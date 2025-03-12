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Белоруска продала квартиру в Минске и построила необычный дом у леса. Побывали у нее в гостях
12.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За Кариной и строительством ее дома Iskra в социальных сетях следят десятки тысяч человек. 29-летняя девушка продала единственную квартиру, в которой они жили с мамой, чтобы построить каркасный дом для сдачи в аренду. Под каждым постом начинались долгие споры. Одни подписчики в затею не верили, другие всячески поддерживали, даже помогли закупиться вещами взамен на сертификаты на проживание. Спустя почти год после появления фундамента мы приехали посмотреть на этот дом в сосновом лесу в 125 км от столицы. Поговорили с Кариной об идее, стройке, цифрах и ее жизни в деревне детства, куда она сейчас переехала.
Чтобы рассказать об этом
- Я несколько лет с головой была погружена в сферу моды. Мне очень нравилось сотрудничать с творческими людьми. Я занимаюсь украшениями. Открыла магазин с подругой, которая развивает свой бренд одежды. Занималась социальными сетями, развивала сайт. Согласитесь, работа мечты для многих девочек. В какой-то момент опять возникло желание уехать. Поняла, что свое место нашла еще раньше. Я и сегодня занимаюсь бижутерией просто не так активно.
Так как больших накоплений не было, вместе с мамой решили продать единственную квартиру, которая досталась им по наследству.
- Покупатель нашелся с первого показа. После я переехала в деревню детства. Живу в доме парня, с которым мы знакомы с 12 лет. Хата у нас самая обычная, стоит на пнях, без коммуникаций. Воду берем из колонки около дома, круглогодичный туалет находится на улице. Меня такой быт ни капли не пугает.
Чего-чего, а сложностей Карина вообще не боится. Она долго искала участок пока не нашла недострой в деревне Красное недалеко от Слуцка. Дом 8 на 8 метров с окнами и крышей был куплен ею за 12 500 долларов. Идеальную картинку готового жилища в миг разрушили строители.
- Ребята оценили постройку и сказали, что с отделкой он мне обойдется еще в 35 тысяч долларов. Для меня это была слишком большая сумма. Я рассчитывала, что на дом и его обустройство уйдет максимум 30 тысяч долларов. Строители посоветовали мне возвести каркасный дом, который обойдется мне дешевле. Я увидела, что напротив купленного участка пустует земля в лесу. Съездила в сельсовет, поговорила с председателем и решила вопрос со строительством. Купила 35 соток с перспективой расширения до 1 гектара.
Свой первый дом Карина со временем продала за 5 тысяч долларов, так как ей не хватало на ремонт.
- Как шутят мои друзья, разницу положила себе в карман. Я не жалею. Повезло, что его взяли классные ребята. Мы уже подружились.
Изначально девушка рассматривала A-frame дом. Та же строительная компания предложила возвести его в размере 6 на 6 метров. Карина может и не соблазнилась, если бы не цена.
- Они сказали, что соберут мне его за 15 500 – в два раза дешевле, чем предлагают другие застройщики. Тогда словила себя на мысли, мол, если у них треугольник дешевле, может они мне возведут дом по индивидуальному проекту. Лучше построю что-то уникальное, чем еще один A-frame, где по факту много бесполезной площади за счет скоса крыши.
С учетом пожеланий Карины, строители предложили двухэтажный дом на сваях, сохранив размеры 6 на 6 метров. Смета вышла почти в 30 тысяч долларов. Проект хоть и понравился, но в бюджет все равно не вписывался. Чтобы не удешевлять материалы, решили чуть уменьшить размеры до 5х5 метров.
- Это позволило сэкономить 7 тысяч долларов. С внутренней отделкой по смете он стоил 23 тысячи долларов. В целом мы бы уложились в эту сумму, но были нюансы, с которыми я не хотела мириться. Например, вместо ламината в ванной положила плитку. Какие-то такие детали прибавили еще 3 тысячи долларов. Итого вышло 26 тысяч долларов.
Не все внутри было сделано руками профессиональных строителей. Поклейкой обоев, покраской лестницы Карина и ее мама занимались сами. Девушка говорит, что процесс возведения, поисков материалов для нее такой увлекательный, что она бы с удовольствием еще раз ввязалась в такую стройку с нуля.
- Кстати, мама пока живет в городе. Друзья переехали в Дубай. Свою собаку они не смогли забрать, а она не прижилась на передержке, поэтому я взяла ее себе. В благодарность друзья решили не брать с меня деньги за съем квартиры. Мама все равно мечтает о своем доме, и я уверена, что смогу подарить ей его через несколько лет. В этом как раз поможет мой арендный домик.
Каждый этаж вышел по 25 квадратов. На первом находится совмещенная кухня-гостиная и санузел с душем. За панорамным окном — терраса, живописный вид на участок с лесом, который занимает 100 км.
- Так как кухня небольшая, нужных габаритов гарнитур найти не удалось. Даже нижние шкафы, которые имеют стандартную глубину в 60 см, нам пришлось уменьшить до 48. Из-за этого и расположение варочной панели горизонтальное.
В вертикальном шкафу Карина спрятала бойлер, гидроаккумулятор и другую нужную технику. Рядом стоит миниатюрный винтажный холодильник.
При создании интерьера девушка вдохновлялась двумя направлениями — это мидсенчури — умеренный минимализм — и винтаж. В комнатах стоят новые вещи в стиле ретро: телефон, виниловый проигрыватель. На полках лежит огромная коллекция пластинок, которые Карине отдали в дар. Все формы, времена и текстура здесь идеально сочетаются.
- Есть куда расти. Со временем поменяю шторы на более тяжелые, подстолье под каменную раковину в ванной подобрала не ту. Еще много чего интересного появится, что позволит разнообразить отдых.
На втором этаже разместились две спальни. Одна из них с выходом на балкон. Комнаты украшают абажур из макраме и балдахин. Его основой служит найденная на участке ветка.
Отапливается дом с помощью электрических конвекторов. Их здесь всего пять: два на первом этаже, один в санузле и по одному в спальнях. Карина говорит, что они себя полностью оправдывают. Быстро нагревают помещения, да и с такой зимой как в этом году, на полную мощность включать не приходилось.
- Нравится, что они с Wi-Fi, и я могу ими управлять за пределами дома, - делится хозяйка. – Самым затратным и неприятным вопросом на этапе строительства для меня была прокладка электрического кабеля. Дело в том, что дом отнесен глубоко от дороги. До ближайшей опоры расстояние было 80 метров, а максимальное может быть 35. Мне нужно было бы ставить до дома два столба — это дорого. Единственно решение — вести их под землей. Один кабель обошелся в 600 рублей.
Дом выглядит миниатюрным, но вмещает все необходимое. Если честно, для отдыха на природе он самое то. Все-таки большую часть времени хочется проводить на улице. Даже для жизни такой площади для двоих вполне хватит. А вообще сюда можно приехать компанией из 6 человек.
Участок является неотъемлемой частью леса. В деревне на постоянно основе живет только один человек. Тихое общение с природой здесь никто не нарушит. Так и хочется сесть на стул, развести огонь, закрыть глаза и слушать собеседников — птиц и кота, который наведывается к каждому гостю.
- Дом, мебель, сантехника обошлись мне в 45 тысяч долларов. Я понимаю, что эта сумма могла бы быть в два раза выше. Во-первых, сама коробка, как мы уже говорили. Во-вторых, около 15 тысяч долларов помог сэкономить мне мой блог.
Социальные сети Карина начала вести еще на этапах закладки фундамента. Один рилс принес девушке 10 тысяч подписчиков. Люди тогда в комментариях собрались разные. Кто-то всячески отговаривал Карину от постройки каркаса, да и вообще считали, что продавать единственное жилье ради подобного проект – глупость. Но куда больше было тех, кто поддерживал. Со временем она получала не только добрые слова, но и вещи, которые теперь живут внутри дома.
- Друзья предложили мне организовать что-то типа краудфандинга. Я составила таблицу того, что мне нужно было еще купить. В основном это были мелкие товары на WB. Этот список я выставила у себя на странице, попросила людей помочь мне их купить. Взамен я умножала на два потраченную ими сумму, и выписывала людям сертификат на отдых в доме. Так здесь появилась посуда, постельное белье, зеркала, доски на кухню, чайник. Покупали не только те, кто в будущем рассматривал отдохнуть в моей «Искре», но и кто просто хотел помочь, не прося ничего взамен, - вспоминает девушка. – Вообще за это время я была очень приятно удивлена. Ведь со мной связывались разные специалисты и предлагали помощь, не навязывая свои услуга. Так, например, мне писал директор компании, которая специализируется на канализации. Он рассказал обо всех системах, чтобы я в дальнейшем могла выбрать лучшую для себя. Через него меня нашли ребята, которые сделали мне стекло в душевой. Белорус, который вручную вырезает раковины из камня, разрешил расплатиться с ним частями, но приобрести то, что запало мне в душу. Раз за разом ко мне приходили нужные люди. Видела в этом знак, что я на верном пути.
Каждый раз Карина преодолевает 55 км, чтобы встретить и проводить гостей. Пока все средства и время по-прежнему уходят на «Искру», но девушка и правда задумывается о том, чтобы еще раз окунуться с головой в постройку дома.
- С 4 класса мечтала стать дизайнером интерьера, даже поступила в Вильнюс, но потом по глупости бросила университет. Строительные магазины я люблю больше других, - улыбается девушка. – Только сейчас я бы уже строила не каркасник, а деревенский дом на современный лад. Уже вижу какой он: вытянутый, в винном оттенке, с белыми резными ставнями. Очень надеюсь, что «Искра» - первый, но не единственный мой проект.
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За Кариной и строительством ее дома Iskra в социальных сетях следят десятки тысяч человек. 29-летняя девушка продала единственную квартиру, в которой они жили с мамой,...
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