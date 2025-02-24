В Каменной Горке вместо детсадов и школ предлагают построить жилые дома. Началось общественное обсуждение

Что еще собираются построить?

Согласно новому ПДП, в микрорайоне Каменная Горка-1 собираются возвести детский сад на 230 мест и школу на 1020 мест. В Каменной Горке-2 предусматривается строительство торгово-обслуживающего объекта, музыкальной художественной школы на 220 учащихся и мини-рынка.

В микрорайоне Каменная Горка-3 предлагается построить храм в честь Кирилла Туровского, многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, два детских сада на 230 мест, школу на 1020 мест, торговый объект, многоуровневый гараж с магазином и кафе и наземный паркинг.

В микрорайоне Каменная Горка-4 может появиться детсад на 230 человек, поликлиника на 850 посещений и многофункциональный комплекс. Также в районе может быть построен 19-ти этажный жилой дом – его хотят разместить на улице Налибокской.

В Каменной Горке-5 предусмотрено строительство двух новых детских садов на 230 мест, школы на 1020 мест, здания ЖЭС и пункта бытового обслуживания. А на улице Казимировской может появиться 19-ти этажный жилой дом.