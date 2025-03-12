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Известный минский застройщик презентует новый бизнес-центр. На встречу приглашаются все агентства недвижимости

12.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В конце февраля в Минске открылся бизнес-центр с панорамным видом на Партизанский проспект и на парк 50-летия Октября. Это Prizma — объект крупного минского девелопера, компании «Сигмаполюс». Сейчас площади доступны для арендаторов. Представители компании-застройщика приглашают агентов, риэлтеров и собственников агентств недвижимости на презентацию бизнес-центра. Приходите на встречу, чтобы узнать об инженерии здания, о возможностях использования офисных пространств, а также об условиях аренды.


Какой будет программа бизнес-встречи?

21 марта в 12.30 вас встретят в конференц-зале БЦ Prizma, расположенном на 5 этаже здания. Презентация начнется в 13.00.

Вы узнаете:

  • о принципах зеленого строительства, которые были соблюдены при возведении бизнес-центра (спикер Счаснович Кирилл, заместитель директора по строительству ООО «Сигмаполюс»);
  • о коммерческих условиях аренды и типовых планировках (спикер Долгая Татьяна, менеджер по аренде офисной недвижимости ООО «Сигмаполюс»);
  • об основных аспектах заключения договора аренды с компанией-застройщиком БЦ Prizma (спикер Романова Светлана, руководитель юридического отдела ООО «Сигмаполюс»).


Также менеджер по аренде компании «Сигмаполюс» проведет для вас экскурсию, ответит на все интересующие вопросы. У вас появится возможность стать партнером девелопера, взять в работу перспективный объект и предложить своим клиентам новые решения.

На бизнес-встречу приглашают агентов, риэлтеров и собственников агентств недвижимости. Планируются приветственные угощения, подарки для участников. Если вы хотите посетить встречу, пройдите предварительную регистрацию по ссылке.



Бизнес-центр — с панорамным видом на парк и условиями повышенного комфорта

Напомним, БЦ Prizma является частью многофункционального комплекса Prizma. Он расположен по адресу Партизанский проспект, 79.

Бизнес-центр находится рядом со станцией метро «Партизанская», остановками троллейбусов, трамваев, автобусов и маршруток. В оживленном районе вокруг работают магазины, банки, кафе и рестораны. Внутри многофункционального комплекса открыты кинотеатр, галерея магазинов, фудкорт и самый большой в Беларуси семейный активити-парк.



Весь комплекс построен по принципам зеленого строительства. Это понятие включает экономное энергопотребление, повышенный комфорт, продвинутую вентиляцию. 



На выбор есть пространства с кабинетной планировкой, а также оупен-спейсы.



Из окон помещений открываются панорамные виды Минска. Можно рассмотреть парк 50-летия Октября, новый Национальный футбольный стадион, жилые кварталы.



Бизнес-центр занимает 9 этажей. Общая площадь — 19 тысяч квадратных метров.



Вы хотите увидеть БЦ Prizma изнутри? Возможно, вы уже знаете, кому из потенциальных арендаторов подойдет эта локация? Приходите на бизнес-встречу 21 марта и узнайте об объекте всё, что вас интересует.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце февраля в Минске открылся бизнес-центр с панорамным видом на Партизанский проспект и на парк 50-летия Октября. Это Prizma — объект крупного минского...
 
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