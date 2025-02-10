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«Хотелось вернуть этому месту былое величие». Белорус построил дом на месте панской усадьбы
10.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Десятки лет участок в деревне Трусовичи ждал своего хозяина. Перспектив в нем никто не видел, а точнее не рассмотрел. Зарослей было так много, что они закрывали собой озеро с живописным видом. Бесконечные кусты в душу не западали, поэтому и до истории очередь не доходила. А она здесь уникальная, что ни есть панская. Но как говорится: всему свое время – и каждый участок найдет своего владельца. Так и случилось, поэтому мы приехали к Антону, который построил современный дом на месте панской усадьбы Чеховичей. Это текст не про бизнес, а про небезразличие к истории, которая может исчезнуть, если ею не заниматься. Знакомим вас с Антоном и его домом. А еще показываем самые высокие качели в Беларуси и аллеи из лиственниц, ясеней и канадских тополей, посаженных еще в XIX веке.
Деревня Трусовичи находится в Логойском районе, которая славится своими видами. Даже сложно представить, что участок в такой локации так долго мог пустовать, тем более в 35 километрах от Минска.
Вьющаяся дорога как будто вела нас в Нарнию: с двух сторон высокий лес и, словно переехав портал, вокруг стали падать хлопья снега. Не поездка, а медитация. Музыка притихла и навигатор объявил о завершении маршрута.
Мы миновали аллею ясеней и остановились у крайнего участка, на котором стоит небольшой дом. Его современный вид гармонично вписывается в здешнюю природу.
Вместе супругой мужчина давно подыскивал место, где можно было бы возвести домик для души. Поиски велись долго. Друг Антона был родом из деревни неподалеку и предложил поездить посмотреть в этой локации. Как раз и до столицы близко, и история у тутошних деревень интересная.
Когда Антон приехал в Трусовичи, то ничего из ныне существующих видов не увидел. Весь участок был в кустах и зарослях. Парень даже не знал, что его 20 соток выходят к озеру. Интерес подогрело то, что ранее на этом месте была усадьба Чеховичей.
История деревни Трусовичи непосредственно связана с соседской Малые Бесяды, которые в 16-17 веках принадлежали семействам Трокеницких и Авлогинских. В 19 веке их имение, 9 фольварков и 3276 Га земли, перешло во владение к Арамовичам. Новый род здесь пустил свои корни в 1859 году, когда Анела Арамович вышла замуж за Сигизмунда Чеховича-Леховицкого. Он известен как соратник Кастуся Калиновского,
От усадьбы в эклектическом стиле сегодня остался лишь фундамент. Историю семьи Чеховичей вспоминают и благодаря величественным деревьям, которые Сигизмунд высаживал в огромном количестве. Правда осталось их не так много: пихты, сосны, красный дуб и аллея из лиственниц. Для белорусской культуры это место играет важное значение и потому, что другом Сигизмунда был Янка Купала. Именно в его библиотеке классик познакомился с произведениями Мицкевича, Сенкевича, Сырокомли, Ожешко. Историки говорят, что дворянин оказал огромное влияние на формирование личности поэта. Об этом писал и Владимир Короткевич в пьесе «Колыбель четырех волшебниц».
Усадьбу в Трусовичах построил сын Сигизмунда. Он возвел ее в таком же стиле, как ту, что была в Малых Бесядах. Поместье было прямоугольным, кирпичным, с верандой. С трех сторон его окружали аллеи. На усадьбе имелась своя конюшня, спиртзавод, ледовня из бутового камня. Чехович образовал тут два озера.
Еще до старта строительства, стали появляться мысли поставить здесь современный дом и сдавать его в аренду.
- История настолько впечатлила, что захотелось вернуть этому месту былое величие. Чтобы, разглядывая наши аллеи, парк, сидя у озера, белорусы хотя бы в воображении рисовали себе то, что здесь происходило. В конце концов, природа – это практически единственное, что связывает наше время с тем родом.
Проектировкой жилья Антон занимался сам. Дом получился небольшим и стильным с панорамными окнами.
- В таком месте нужно находиться на улице, а не в доме. Я хотел показать, что и в 20 квадратах можно комфортно жить. Вложений в функционал и безопасность было вложено немало: противопожарная система, вспомогательная энергия. Мы возводили его по каркасной технологии на свайном фундаменте. Во-первых, боялись затоплений, а во-вторых, хотели, чтобы он был легким, как будто порхал в воздухе, - объясняет Антон. - Его внешний вид должен был гармонично вписаться в пейзаж. Мы не вырубили тут ни одного дерева при строительстве, даже террасу сделали специально с отверстиями.
Отапливается дом на электричестве, а баня – на дровах. Система «умный дом» поддерживает жизнь внутри даже тогда, когда нет гостей и хозяев.
- Когда температура падает до 15 градусов он включает обогреватель и останавливается на 22 градусах. Датчики следят и за баней. Когда мы ее топим, они подают сигнал об отключении обогревателей.
Покупка участка и строительство обошлись в 70 тысяч долларов. Но усадьба еще требует вложений. Большая часть заработанных денег уходит на поддержание порядка в округе. Антон вместе с местными два раза в сезон занимается чисткой реки, подсыпает дорогу и следит, чтобы старинные деревья оставались тут как можно дольше.
- Деревья – это одновременно достояние и большая боль. Аллея ясеней немного пострадала, потеряли несколько штук из-за ветра, поэтому теперь стараемся обрезать ветки, чтобы продлить ясеням жизнь. За два года посадили в деревне еще около 120 сосен.
На самом участке, помимо дома, стоит большой чан, куда можно запрыгнуть сразу после баньки. Из натуральных материалов сделана беседка, рядом строится еще один каркасник. За настроением погоды можно наблюдать сидя на пристани. Но мы это делаем, оккупировав высоченные качели.
Антон повел нас к местным достопримечательностям. Кроме аллеи ясеней Витольд Чехович высадил аллею лиственниц. Деревья стоят на другом берегу озера и отлично просматриваются с участка. Шишки приезжают собирать отовсюду, чтобы разводить такие по всей Беларуси, говорит мужчина. Чуть дальше от дома находится аллея канадских тополей.
В деревне раньше было около 70 домов, осталось 30. На постоянно основе живут 5-6 человек. Вымирать Трусовичи стали после войны. Тогда же панский дом сгорел в пожаре. В те времена в нем была пограничная застава. Из построек уцелела лишь ледовня из бутовых камней. Партизаны использовали погреб в качестве пекарни. Сейчас у постройки висит табличка «историческая ценность». Ледовня стоит у подножья парка, где Витольд высаживал разные деревья. Его Антон тоже мечтает восстановить: сделать дорожки, организовать зону отдыха.
- С местными мы быстро нашли общий язык. Сперва их удивлял дом, все-таки совсем он далек от местных хат и загородных коттеджей. Все показал, всех успокоил. Мои идеи сохранить это место они поддерживают. Помогают чем могут. Если не деньгами, то участием, порой угощают гостей домашней едом. Если я приезжаю, даю о себе знать. Без проблем могу что-то из города привезти, куда-то отвезти. Мы вместе, например, дрова заготавливаем. Вообще, рад, что у нас выстраиваются уважительные и даже, я бы сказал, семейные отношения с соседями, - признается Антон. - После нашего приезда в деревне было куплено несколько дворов. Мне кажется, что это и наша заслуга. Люди приезжают, смотрят на озеро, гуляют по аллеям. Они отдыхают и влюбляются в это место, потому то стало доступным и ухоженным. В Беларуси столько прекрасных местечек, которые до сих пор еще никто не видел. Действительно важно их рассмотреть и открыть, чем я продолжаю заниматься.
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Десятки лет участок в деревне Трусовичи ждал своего хозяина. Перспектив в нем никто не видел, а точнее не рассмотрел. Зарослей было так много, что они закрывали...
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