«Хочу выезжающую из окна кровать». Побывали в весьма необычном доме под Минском

Источник материала: realt.by

«Сможете построить дом с выезжающей кроватью из окна второго этажа на улицу?», – с такими запросами наши строители встречаются не каждый день. И если откровенно, то вообще не встречаются. В таких случаях от реализации обычно отказываются, но Евгений, автор столь занимательной задачи, был настойчив. В итоге он получил желаемое – выйти во двор его дома можно, не вылезая из под одеяла, нажав лишь на одну кнопочку. Мы не упустили возможность изучить эту конструкцию и, конечно, же покататься на чудо-кровати.

Дача под сдачу Сегодня мы в СТ «Надежда», тихом и еще малозаселенном дачном поселке возле деревни Ребрище. Это 30 километров от Минска в витебском направлении, живописный Логойский район. Именно здесь нас ожидал один из самых необычных домов Беларуси. Выезжающая кровать, конечно, его главная фишка, но далеко не единственная. И первое, на что обращаем внимание – его архитектура. По сути, это А-фрейм, но с пристроенным прямоугольным объемом. Обратите внимание на место перехода кровли между треугольной и прямоугольной частями – этот сложный узел оформлен плавной изящной линией. Форма крыши обусловила выбор кровельного материала – битумная черепица идеально повторила плавный изгиб.



С двух сторон дом опоясывает широкая терраса из лиственницы. В ней слева от входа в дом встроен гамак. Сейчас его назначение не совсем понятно, но можно легко себе представить теплый летний вечер и себя в этом гамаке – удобно развалившись в нем можно смотреть фильмы на экране проектора на открытом воздухе.









Справа от входа находится купель на дровах – уже привычный атрибут современных арендных дач. Место ее дислокации, впрочем, скоро изменится – она переместится на другую сторону дома, но об этом позже. Сейчас же поговорим с владельцем о том, где он заказывал проект и как родилась идея с выезжающей кроватью.





– Мы с супругой довольно часто отдыхали в арендных А-фреймах и сошлись во мнении, что в классическом исполнении они несколько тесноваты, – рассказывает Евгений. – Поэтому, когда решили построить свой дом, придумали комбинированную конструкцию, что позволило увеличить площадь и добавить в планировку полноценную спальню и баню. Как должен выглядеть дом придумала жена – просто нарисовала его ручкой в блокноте.





Разработать строительный проект по эскизу заказчика для любой серьезной строительной компании дело посильное и привычное. Однако эта задачка со звездочкой – контракт на возведение объекта владельцы готовы были подписать лишь с теми, кто возьмется за реализацию главной задумки – сделать выезжающую кровать из комнаты на втором этаже. – Похожую идею в реализации мы увидели в Норвегии – там кровать выезжала на балкон дома, – говорит Евгений. – Наша задумка сложнее, так как балконов проект не предусматривает, и конструкция должна выдвигаться и задвигаться как консоль, буквально висеть в воздухе на высоте, без опор.







Домашний аттракцион Сказать, что в строительной фирме, в которую Евгений обратился со своим запросом, удивились – это ничего не сказать. Если построить А-фрейм, барнхаус и любой другой каркасник для них не проблема, то с выезжающей наружу мебелью столкнулись впервые. – Честно говоря, готового решения у нас не было, – говорит Антон Янушковский, представитель компании BelstroykaPRO . – Возможно, это была самая интересная часть работы на этом объекте и в целом в нашей практике – это вам не монтаж готового изделия заводского изготовления с инструкцией по сборке. В первую очередь нужно было придумать механизм, позволяющий выдвигать кровать за пределы комнаты и задвигать ее обратно. Важный параметр – сделать это исключительно безопасным способом. Сначала разработали чертежи, потом сварили по ним из металла нужную конструкцию. Потом, учитывая ее вес и массу человека, надежно закрепили ее на перекрытии.





Что же представляет собой механизм? Основанием для него послужили направляющие для откатных ворот. Это металлические рельсы-направляющие, к которым прикреплено основание кровати и треугольное окно, которое выезжает из стены вместе с кроватью. Таких направляющих две, что обеспечивает защиту кровати от опрокидывания, выдерживает огромный вес.





Еще одна сложность заключалась в настройках электродвигателя, который приводит механизм в действие. В итоге получилось добиться плавности движения взад-вперед без дерганий и с оптимальной скоростью. Двигатель, кстати, используется такой же, как и для откатных ворот. Как это работает мы выяснили в первую очередь. Минуя гостиную прямиком направляемся на антресольный этаж.



Соблазн поучаствовать в этом аттракционе велик – пока велась съемка снаружи и внутри, кровать практически все время была в движении. Функциональность конструкции под вопросом, только когда наблюдаешь со стороны. Но когда ты удобно уселся или улегся на кровати, нажал кнопочку, копилка с воспоминаниями начинает звонко позвякивать от сыплющихся в нее новых эмоций и впечатлений. Вот ты выехал на улицу и завис в воздухе – слева и справа сделаны ограничители – не выпадешь. В них полочки – можно поставить бокал, пепельницу, книжку, телефон. Сидишь такой в кровати и озираешься по сторонам: вот машина удивленно притормозила на улице, а вон сосед-дачник дрова рубит, где-то баню топят – сверху можно многое увидеть.



С кровати на кровать И все же пора спуститься с небес на землю, в нашем случае в гостиную на первом этаже. О том, что мы в А-фрейме, говорит скошенная стена, заканчивающаяся на высоте 7 метров над головой. Прямо перед нами зона кухни с окном над рабочей поверхностью, позади нас – гостиная. Если бы это был классический дом-треугольник, наше описание планировки можно было бы сворачивать.







Однако мы помним про вторую часть дома – в ней-то как раз находятся санузел, баня и спальня. В спальне реализована еще одна оригинальная задумка владельцев – подвесная двухспальная кровать, которая держится на толстых канатах. Евгений говорит, что на ней очень быстро засыпаешь – это ложе буквально убаюкивает. Вопреки ожиданиям, сильно раскачать ее, как качели, не получилось. Ее можно и вовсе зафиксировать к стене.







Вторая фишка комнаты – панорамные окна, из которых открывается вид на сосновый лес – после покупки участка деревья на нем вырубать не стали. Для создания интимной обстановки предусмотрены плотные шторы.







В соседнем помещении расположены санузел и сауна с печкой на дровах. С полка парилки можно наблюдать за происходящим на террасе и улице. – Сначала планировали установить просто большой глухой стеклопакет, но потом появилась идея поставить дверь со стеклом, чтобы можно не только смотреть во двор, но выйти на террасу, – говорит владелец. – Это решает еще и логистическую задачу – парильщику не нужно проходить через гостиную, чтобы попасть на террасу с купелью на открытом воздухе. Купель, кстати, мы собираемся перенести за дом, ближе к выходу из бани, с выбором места с первого раза для нее мы не угадали.





Дверь в парилку дорогая – в дубовом профиле. ПВХ для этого не годится, так как сильно деформируется от перепада температур. Стоит отметить склонность владельцев к перфекционизму: дверь могла бы быть стандартной, то есть пониже, и стоить дешевле. Однако они сознательно заказали повыше и дороже.







Оказывается, высота двери продиктована панорамными окнами спальни – все светопрозрачные конструкции выстроены в одну линию.







Дизайн интерьера делал минский дизайнер Артем Коваленко. Стиль современный, легкий, природный. Если не брать во внимание практичный ламинат на антресольном этаже, то во всей остальной отделке использовались природные материалы: имитация бруса с прозрачной пропиткой, подчеркивающей древесную фактуру, керамогранит на полу и клинкерная плитка для отделки части стен в спальне, в зоне камина и в качестве кухонного фартука. Яркие акценты – круглые панно из мха с подсветкой, оригинальные светодиодные светильники.





Задает настроение и поддерживает уют загородного дома камин на дровах в гостиной. Зная, что дом хозяева планируют сдавать в аренду, у нас возник вопрос про безопасность: а если гости пожар устроят? – Мне кажется, что без камина не будет того комфорта, тепла и уюта, которые дарят пылающие в топке дрова, – говорит Евгений. – А это важные впечатления. Недвижимость застрахована, но я больше рассчитываю все же на благоразумность людей.







Основное отопление электрическое. На обогрев работают конвекторы, теплые полы в спальне и санузле, а также кондиционеры. Последние работают в режиме обогрева даже в мороз. Всем оборудованием можно управлять дистанционно. В резюме можно сказать, что этот дом в СТ стоил нашего времени и внимания: современный, со стильным интерьером и экстерьером, удобный и функциональный. Он не только и не столько про баню и шашлык – это про новый опыт, впечатления, про способность удивлять, вызывать интерес и любопытство.