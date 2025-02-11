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А вы видели, как изменилась Степянка? Побывали на стройке нового квартала
11.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Степянке сейчас возводят большой квартал панельных многоэтажек. Строит жилье МАПИД. Мы съездили в бывший закрытый городок и посмотрели, как на месте военных построек подрастают высотные дома.
Сегодня Степянку уже не узнать. Рядом с узнаваемыми достопримечательностями микрорайона (водонапорной башней и памятником самолету) строители одновременно возводят сразу несколько домов. Напомним, что за участок в границах улиц Карвата, Геологической, Высокой и Связистов городские власти плотно взялись несколько лет назад – территорию освободили от старых ангаров для военной техники и стали готовить к застройке.
Напомним, что жилье в Степянке
Что касается цен на квартиры в Степянке на вторичке, то жилье в свежих новостройках в продаже пока еще не появилось. Но для примера мы можем рассмотреть квартиру в аналогичном панельном столбике, расположенном напротив нового квартала. Тут несколько лет назад коммерческий застройщик возвел жилой комплекс «Степянка», состоящий из пяти домов. Сейчас в ЖК продается всего одна квартира.
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В Степянке сейчас возводят большой квартал панельных многоэтажек. Строит жилье МАПИД. Мы съездили в бывший закрытый городок и посмотрели, как на месте военных...
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