есть ли парковочное место. Это намного облегчило нам жизнь, - замечает местная жительница.
Что здесь продается?
Доступных предложений о покупке в этих домах не так уж много. Всего чуть больше десяти, причем стоимость варьируется от 99 500 до 279 тысяч долларов.
В доме по проспекту Независимости, 170 представлена
В 185-м кирпичном доме на продажу выставлена
Дом 168 разделен на три корпуса, и в каждом из них можно найти несколько вариантов квартир. Самый доступный из них -
Самый дорогой вариант из предлагаемых - это видовая просторная
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В первом десятилетии 2000-х статус микрорайона Уручье изменился, и он стал одним из наиболее привлекательных для покупки квартир. Причин для этого несколько....
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