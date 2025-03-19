Тут будет дом на 380 квартир. Узнали, что за стройка идет в Брилевичах

В итоге, город решил передать участок с долгостроем управлению капитального строительства «Запад». Тем более, застройщик в это время находился в поиске площадки под компенсационный дом для дольщиков «Грушевского посада». Первоначально высотку собирались строить в районе улицы Розы Люксембург, но против уплотнения выступили жильцы окрестных домов. А вот жители Брилевичей оказались не против новых соседей. Видимо, посчитав, что новый дом лучше надоевшего долгостроя.