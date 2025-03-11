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Уже вставляют окна. Посмотрели, как в Минске строят ЖК «Гулливер»

11.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе метро «Пушкинская» в Минске больше года идет строительство первого дома ЖК «Гулливер». Сейчас многоэтажка от госзастройщика полностью закрыла неприглядный пустырь, который когда-то занимал каркас недостроенного торгового центра. Новостройка уже достигла проектных объемов – строители возвели все этажи и готовят дом к утеплению. Мы побывали на стройплощадке жилого комплекса, и узнали, какие квартиры еще остались в продаже.


Напомним, что на неиспользуемом участке земли в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича, где раньше был коммерческий долгострой, сейчас возводят жилой комплекс «Гулливер» на шесть домов. Два дома ЖК будут каркасными (квартиры в них предложат всем желающим), а еще четыре – панельными (они достанутся очередникам).


В настоящий момент на месте старой стройки уже стоит первый многоквартирный жилой дом на 19 этажей, 5 подъездов и 360 квартир. Многоэтажку начали строить в январе 2024 года, а завершить планируют в феврале 2026 года.



Интересно, что в доме запроектировали только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. По планировкам тут будут как евродвушки с евротрешками, так и стандартные квартиры. Сдавать жилье в «Гулливере» будут без отделки, на нижнем уровне разместят встроенные помещения.



Что касается дел на стройплощадке, то изменений здесь очень много. В настоящий момент дом полностью собран: все 19 этажей возведены. В многоэтажке уже вставляют окна и, судя по всему, готовятся к утеплению фасадов.



Также на объекте много строительной техники. Мы заметили, что один из кранов установлен над котлованом второго дома. Это жилое здание, исходя из паспорта объекта, должны сдать к лету 2027 года.




Квартиры в первом доме, как и обещали, предложили всем желающим. Сперва к долевому строительству представили более 100 квартир без паркинга, а потом выставили еще около 150 квартир на этажах повыше, но с обязательным парковочным местом. И если в прошлом году цена на квадраты (от 1400-1500 долларов) казалась высоковатой, то сейчас, учитывая стоимость квартир в Минске, эти цифры никого не удивляют.


На сегодняшний день в продаже осталось 60 квартир: 28 двухкомнатных и 32 трехкомнатные. По площади жилье насчитывает от 64 до 81 квадрата. Среди оставшихся вариантов есть 5 квартир без машино-мест. Все они находятся на нижних этажах. К примеру, двушка площадью 68 квадратов будет стоить 344,2 тысячи рублей (около 107 тысяч долларов), а 81-метровая трешка – 407 тысяч рублей (около 127 тысяч долларов).


Квадрат в аналогичных по площади квартирах на этажах повыше считают чуть подешевле, но это жилье предлагается только в нагрузку с паркингом. За местечко для машины надо отдать около 70 тысяч рублей (22 тысячи долларов). Таким образом, 64-метровая евротрешка вместе с паркингом будет стоить 377 тысяч рублей (118 тысяч долларов), а 81-метровая трешка – 459 тысяч рублей (144 тысячи долларов).


Напомним, что многофункциональный комплекс на пересечении Притыцкого и Дунина-Марцинкевича начали строить еще во второй половине 2000-х. Правда, стройка не задалась – торговый центр «Гулливер» забуксовал еще на каркасе. Больше десяти лет комплекс пытались доделать, но он превратился в долгострой. Застройщик обанкротился, а ТРЦ несколько раз (безуспешно) выставляли на аукцион. Наконец, в 2022 году объект передали УКС Мингорисполкома, который решил возвести на этом месте жилой комплекс.


Кстати, найти в Минске недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно поможет тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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В районе метро «Пушкинская» в Минске больше года идет строительство первого дома ЖК «Гулливер». Сейчас многоэтажка от госзастройщика полностью закрыла...
 
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