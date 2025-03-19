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Тут будет дом на 380 квартир. Узнали, что за стройка идет в Брилевичах

19.03.2025 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

История с паркингом-долгостроем в Брилевичах тянулась почти 10 лет. Старожилы еще помнят, что когда-то возле многоэтажек собирались возвести стоянку с торговым центром. Однако сил у собственника не хватило. Теперь на участке строят жилой дом. И немаленький – на 23 этажа и 380 квартир. Рассказываем, кому тут предложат квартиры?


Паркинг в Брилевичах начали строить около 10 лет назад. Несколько раз у объекта менялись хозяева, но никому не удавалось довести парковку до логического завершения. Последний владелец, сославшись на отсутствие денежных средств, и вовсе отказался от прав на земельный участок. 

В итоге, город решил передать участок с долгостроем управлению капитального строительства «Запад». Тем более, застройщик в это время находился в поиске площадки под компенсационный дом для дольщиков «Грушевского посада». Первоначально высотку собирались строить в районе улицы Розы Люксембург, но против уплотнения выступили жильцы окрестных домов. А вот жители Брилевичей оказались не против новых соседей. Видимо, посчитав, что новый дом лучше надоевшего долгостроя.


Осенью 2023 года на площадке неподалеку от метро «Малиновка» появился бытовой городок, сюда приехала строительная техника. Строители снесли неэксплуатируемые конструкции горе-паркинга и подготовили участок к новому строительству.



Ну а с лета прошлого года на расчищенной территории по заказу УКС «Запад» стал работать «Минскстрой». Учитывая холмистый рельеф, работы по устройству нового котлована велись несколько месяцев. Сейчас на фотографиях можно заметить подпорную стену и основание будущего дома.




Как рассказывали ранее представители администрации Московского района, на месте паркинга вырастет каркасная высотка по индивидуальному проекту. В доме будет 23 этажа, 380 квартир и встроенный паркинг. Планировки в квартирах обещают сделать компактными – тут запроектированы студии, однушки и двушки.


По предварительной информации поучаствовать в долевом строительстве квартир в новом доме в Брилевичах сможет любой желающий. Прибыль от продажи жилья пойдет на компенсацию затрат дольщикам «Грушевского посада», которым пришлось дважды оплачивать строительство своих квартир.


Стоит сказать, что у будущего дома – неплохая локация. Напротив находится поликлиника № 39 и супермаркет GreenCity, рядом также есть детский сад, школа, большая зеленая зона. Метро «Малиновка» располагается в двух остановках.


Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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История с паркингом-долгостроем в Брилевичах тянулась почти 10 лет. Старожилы еще помнят, что когда-то возле многоэтажек собирались возвести стоянку с торговым...
 
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