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А вы видели, как изменилась Степянка? Побывали на стройке нового квартала

11.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Степянке сейчас возводят большой квартал панельных многоэтажек. Строит жилье МАПИД. Мы съездили в бывший закрытый городок и посмотрели, как на месте военных построек подрастают высотные дома.


Сегодня Степянку уже не узнать. Рядом с узнаваемыми достопримечательностями микрорайона (водонапорной башней и памятником самолету) строители одновременно возводят сразу несколько домов. Напомним, что за участок в границах улиц Карвата, Геологической, Высокой и Связистов городские власти плотно взялись несколько лет назад – территорию освободили от старых ангаров для военной техники и стали готовить  к застройке.


Всего в этом квартале возведут 8 панельных многоэтажек – 6 домов по 19 этажей и 2 дома по 10 этажей. Также тут будет построено три многоуровневых стоянки. Заказчиком строительства выступает УКС Заводского района.





Сейчас здесь полностью готовы два первых дома – на фасадах сияет свежая краска, на детской площадке радует глаз яркое оборудование, а самим высоткам уже присвоены адреса.



Территория вокруг домов также благоустроена. Тут уложена тротуарная плитка, высажены декоративные кустарники, нанесена дорожная разметка, установлены зарядные станции для электромобилей и велобоксы.



По соседству с новостройками фактически собраны еще два панельных столбика. Кажется, тут осталось только застеклить лоджии и покрасить фасады.



Напомним, что жилье в Степянке предназначено для нуждающихся в улучшении жилищных условий – в том числе для многодетных семей, а также для военнослужащих, сотрудников Минобороны и представителей государственных СМИ. Квадратный метр в панельных домах считали по 620-645 долларов. Таким образом, однокомнатная квартира обошлась дольщикам в сумму около 27−28 тысяч долларов, двухкомнатная – около 32−38 тысяч долларов, трехкомнатная – около 50 тысяч долларов.



Жилье в домах сдается с полной отделкой: в квартирах клеят обои, красят потолки, кладут ламинат и плитку. Кухни оборудуют электрическими плитами. Интересно, что некоторое число квартир в Степянке сделают арендными.


Что касается цен на квартиры в Степянке на вторичке, то жилье в свежих новостройках в продаже пока еще не появилось. Но для примера мы можем рассмотреть квартиру в аналогичном панельном столбике, расположенном напротив нового квартала. Тут несколько лет назад коммерческий застройщик возвел жилой комплекс «Степянка», состоящий из пяти домов. Сейчас в ЖК продается всего одна квартира.


Это – двушка без отделки. Площадь жилья на четвертом этаже составляет 60 квадратных метров. В квартире выполнена стяжка пола, разводка электрики, есть выключатели и розетки, установлены приборы учета воды и электроэнергии. Стоимость – 88,9 тысячи долларов (1467 долларов – за метр).


Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Степянке сейчас возводят большой квартал панельных многоэтажек. Строит жилье МАПИД. Мы съездили в бывший закрытый городок и посмотрели, как на месте военных...
 
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