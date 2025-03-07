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«У нас тут почти курорт». Как живут в частном секторе у Свислочи, который решили снести
07.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы
Нашу прогулку мы начинаем с улицы Семенова. Рядом шумит скоростная Денисовская, а мы ныряем в Соколянский переулок и попадаем в царство частного сектора. Когда-то тут была небольшая деревня Столовая (околок Сталова). Несколько десятков ее дворов были включены в черту Минска еще в 1959 году.
«На балконе организовать пикник не получится»
Впереди виднеется мост и какая-то цивилизация. Подходим к воде, пытаясь отмыть подошвы от грязи, и сразу отмечаем нарастающий людской трафик. Объясняется он просто – только по пешеходному мосту жители улицы Шейпичи (и вообще – этой части Серебрянки) могут быстро выйти на Денисовскую или Маяковского. У автомобилистов такой возможности нет – им приходится делать круг через всю Серебрянку.
Здесь же встречаем первых собеседников – молодых родителей. Алена и Саша (имена изменены) живут в частном секторе и гуляют по окрестностям Свислочи с коляской:
– Снести нас хотят уже давно. Все про это знают, но много лет ничего не происходит. Да, и кому нужна территория прямо у реки, тут же многоэтажки не построишь. Люди давно себе сами провели все удобства, поделали ремонты, как могли. Все у нас тут хорошо, все есть, всего хватает. До общественного транспорта, что в сторону Денисовской, что в сторону Серебрянки – 8-10 минут пешком. Территория вокруг убирается, коммунальщики что-то облагораживают. По чистоте вопросов нет. Нам лично нравится жить в частном доме: все-таки соседей над головой нет, природа во дворе, шашлык можно без проблем пожарить. На балконе организовать пикник не получится. Да, и летом в доме не жарко, как в квартире.
Переходим мост и попадаем в бывшую деревню Шейпичи (теперь улицу с таким же названием). Когда-то эта деревня занимала большую часть современного микрорайона Серебрянка-9. К примеру, на холме, где сейчас стоят многоэтажки, еще в 60-х годах располагались целые улицы деревенских хат. Потом практически весь частный сектор в этих местах снесли. А от деревни осталась лишь одна улочка в излучине Свислочи. Видимо, место для застройки в низине было настолько неудобным, что его решили не трогать.
«Когда-то мечтала о квартире, но теперь уже нет»
По новому ПДП эту территорию тоже ждет трансформация. Планируется, что до 2030 года все частные дома тут будут снесены. До этого времени разработчики рекомендуют ограничить увеличение площади домов (то есть, узаконить пристройку или второй этаже будет нельзя). После сноса в районе улицы Шейпичи детальным планом предлагается размещение общественных объектов, а также создание природного парка.
На улице Шейпичи знакомимся с Валентиной (имя изменено). Женщина живет тут с рождения – с 1968 года:
– Тут жили еще мои бабушки-дедушки, потом родители. При них еще была деревня, я же родилась уже в столице. Сколько себя помню, столько нас и сносят. Не знаю, какую зону отдыха они в болоте тут будут делать. Если еще на той стороне, где Семенова, то там хватает свободного места. Для этого и коттеджи не обязательно сносить, там есть, где развернуться с благоустройством. У нас же одна улочка осталась. Живут тут в основном пенсионеры. Им, конечно, трудно что-то строить, за коммуникациями следить, а вот кто помоложе и деньги зарабатывает, то они все себе провели – и воду, и канализацию. На Семенова и в Дворищах даже газ центральный есть, по трубам идет. У нас – только привозной, в баллонах. О переезде, честно говоря, я уже и не думаю. Когда-то давно мечтала об отдельной квартире, но теперь уже нет. Столько уже было этих разговоров и ничего, но расширяться нам при этом не разрешают. А вообще, нам тут отлично живется, так и напишите.
Мы поднимаемся к Серебрянке. Тут уже начинается настоящий город – с многоэтажками, тротуарами, парковками и магазинами. Правда, с общественным транспортом конкретно в этих местах не густо. Нам приходится пройти около километра до трамвайной остановки. За пару мину мы доезжаем до самых окраин микрорайона. Тут за диспетчерским пунктом трамваев располагаются остатки деревни Дворищи. Теперь такое название носит улица частных домов.
По дороге встречаем местную жительницу. Светлана (имя изменено) спешит на работу, но соглашается поговорить:
– Я тут родилась, когда многоэтажных домов вокруг еще не было. Нам тут хорошо живется. Мы бы не хотели, чтобы нас сносили. А зачем нам это? В 2017-м году нам уже представляли проект. Там был и снос, и строительство моста на Лошицу, и многое другое. Все это казалось реальным, но инвестора так и не нашли. Сейчас жители уже относятся к таким разговорам спокойно. По крайней мере наша сторона точно знает, что никого не тронут. На снос и переселение нужны деньги, а если тут ничего не планируется строить, то вряд ли кто-то будет нами заниматься. Сама я жила в квартире и знаю, что это такое. Здесь мне гораздо лучше. Дом – это дом, особенно деревянный. Тут и выспаться можно, и цветы посадить, и на речку посмотреть. Рядом у нас проходит велодорожка, за ней следят, все убирается, чистенько. До метро «Партизанская» мне 15 минут на транспорте, полчаса до центра. Сама деревня тут появилась лет 200 назад. Конечно, таких старых домов не осталось, но есть несколько довоенных построек. Как-то к нам заглядывали ребята с металлоискателем, показывали старинные карты, находили пуговицы тут, монеты довоенные. Вот так и живем, вроде и в деревне, а вроде и в городе. Стариков здесь уже мало осталось, в основном молодые живут. А что? Асфальт есть, газ есть, вода есть. А летом как у нас красиво, почти курорт! Сколько чаек, сколько лебедей!
Надо сказать, что предложения градостроителей по обустройству ландшафтных территорий носят рекомендательный характер. Менять берега Свислочи планируется поэтапно. До 2026-го года предлагается благоустройство территории природного парка со стороны улицы Якубова. Усадебную застройку в районе улиц Семенова, Шейпичи и Дворищи в ближайшие два года трогать не будут. А вот на втором этапе (до 2030 года) существующий усадебный фонд, состоящий из 105 домов, предлагается снести и полностью реализовать проектные предложения.
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Недавно мы рассказывали про масштабные планы градостроителей насчет частного сектора в районе Серебрянки. В перспективе около 100 домов, расположенных рядом...
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