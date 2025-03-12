Известный минский застройщик презентует новый бизнес-центр. На встречу приглашаются все агентства недвижимости

Также менеджер по аренде компании «Сигмаполюс» проведет для вас экскурсию, ответит на все интересующие вопросы. У вас появится возможность стать партнером девелопера, взять в работу перспективный объект и предложить своим клиентам новые решения.

На бизнес-встречу приглашают агентов, риэлтеров и собственников агентств недвижимости. Планируются приветственные угощения, подарки для участников. Если вы хотите посетить встречу, пройдите предварительную регистрацию по ссылке .