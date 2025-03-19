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Тут будет дом на 380 квартир. Узнали, что за стройка идет в Брилевичах
19.03.2025 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История с паркингом-долгостроем в Брилевичах тянулась почти 10 лет. Старожилы еще помнят, что когда-то возле многоэтажек собирались возвести стоянку с торговым центром. Однако сил у собственника не хватило. Теперь на участке строят жилой дом. И немаленький – на 23 этажа и 380 квартир. Рассказываем, кому тут предложат квартиры?
В итоге, город решил передать участок с долгостроем управлению капитального строительства «Запад». Тем более, застройщик в это время находился в поиске площадки под компенсационный дом для дольщиков «Грушевского посада». Первоначально высотку собирались строить в районе улицы Розы Люксембург, но против уплотнения выступили жильцы окрестных домов. А вот жители Брилевичей оказались не против новых соседей. Видимо, посчитав, что новый дом лучше надоевшего долгостроя.
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История с паркингом-долгостроем в Брилевичах тянулась почти 10 лет. Старожилы еще помнят, что когда-то возле многоэтажек собирались возвести стоянку с торговым...
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