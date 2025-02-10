В Минске открылся новый офис БРТИ. Очередей станет меньше?

Впрочем, открытие нового офиса связано не только с увеличением нагрузки на агентство, но и с тем, что в этом году вступит в силу Закон, определяющий экстерриториальный принцип в вопросах регистрации недвижимости. Это значит, что зарегистрировать квартиру, участок или загородный дом можно будет в любом отделении БРТИ. Независимо от того, где находится сама недвижимость.

– С 11 июня этого года мы сможем работать с недвижимостью, находящейся в любой точке Беларуси. Не секрет, что минчане сегодня владеют квартирами, садовыми участками и домами во всех уголках страны. С момента вступления в силу нового закона, имея дом, к примеру, в Витебской области, можно обратиться в офис в Минске, заказать необходимые документы, оформить сделку с этим объектом и получить свидетельство о государственной регистрации. Ехать за документами в Витебск уже не придется, – отмечает Игорь Алешин.