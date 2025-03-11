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Уже вставляют окна. Посмотрели, как в Минске строят ЖК «Гулливер»
11.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе метро «Пушкинская» в Минске больше года идет строительство первого дома ЖК «Гулливер». Сейчас многоэтажка от госзастройщика полностью закрыла неприглядный пустырь, который когда-то занимал каркас недостроенного торгового центра. Новостройка уже достигла проектных объемов – строители возвели все этажи и готовят дом к утеплению. Мы побывали на стройплощадке жилого комплекса, и узнали, какие квартиры еще остались в продаже.
Напомним, что на неиспользуемом участке земли в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича, где раньше был коммерческий долгострой, сейчас возводят жилой комплекс «Гулливер» на шесть домов. Два дома ЖК будут каркасными (квартиры в них предложат всем желающим), а еще четыре – панельными (они достанутся очередникам).
Квартиры в первом доме, как и обещали,
На сегодняшний день в продаже осталось 60 квартир: 28 двухкомнатных и 32 трехкомнатные. По площади жилье насчитывает от 64 до 81 квадрата. Среди оставшихся вариантов есть 5 квартир без машино-мест. Все они находятся на нижних этажах. К примеру, двушка площадью 68 квадратов будет стоить 344,2 тысячи рублей (около 107 тысяч долларов), а 81-метровая трешка – 407 тысяч рублей (около 127 тысяч долларов).
Квадрат в аналогичных по площади квартирах на этажах повыше считают чуть подешевле, но это жилье предлагается только в нагрузку с паркингом. За местечко для машины надо отдать около 70 тысяч рублей (22 тысячи долларов). Таким образом, 64-метровая евротрешка вместе с паркингом будет стоить 377 тысяч рублей (118 тысяч долларов), а 81-метровая трешка – 459 тысяч рублей (144 тысячи долларов).
Напомним, что многофункциональный комплекс на пересечении Притыцкого и Дунина-Марцинкевича начали строить еще во второй половине 2000-х. Правда, стройка не задалась – торговый центр «Гулливер» забуксовал еще на каркасе. Больше десяти лет комплекс пытались доделать, но он превратился в долгострой. Застройщик обанкротился, а ТРЦ несколько раз (безуспешно) выставляли на аукцион. Наконец, в 2022 году объект передали УКС Мингорисполкома, который решил возвести на этом месте жилой комплекс.
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В районе метро «Пушкинская» в Минске больше года идет строительство первого дома ЖК «Гулливер». Сейчас многоэтажка от госзастройщика полностью закрыла...
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