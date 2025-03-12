Белоруска продала квартиру в Минске и построила необычный дом у леса. Побывали у нее в гостях

- Друзья предложили мне организовать что-то типа краудфандинга. Я составила таблицу того, что мне нужно было еще купить. В основном это были мелкие товары на WB. Этот список я выставила у себя на странице, попросила людей помочь мне их купить. Взамен я умножала на два потраченную ими сумму, и выписывала людям сертификат на отдых в доме. Так здесь появилась посуда, постельное белье, зеркала, доски на кухню, чайник. Покупали не только те, кто в будущем рассматривал отдохнуть в моей «Искре», но и кто просто хотел помочь, не прося ничего взамен, - вспоминает девушка. – Вообще за это время я была очень приятно удивлена. Ведь со мной связывались разные специалисты и предлагали помощь, не навязывая свои услуга. Так, например, мне писал директор компании, которая специализируется на канализации. Он рассказал обо всех системах, чтобы я в дальнейшем могла выбрать лучшую для себя. Через него меня нашли ребята, которые сделали мне стекло в душевой. Белорус, который вручную вырезает раковины из камня, разрешил расплатиться с ним частями, но приобрести то, что запало мне в душу. Раз за разом ко мне приходили нужные люди. Видела в этом знак, что я на верном пути.