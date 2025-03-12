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Известный минский застройщик презентует новый бизнес-центр. На встречу приглашаются все агентства недвижимости
12.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце февраля в Минске открылся бизнес-центр с панорамным видом на Партизанский проспект и на парк 50-летия Октября. Это Prizma — объект крупного минского девелопера,
Какой будет программа бизнес-встречи?
21 марта в 12.30 вас встретят в конференц-зале БЦ Prizma, расположенном на 5 этаже здания. Презентация начнется в 13.00.
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На бизнес-встречу приглашают агентов, риэлтеров и собственников агентств недвижимости. Планируются приветственные угощения, подарки для участников. Если вы хотите посетить встречу, пройдите предварительную регистрацию
Бизнес-центр — с панорамным видом на парк и условиями повышенного комфорта
Напомним, БЦ Prizma является частью многофункционального комплекса Prizma. Он расположен по адресу Партизанский проспект, 79.
Бизнес-центр находится рядом со станцией метро «Партизанская», остановками троллейбусов, трамваев, автобусов и маршруток. В оживленном районе вокруг работают магазины, банки, кафе и рестораны. Внутри многофункционального комплекса открыты кинотеатр, галерея магазинов, фудкорт и самый большой в Беларуси семейный активити-парк.
Из окон помещений открываются панорамные виды Минска. Можно рассмотреть парк 50-летия Октября, новый Национальный футбольный стадион, жилые кварталы.
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Известный минский застройщик презентует новый бизнес-центр. На встречу приглашаются все агентства недвижимости
В конце февраля в Минске открылся бизнес-центр с панорамным видом на Партизанский проспект и на парк 50-летия Октября. Это Prizma — объект крупного минского...
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