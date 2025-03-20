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Многоэтажки, тоннель и станция метро. В Минске опять обсуждают снос Орловки
20.03.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Перспективы сноса частных усадеб в районе улицы Орловской обсуждаются не первый (и даже – не десятый) год. В этот раз градостроители решили внести изменения в детальный план территории от улицы Нововиленской до Гая. Общественное осуждение проекта сейчас
Разработчиком «Градостроительного проекта детального планирования территории в границах Щедрина – Нововиленской – Старовиленского тракта – Осипенко – Червякова – Каховской – Сморговского тракта – Орловской – Гая (внесение изменений)» выступает «Минскградо». Проектируемая территория занимает площадь в 68 гектаров. В центре этого участка находится улица Орловская, рядом с которой расположены административные и производственные здания, а также самая разнообразная жилая застройка. Тут есть и современные высотные дома, и добротные коттеджи, и неприглядные деревянные хаты.
В новом детальном плане перечислены все нежилые здания, которые собираются снести. Всего их насчитали 11 штук. Так, под снос пойдет диспетчерская станция «Озеро», швейная фабрика, ветстанция Центрального района, культовое сооружение («Общество сознания Кришны»), ЖРЭО №27, магазин зоотоваров, несколько административных и производственных зданий, а также знакомое многим кафе «Елки-палки».
Отметим, что трамваи в квартале останутся, просто их перенесут поближе к Нововиленской. Также ПДП предполагает создание кругового движения в районе будущей станции метро «Старовиленская». Недалеко от круга может появиться и первый в Минске тоннель для автомобилей.
Как мы уже не раз
Многоквартирный жилой дом в перспективе вырастет и на улице Червякова (на месте нескольких оставшихся там частных домов). А вот квартал коттеджей на улице Урожайной трогать не будут: усадебная застройка тут пока сохранится.
Что касается инфраструктуры, то на улице Павлова (это в глубине квартала) запланировано строительство детского сада, а возле существующей школы №104 на месте частных домов появится начальная школа-сад. Еще одно дошкольное учреждение собираются возвести на месте частного сектора в районе улицы Веры Слуцкой и Оршанского проезда.
В результате всех изменений численность населения кварталов, прилегающих к Орловской, может увеличиться с 7 до 11,8 тысячи человек.
Ознакомиться с проектом ПДП можно в фойе администрации Центрального района. Замечания и предложения в письменной форме с пометкой «общественные обсуждения» ждут по адресу: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6. Отправить их можно до 24 марта включительно.
Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска после рассмотрения поступивших замечаний и предложений.
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Перспективы сноса частных усадеб в районе улицы Орловской обсуждаются не первый (и даже – не десятый) год. В этот раз градостроители решили внести изменения в...
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