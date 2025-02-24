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В Каменной Горке вместо детсадов и школ предлагают построить жилые дома. Началось общественное обсуждение
24.02.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В самом густонаселенном районе Минска (Фрунзенском)
Заказчиком нового ПДП выступила администрация Фрунзенского района, разработчиком – УП «Минскградо». Новый ПДП касается пяти микрорайонов Каменной Горки. Несмотря на масштабное жилищное строительство, которое велось тут в последние десятилетия, между жилыми домами до сих пор остается немало свободных участков, зарезервированных под различную инфраструктуру – детские сады, школы, торговые центры, паркинги и др.
Согласно материалам, размещенным на
Что еще собираются построить?
Согласно новому ПДП, в микрорайоне Каменная Горка-1 собираются возвести детский сад на 230 мест и школу на 1020 мест. В Каменной Горке-2 предусматривается строительство торгово-обслуживающего объекта, музыкальной художественной школы на 220 учащихся и мини-рынка.
В микрорайоне Каменная Горка-3 предлагается построить храм в честь Кирилла Туровского, многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, два детских сада на 230 мест, школу на 1020 мест, торговый объект, многоуровневый гараж с магазином и кафе и наземный паркинг.
В микрорайоне Каменная Горка-4 может появиться детсад на 230 человек, поликлиника на 850 посещений и многофункциональный комплекс. Также в районе может быть построен 19-ти этажный жилой дом – его хотят разместить на улице Налибокской.
В Каменной Горке-5 предусмотрено строительство двух новых детских садов на 230 мест, школы на 1020 мест, здания ЖЭС и пункта бытового обслуживания. А на улице Казимировской может появиться 19-ти этажный жилой дом.
Кроме того, во всех микрорайонах предусмотрены места под парки и скверы. Также проектировщики намерены более эффективно использовать территории, прилегающие к МКАД. Рядом с кольцевой предлагается разместить крупные многофункциональные комплексы и многоуровневые паркинги. Учтена в плане и перспектива продления метро – через несколько лет на окраине Минска может появиться станция метро «Красный Бор».
Общественное обсуждение ПДП будет проходить с 27 февраля по 13 марта. Ознакомиться с проектом можно на
Свои замечания и предложения можно оставить в журнале учета посетителей или направить с пометкой «общественное обсуждение» по обычной или электронной почте (почтовый адрес: 220073, Минск, ул. Кальварийская, 39; электронный адрес:
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В Каменной Горке вместо детсадов и школ предлагают построить жилые дома. Началось общественное обсуждение
В самом густонаселенном районе Минска (Фрунзенском) стартует общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования Каменной Горки....
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