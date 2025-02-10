«Хотелось вернуть этому месту былое величие». Белорус построил дом на месте панской усадьбы

- Деревья – это одновременно достояние и большая боль. Аллея ясеней немного пострадала, потеряли несколько штук из-за ветра, поэтому теперь стараемся обрезать ветки, чтобы продлить ясеням жизнь. За два года посадили в деревне еще около 120 сосен.

На самом участке, помимо дома, стоит большой чан, куда можно запрыгнуть сразу после баньки. Из натуральных материалов сделана беседка, рядом строится еще один каркасник. За настроением погоды можно наблюдать сидя на пристани. Но мы это делаем, оккупировав высоченные качели.