А вы видели, как изменилась Степянка? Побывали на стройке нового квартала

Что касается цен на квартиры в Степянке на вторичке, то жилье в свежих новостройках в продаже пока еще не появилось. Но для примера мы можем рассмотреть квартиру в аналогичном панельном столбике, расположенном напротив нового квартала. Тут несколько лет назад коммерческий застройщик возвел жилой комплекс «Степянка», состоящий из пяти домов. Сейчас в ЖК продается всего одна квартира.