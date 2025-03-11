Уже вставляют окна. Посмотрели, как в Минске строят ЖК «Гулливер»

Квартиры в первом доме, как и обещали, предложили всем желающим. Сперва к долевому строительству представили более 100 квартир без паркинга, а потом выставили еще около 150 квартир на этажах повыше, но с обязательным парковочным местом. И если в прошлом году цена на квадраты (от 1400-1500 долларов) казалась высоковатой, то сейчас, учитывая стоимость квартир в Минске, эти цифры никого не удивляют.