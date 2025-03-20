Многоэтажки, тоннель и станция метро. В Минске опять обсуждают снос Орловки

Отметим, что трамваи в квартале останутся, просто их перенесут поближе к Нововиленской. Также ПДП предполагает создание кругового движения в районе будущей станции метро «Старовиленская». Недалеко от круга может появиться и первый в Минске тоннель для автомобилей.

Как мы уже не раз рассказывали , не обойдет снос стороной и многочисленные частные дома, прилегающие к улице Орловской. В будущем рядом с расширенной магистралью появятся жилые многоквартирные дома, а также паркинги и многофункциональные центры.