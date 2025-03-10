«На рынке дефицит однушек». Эксперты — о том, что происходит с квартирами в Минске

Дмитрий Дьяченко, директор АН «Группа компаний Мариэлт» также отмечает тот факт, что рынок все еще продолжает ползти вверх. Особенно это заметно на примере однокомнатных квартирах. Средняя цена за квадрат в этой категории дошла почти до 1 900 долларов. Такая стоимость объясняется тем, что квартир на продажу выставляется меньше, а спрос — держится. Действительно не хватает ликвидных однокомнатных квартир в хороших районах. Если они и поступают в продажу, то их сразу «вымывает» с рынка.

- Спрос разогрет недавними повышениями кредитных ставок. Часть покупателей буквально бросались в последний вагон, пока кредиты еще хоть как-то можно вытянуть. Но есть покупатели, которые по-прежнему тормозят, выжидают, надеются, что все как-то устаканится.

С продавцами ситуация иная. На уступки и торг идут только те, кому нужно продать срочно. Те, кто не торопится, держат цены. Они понимают: рынок на их стороне, спрос пока есть.

- Если смотреть глазами покупателя, самое важное не ставка, а сама доступность кредита. Да, проценты выросли, но есть нюанс: некоторые банки подняли коэффициент кредитоспособности почти в два раза. То есть с той же зарплатой человек теперь может взять кредит на большую сумму. Получается странный парадокс: ипотека стала дороже, но лимиты – выше. А для продавцов главным остается общий фон экономики: если спрос сохранится, цены останутся высокими.