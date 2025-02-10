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В Минске открылся новый офис БРТИ. Очередей станет меньше?
10.02.2025 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
О том, что сфера недвижимости бьет рекорды, мы писали уже не раз. Так, в прошлом году только в Минске было заключено почти 40 тысяч сделок с недвижимостью! Неудивительно, что в главном офисе Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру порой наблюдались нешуточные очереди. Теперь таких проблем быть не должно – БРТИ открыло еще один офис для приема посетителей – на этот раз в самом центре столицы. Realt побывал в новом офисе и узнал о том, что уже в этом году оформить квартиру, дом или участок станет проще. Рассказываем все подробности.
Новый офис агентства по государственной регистрации и земельному кадастру появился в очень удобном месте – в подземном торговом центре «Столица», что находится на проспекте Независимости, 3-2. Помещение агентства располагается на верхнем уровне, недалеко от входа со стороны педагогического университета. Рядом – две станции метро («Площадь Ленина» и «Площадь Богушевича»), а также Минский железнодорожный вокзал.
– Если еще год назад главный офис на улице Богдановича посещало минимум 1200 человек в день, то с открытием двух новых офисов, одного – в Першым нацыянальным гандлёвым доме (на проспекте Независимости, 134) и другого – в бизнес-центре на улице Грибоедова, 1, эта нагрузка несколько снизилась. Мы рассчитываем, что с открытием отделения в торговом центре «Столица» потоки будут распределены еще более равномерно, – говорит заместитель директора Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру Игорь Алешин.
На данный момент в офисе работает три сотрудника – два регистратора и один специалист, действует электронная очередь. В отделение в ТЦ «Столица» можно обратиться по вопросам удостоверения сделок с недвижимым имуществом и государственной регистрации, за консультацией, документами, справками и выписками из Единого государственного регистра. Здесь же можно оставить заявку на проведение технической инвентаризации объекта и независимую оценку стоимости имущества.
Впрочем, открытие нового офиса связано не только с увеличением нагрузки на агентство, но и с тем, что в этом году вступит в силу Закон, определяющий экстерриториальный принцип в вопросах регистрации недвижимости. Это значит, что зарегистрировать квартиру, участок или загородный дом можно будет в любом отделении БРТИ. Независимо от того, где находится сама недвижимость.
– С 11 июня этого года мы сможем работать с недвижимостью, находящейся в любой точке Беларуси. Не секрет, что минчане сегодня владеют квартирами, садовыми участками и домами во всех уголках страны. С момента вступления в силу нового закона, имея дом, к примеру, в Витебской области, можно обратиться в офис в Минске, заказать необходимые документы, оформить сделку с этим объектом и получить свидетельство о государственной регистрации. Ехать за документами в Витебск уже не придется, – отмечает Игорь Алешин.
Кстати, еще одна услуга, которая будет доступна с 11 июня – это онлайн-удостоверение договора двумя регистраторами. То есть, к примеру, если покупатель из Бреста приобретает квартиру в Минске, то ему необязательно будет ехать на сделку в столицу. Регистраторы при участии продавца и покупателя, свяжутся друг с другом в режиме видеоконференции и удостоверят сделку.
Также после вступления в силу нового закона упорядочится вопрос со сменой фамилии или наименований юридических лиц.
– Как только вы получите новый паспорт с новой фамилией или другими данными, то они автоматически изменятся и в Едином государственном регистре. Раньше людям надо было идти в нашу организацию, подавать заявление, платить за услуги, чтобы эти изменения были вручную внесены и отражены в документах. Теперь же ничего делать не придется, – поясняет Игорь Алешин.
Еще одно полезное нововведение – более тесное взаимодействие нотариусов с регистраторами по вопросам, связанным с регистрацией объектов недвижимости. Так если по результатам совершения нотариальных действий (к примеру, вступления в наследство) необходима госрегистрация недвижимости или внесение исправлений в регистр недвижимости, нотариус обязан направить регистратору нотариальный акт и уведомление о регистрации или о внесении исправлений в электронном виде. То есть, человеку теперь не нужно будет сначала удостоверять договор у нотариуса, а потом самому ехать в БРТИ. Теперь информация будет попадать в единые центры регистрации недвижимости быстрее.
– Думаю, что эта услуга будет востребована в той же сельской местности, ведь больше никуда не надо будет ехать с документами. Вы у нотариуса подаете все документы, он нам их пересылает, агентство все регистрирует, возвращает нотариусу, и он вам выдает уже готовые документы. На эту и другие услуги будут действовать разные тарифы – срочный (в течение суток), ускоренный (двое суток) или обычный (пять суток).
С лета в Едином регистре появится и информация о земельных спорах.
– Скорее всего, это будет больше актуально не для Минска, где границы земельных участков установлены более или менее четко, а для жителей регионов. Ведь там порой встречаются ситуации, когда сосед не так поставил забор и так далее. Теперь если в отношении какого-то участка будет идти земельный спор, соответствующая отметка сразу же появится и у нас. Далее, если вы захотите приобрести этот объект, мы сразу увидим и предупредим вас о том, что в отношении этого земельного участка есть спор. И вы уже будете делать выбор, исходя из информации обо всех ограничениях, запретах и спорах относительно этого имущества, даже если владелец это скрыл.
Кроме того, новый закон устанавливает норму о том, что признание сделки недействительной автоматически отменяет государственную регистрацию этой сделки. То есть, если сделка будет признана судом ничтожной, то за этим последует автоматическое прекращение права на этот объект, прекращение самой сделки, и смена собственника на предыдущего. Раньше все это решалось только через судебные заседания.
Только цифры
За 2024 год Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру приняло 278 тысяч граждан.
Всего за прошлый год в Минске было совершено 39,7 тысячи сделок с недвижимостью – это рекорд! Для сравнения в 2023 году было 33,1 тысячи сделки.
За 2024 год в Минске было зарегистрировано 2375 земельных участков, 1997 капитальных строений, 16347 изолированных помещений.
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О том, что сфера недвижимости бьет рекорды, мы писали уже не раз. Так, в прошлом году только в Минске было заключено почти 40 тысяч сделок с недвижимостью!...
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