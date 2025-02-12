«Мы приведем к вам реальных покупателей». Рассказываем о новом агентстве недвижимости с эксклюзивной базой клиентов

Напомним, как работает накопительная система кооператива «Жилищный баланс». Любой человек (нуждающийся в собственной квартире, но не имеющий достаточно средств) может обратиться в кооператив, заключить договор и ежемесячно вносить определенный платеж. Когда достигаешь нужного рейтинга (от 30% от стоимости необходимого жилья), можно начинать выбирать квартиру. Недостающую для покупки сумму внесет кооператив. В среднем, от вступления в кооператив до получения ключей проходит минимум 6 месяцев. После покупки собственником квартиры до полного погашения долга остается компания, а затем жилье переходит физическому лицу. Подробно о работе «Жилищного баланса» мы рассказывали в отдельном материале.

— Допустим, я хочу продать свою квартиру в Минске. Что я получу, обратившись к вам?

— Во-первых, вас уже ждет реальная база покупателей. Как я уже говорила, ежемесячно более 150 клиентов кооператива находятся в активном поиске квартир. И, естественно, в первую очередь «Жилищный баланс» как партнер предложит им наши варианты. К примеру, только на Инстаграм кооператива подписаны более 130 тысяч человек. Всё это — потенциальные покупатели вашей недвижимости. Отмечу то, что 90% клиентов «Жилищного баланса» выбирают квартиры именно на вторичном рынке.

Второй момент — высокая скорость сделки. Получается, что мы можем привести к продавцу покупателя с живыми деньгами. Не секрет, что более 30% сделок в Минске — это сделки с кредитами. То есть, после того как человек выбрал квартиру и договорился с продавцом, ему еще несколько недель придется ждать одобрения от банка, ведь полной суммы у него нет. В нашем же случае согласование покупки с «Жилищным балансом» проходит за 1 день. То есть, мы можем закрыть сделку гораздо быстрее.