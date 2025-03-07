«У нас тут почти курорт». Как живут в частном секторе у Свислочи, который решили снести

По дороге встречаем местную жительницу. Светлана (имя изменено) спешит на работу, но соглашается поговорить:

– Я тут родилась, когда многоэтажных домов вокруг еще не было. Нам тут хорошо живется. Мы бы не хотели, чтобы нас сносили. А зачем нам это? В 2017-м году нам уже представляли проект. Там был и снос, и строительство моста на Лошицу, и многое другое. Все это казалось реальным, но инвестора так и не нашли. Сейчас жители уже относятся к таким разговорам спокойно. По крайней мере наша сторона точно знает, что никого не тронут. На снос и переселение нужны деньги, а если тут ничего не планируется строить, то вряд ли кто-то будет нами заниматься. Сама я жила в квартире и знаю, что это такое. Здесь мне гораздо лучше. Дом – это дом, особенно деревянный. Тут и выспаться можно, и цветы посадить, и на речку посмотреть. Рядом у нас проходит велодорожка, за ней следят, все убирается, чистенько. До метро «Партизанская» мне 15 минут на транспорте, полчаса до центра. Сама деревня тут появилась лет 200 назад. Конечно, таких старых домов не осталось, но есть несколько довоенных построек. Как-то к нам заглядывали ребята с металлоискателем, показывали старинные карты, находили пуговицы тут, монеты довоенные. Вот так и живем, вроде и в деревне, а вроде и в городе. Стариков здесь уже мало осталось, в основном молодые живут. А что? Асфальт есть, газ есть, вода есть. А летом как у нас красиво, почти курорт! Сколько чаек, сколько лебедей!