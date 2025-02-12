|
«Мы приведем к вам реальных покупателей». Рассказываем о новом агентстве недвижимости с эксклюзивной базой клиентов
12.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы задумываетесь о продаже квартиры, то наверняка хотите сделать это быстро, легко и с выгодой для себя. Конечно, можно заняться поиском покупателей и сбором документов самостоятельно, но для действительно успешного результата лучше обратиться к профессионалам. Сориентироваться на рынке и оперативно решить вопрос с жильем поможет
«Вы получите покупателей с живыми деньгами»
Располагается агентство недвижимости «Квартирный баланс» в очень удачном месте — в БЦ Delphi на Хоружей, 4. Это совсем рядом с Комаровским рынком и станцией метро «Площадь Якуба Коласа». Агентство полноценно вышло на рынок в октябре 2024 года. На сегодня в штате компании работают два риэлтера, три агента и директор. Пока офис
— Среди других агентств недвижимости мы выделяемся тем, что у нас есть партнерское соглашение с компанией
— Допустим, я хочу продать свою квартиру в Минске. Что я получу, обратившись к вам?
— Во-первых, вас уже ждет реальная база покупателей. Как я уже говорила, ежемесячно более 150 клиентов кооператива находятся в активном поиске квартир. И, естественно, в первую очередь «Жилищный баланс» как партнер предложит им наши варианты. К примеру, только на
Второй момент — высокая скорость сделки. Получается, что мы можем привести к продавцу покупателя с живыми деньгами. Не секрет, что более 30% сделок в Минске — это сделки с кредитами. То есть, после того как человек выбрал квартиру и договорился с продавцом, ему еще несколько недель придется ждать одобрения от банка, ведь полной суммы у него нет. В нашем же случае согласование покупки с «Жилищным балансом» проходит за 1 день. То есть, мы можем закрыть сделку гораздо быстрее.
«Квартиру удалось найти с первого просмотра»
Специалисты рассказывают, что быстрые сделки для компании — не редкость, а практически правило. Помогает то, что члены кооператива очень замотивированы в покупке жилья. К примеру, недавно в агентство обратилась семья, которая искала двухкомнатную квартиру в районе Чижовки. Нужный вариант удалось найти с первого просмотра.
— Агент вместе с клиентами просмотрела базу и подобрала два варианта. В этот же день они вместе съездили на просмотр — и самая первая квартира семье сразу же понравилась. Тем же вечером клиенты взвесили все «за» и «против». И уже на следующий день сообщили, что готовы к оформлению сделки, — говорит Анастасия.
Вообще, учитывая эксклюзивный партнерский договор с кооперативом, первые сделки в агентстве «Квартирный баланс» состоялись уже в первые недели работы. По статистике специалистов, наиболее востребованы у покупателей сейчас двухкомнатные квартиры. Также пользуются спросом однушки и трешки.
Так, семья из Могилева недавно успешно приобрела однокомнатную квартиру в Минске. Так как постоянно ездить в столицу у них не получалось (работа, маленький ребенок), то «ногами и глазами» покупателей стала агент
«Люди заинтересованы купить квартиру прямо сейчас, а не ходить по просмотрам годами»
А порой прямо на сделке к кооперативу подключаются новые участники. Так, недавно клиенты
— А для продавца квартиры сделка с юридическим лицом как-то отличается от обычной? Кто, например, передает собственнику деньги?
— Мы заранее уведомляем собственника о том, что ему нужно открыть счет в определенном банке. Далее приезжаем на сделку в БРТИ, подписываем договор купли-продажи и едем банк на расчет (там продавец может снять белорусские рубли и обменять их на валюту). После конвертации в валюту мы снова возвращаемся в БРТИ и получаем правоустанавливающие документы. Так как в сделке участвует юридическое лицо, собственник должен подписать документ о том, что он получил полный расчет. Отмечу, что и передача денег, и подписание всех документов проходят у нас максимально быстро. Все процессы давно отлажены, ведь «Жилищный баланс» прекрасно знают как в БРТИ, так и в белорусских банках. К примеру, в нашем банке мы имеем первоочередное обслуживание, поскольку работаем с большими объемами.
Анастасия говорит, что все клиенты агентства, которым специалисты подбирали жилье, в итоге уходили с купленными квартирами.
— Дело в том, что эти люди четко знают, что они хотят, заинтересованы купить жилье «здесь и сейчас». То есть, мы гарантируем, что приведем к продавцам действительно замотивированных покупателей — не тех, которые просто ходят, смотрят и думают по два года, а тех, кто точно понимает, что он хочет и знает, какую сумму может на это потратить.
Еще одно преимущество работы с «Квартирным балансом» — быстрое закрытие цепочных сделок. Покупателей и продавцов на все варианты специалисты могут найти непосредственно внутри агентства. А так как нужные для покупки суммы уже одобрены кооперативом, все сделки можно провести достаточно быстро. В итоге продавцы и покупатели сэкономят время и нервы. Также в агентстве отмечают, что они работают только в правовом поле — то есть никаких серых схем во взаимоотношениях «риэлтер-продавец-покупатель» не будет.
Если вы уже продаете (или планируете в ближайшее время продавать) квартиру, то агентство «Квартирный баланс» приглашает вас на специальную встречу для собственников жилья. На мероприятии вы сможете пообщаться с представителями агентства «Квартирный баланс» и кооператива «Жилищный баланс», получить консультацию по продаже квартиры, задать все интересующие вопросы и получить детальные ответы на каждый из них.
Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы понимаете, что указанные в заявке персональные данные будут предоставлены ООО «Квартирный баланс» (УНП 193791937) для их обработки на основании абз.15 ст.6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных» с целью заключения и исполнения договора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы приведем к вам реальных покупателей». Рассказываем о новом агентстве недвижимости с эксклюзивной базой клиентов
Если вы задумываетесь о продаже квартиры, то наверняка хотите сделать это быстро, легко и с выгодой для себя. Конечно, можно заняться поиском покупателей и сбором...
|
Архив (Новости Экономики)