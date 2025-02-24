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В Каменной Горке вместо детсадов и школ предлагают построить жилые дома. Началось общественное обсуждение

24.02.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В самом густонаселенном районе Минска (Фрунзенском) стартует общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования Каменной Горки. Несмотря на то, что этот микрорайон уже застроен большим количеством жилья, тут остается немало пустырей, зарезервированных под различные объекты. Что и когда тут планируют построить? Рассказываем.


Заказчиком нового ПДП выступила администрация Фрунзенского района, разработчиком – УП «Минскградо». Новый ПДП касается пяти микрорайонов Каменной Горки. Несмотря на масштабное жилищное строительство, которое велось тут в последние десятилетия, между жилыми домами до сих пор остается немало свободных участков, зарезервированных под различную инфраструктуру – детские сады, школы, торговые центры, паркинги и др.

Согласно материалам, размещенным на сайте «Минскградо», разработчики проекта предлагают отказаться от намеченного ранее строительства двух детских садов и двух школ в связи с избыточным количеством уже возведенных и планируемых к стройке учреждений образования в районе. Свободные участки, по мнению авторов проекта, целесообразнее отдать под многоквартирные жилые дома. Сразу отметим, что новое строительство не будет массовым. Район может увеличиться на 2 многоэтажных дома, или на 109 квартир. Всего же в Каменной Горке к 2030 году будут проживать около 68 тысяч человек.

 


Что еще собираются построить?

Согласно новому ПДП, в микрорайоне Каменная Горка-1 собираются возвести детский сад на 230 мест и школу на 1020 мест. В Каменной Горке-2 предусматривается строительство торгово-обслуживающего объекта, музыкальной художественной школы на 220 учащихся и мини-рынка.

В микрорайоне Каменная Горка-3 предлагается построить храм в честь Кирилла Туровского, многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, два детских сада на 230 мест, школу на 1020 мест, торговый объект, многоуровневый гараж с магазином и кафе и наземный паркинг.

В микрорайоне Каменная Горка-4 может появиться детсад на 230 человек, поликлиника на 850 посещений и многофункциональный комплекс. Также в районе может быть построен 19-ти этажный жилой дом – его хотят разместить на улице Налибокской.

В Каменной Горке-5 предусмотрено строительство двух новых детских садов на 230 мест, школы на 1020 мест, здания ЖЭС и пункта бытового обслуживания. А на улице Казимировской может появиться 19-ти этажный жилой дом.



Кроме того, во всех микрорайонах предусмотрены места под парки и скверы. Также проектировщики намерены более эффективно использовать территории, прилегающие к МКАД. Рядом с кольцевой предлагается разместить крупные многофункциональные комплексы и многоуровневые паркинги. Учтена в плане и перспектива продления метро – через несколько лет на окраине Минска может появиться станция метро «Красный Бор».

Общественное обсуждение ПДП будет проходить с 27 февраля по 13 марта. Ознакомиться с проектом можно на сайте, а также в фойе здания администрации Фрунзенского района.

Свои замечания и предложения можно оставить в журнале учета посетителей или направить с пометкой «общественное обсуждение» по обычной или электронной почте (почтовый адрес: 220073, Минск, ул. Кальварийская, 39; электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by).

 
Теги: Минск
 
 
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В самом густонаселенном районе Минска (Фрунзенском) стартует общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования Каменной Горки....
 
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