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«Отсюда очень сложно переехать». Как живется в советских панельках возле Дроздов
21.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня Веснянка — это благоустроенный и развитый микрорайон. Благодаря своему соседству с парками и Свислочью он считается одним из наиболее экологически чистых. Кроме того, его называют «спортивным», потому что вдоль проспекта Победителей, рядом с микрорайоном, расположилось большое количество спортивных объектов. Удивительно, но эта часть Минска в основном была застроена всего за пять лет. Причем архитекторы пытались заранее продумать, какие учреждения культуры и быта разместятся рядом с жилыми панельками. За сорок лет своего существования микрорайон сильно изменился. Realt поговорил с местными жителями и узнал о преимуществах и недостатках современной Веснянки.
Долгое время микрорайон Веснянка оставался незастроенным. К разработке проекта приступили только в начале 1980-х годов. Занимался ей институт «Минскпроект». Затем в течение нескольких лет на этой основе архитекторы Е. Сопьяник (главный архитектор), Г. Беликов, В. Аникин, Л. Красиева завершили проектирование нового района. Он планировался как «экспериментально-показательный» — на Веснянке хотели испробовать возможность в короткие сроки возвести небольшой жилой район, который при этом будет представлять собой законченный градостроительный комплекс с необходимыми культурно-бытовыми учреждениями и благоустройством территории.
К застройке первого участка приступили только в 1985-м. И в течение пяти лет небольшой жилой район Веснянка был возведен. Застраивался он в большинстве своем крупнопанельными домами серий М-464БК и 10-, 12- и 14- этажными домами серии М111-90.
А уже в 90-е и 2000-е в Веснянке построили более современные дома, которые располагаются ближе к Орловской. Кроме того, в районе были запроектированы две школы — на 40 и 44 класса. Сейчас одна из них уже является гимназией №16.
Также при первой застройке был построен универсам, который в 1987 году даже получил первую премию Республиканского смотра-конкурса архитектурных произведений. Недалеко от него расположился Дом торговли «Рамонак», спустя годы сохранивший свой внешний облик. При этом современная Веснянка окружена торговыми центрами — сейчас рядом с ней находятся «Арена-сити», «Замок», PALAZZO.
«Казалось, что мы заселяемся в какой-то небоскреб»
Полина переехала с родителями в Веснянку, когда ей было всего три года. Квартира у них — в одной из двух первых двадцатиэтажек.
— Жилье там в то время получали от предприятий. Вроде бы также была возможность долевого строительства. Я не особо четко помню свои эмоции насчет переезда, но тогда меня маленькую очень впечатлило, что мы будем жить в супервысоком доме. Мне казалось, что заселяемся в какой-то небоскреб, как в Нью-Йорке. Почему-то в детстве я считала, что жить в таких домах очень круто. Знаю, что родители также рассматривали другой вариант жилья. Изначально они хотели приобрести трешку. Но, несмотря на то, что квартира в Веснянке была двушкой меньшего метража, все-таки выбрали ее.
Девушка вспоминает, что в ее детстве рядом с домом и на проспекте Победителей особо ничего не было. Местность не была так застроена, как сейчас.
— Были моменты, когда мама чуть не плакала и грустила, куда же папа нас привез, потому что в тот период здесь реально было только две высотки и пара девятиэтажек, а недалеко Университет физкультуры. Но мы часто с папой ходили гулять в сторону Дроздов. Многие приятные детские впечатления как раз связаны у меня с той местностью. Я помню, как сильно мне нравилась большая зеленая территория. Здорово, что спустя столько лет она в большинстве своем сохранилась. Для меня Веснянка всегда ассоциируется с прогулками в парке. Пока мы здесь жили, местность начала застраиваться, появлялось много спортивных объектов таких, как Дом футбола, разные федерации, Олимпийская деревня, — замечает она.
Также Полина отмечает, что в ее детстве на Леси Украинки не было хороших детских площадок — там было две качели и всего одна песочница, а вокруг больше ничего. Сейчас ситуация, конечно же, изменилась. Кроме площадок для детей, здесь также открылись две гимназии, школа, детский сад и поликлиника, два больших торговых центр и огромное количество магазинов. В общем, инфраструктура стала отличной.
— В моем детстве школа в районе уже была, я сама в нее ходила. Она располагалась прямо напротив дома, что для родителей было особо удобно, — обращает внимание девушка.
Из плюсов жизни на Леси Украинки она также подчеркивает близость к центру города.
— Раньше ходил только 56 троллейбус, со временем появилась единица, а затем транспортное сообщение стало очень хорошим. То есть сейчас на общественном транспорте можно за 10-15 минут добраться до метро и центра. Это, несомненно, огромное преимущество.
Квартира родителей Полины находится на солнечной стороне, поэтому в ней тепло, а в солнечные дни даже жарко. Семья живет на 11 этаже.
— Если бы я сейчас приобретала там квартиру, сразу бы подумала о покупке кондиционера. Хотя мне кажется, в современных реалиях их зачастую устанавливают в любые квартиры, если позволяет бюджет. В домах у нас нет ни подвалов, ни парковок, только какие-то места для велосипедов, и то возле магазинов и торговых центров. А еще здесь очень плохой интернет. Не знаю, может, у кого-то на Веснянке и есть хороший сигнал, но вот в квартире родителей он отвратительный. Всегда, когда приезжаю к ним, наступает время без телефона, своеобразный ретрит, — говорит она.
Сама девушка сейчас живет на Чкалова, переехала, потому что приобрела собственное жилье. Район ей не особо нравится, она считает его «каменными джунглями», но при покупке привлекла отличная инфраструктура с большим количеством кофеен и ресторанов.
— Возможно, если бы я была семейным человеком, выбрала бы Веснянку, потому что здесь можно гулять в большом парке с детьми и собакой. Кроме того, достаточно близко находится Минское море, куда можно быстро доехать. Рядом также есть крупные торговые центры со всякими развлечениями. В Минск-Мире, например, это все-таки точечные объекты типа студий фитнеса и йоги, кафе. К тому же, Веснянка сама по себе очень чистая, коммунальные службы работают хорошо. Да и в принципе мне сами дома очень нравятся — в них отличные планировки. И когда появится семья, я подумаю о возвращении сюда.
«Поднадоело, что во время каких-то мероприятий тут все перекрывается»
Восемнадцать лет назад квартиру в этой части Веснянки приобрел муж Ольги. Как она утверждает, на тот момент для него оказалась подходящей цена.
— Тогда этот район не был настолько престижным, как сейчас. Ему понравилась сама квартира. К тому же, стоимость была доступной. Так покупка и случилась. Сам дом у нас одноподъездный, всего 20 этажей. Квартиры в нем — это стандартные панельки, а, соответственно, и слышимость в них хорошая. Тем более, что людей живет много. Площадка на этаже объединяет шесть квартир. Если с соседями не повезет, то это, конечно, так себе удовольствие. Люди здесь живут очень разные — кому-то квартиры давали от работ, кто-то приобретал самостоятельно, многие уже успели перепродать их. У нас еще длинные хорошие балконы и кладовки, хотя такое, как я знаю, не во всех панельках. Кстати, могу сказать, что дома, которые находятся ниже по улице, лучше — в них, например, есть консьержи.
Ольга подчеркивает, что чем дольше живешь в Веснянке, тем сложнее отсюда уехать. Главная причина — близость к центру.
— Когда живешь в месте, где все находится рядом — поликлиника, магазины, школы и сады, сменить жилье очень сложно. Очень близко к нам находится центр, что тоже огромный плюс. Сейчас мы начали задумываться о том, чтобы переехать. Нам поднадоело, что во время каких-то мероприятий тут все перекрывается. Порой даже не знаешь, что происходит, а по дороге уже не проехать. Однако выбор нового жилья — это очень трудно. Мы стараемся подобрать что-то такое же удобное. Когда прожил столько лет в близости к центру, на окраинах что-то рассматривать совсем не хочется. Плюс стоимость жилья постоянно растет. Думали насчет Левады, но до туда неудобно добираться. Еще смотрели Комфорт парк, однако нам также не очень понравилось месторасположение. Так мы со своим переездом всё определиться не можем. Возможно, рассмотрим вариант сдать нашу квартиру и временно пожить где-то еще.
Местная жительница утверждает, что жилье здесь — это отличный вариант для людей с семьями. Тут много возможностей для детей, есть разные варианты для занятий спортом и творчеством.
— Прям рядом с нами находится гимназия, но в нее больше ходят дети государственных чиновников. Она рассчитана на учеников до четвертого класса. У нас ребенок появился в «бэйби бум», когда в стране была высокая рождаемость, мы рано становились на учет, понимая, что нас ждет. Так, проблем с тем, чтобы попасть в детский сад не было, но в гимназию рядом с домом пристроить не получилось, ходили в ту, что немного дальше.
Отмечает Ольга и то, что жить на Леси Украинки не очень удобно для пожилых людей.
— Когда наши родители сюда приезжают, то говорят, что им тут тяжело ходить, потому что очень холмистая местность, много лестниц. Для пенсионеров не так легко постоянно по ним передвигаться. Нас самих эта проблема, конечно, не беспокоит, мы часто здесь гуляем с собакой, ходим в парк, который рядом. И для нашей семьи это также большое преимущество. Присматривая квартиру, мы обращаем внимание на наличие поблизости зеленых зон, — замечает она.
А что говорит специалист?
— Можно сказать, что Веснянка — это прототип современных Новой Боровой и Левады. Обособленный район со всей инфраструктурой, — говорит Ирина Третьякова, начальник отдела «Управление вторичного рынка жилья» агентства недвижимости «Твоя столица», офис «Метро «Кунцевщина». — Отличная была задумка, в былые времена это был один из самых престижных микрорайонов Минска. Сегодня жилая застройка уже несколько потеряла былой лоск. Но это компенсируется местоположением. Рядом «Минск-арена», Лебяжий, множество спортивных комплексов, живописная набережная, велодорожки. Жилье здесь подходит для всех категорий — активная молодежь, семьи с детьми, возрастные люди. Веснянка — это микрорайон тихий, спокойный, немного «уставший», но все еще очень привлекательный.
Квартиры в Веснянке поступают в продажу нечасто, что касается спроса, он тоже точечный, к нам то и дело поступают заявки на квартиры в Веснянке. Если цена объекта рыночная, квартира уходит быстро. Кстати, локация популярна у арендаторов, при этом предложений по сдаче в аренду в районе мало. Купить квартиру в Веснянке и сдавать ее — отличный вариант.
«Веснянка у местных делится на нижнюю и верхнюю»
Сергей живет в одном из домов на Леси Украинки около десяти лет — сначала жилье здесь он снимал, а несколько лет назад приобрел собственное.
— В плане месторасположения и инфраструктуры меня всё устраивает. Для жизни рядом есть абсолютно всё нужное. Например, отлично, что недалеко поликлиника: когда заболел и надо какие-нибудь анализы сдавать, удобно, что можно добраться до нее за пару минут. А еще в любой момент можно быстро доехать до центра. Мне, например, до работы на общественном транспорте всего 15 минут. Большой минус в том, что здесь очень сложно с парковками. Возле домов парковочных мест мало, а людей много, поэтому, особенно по вечерам, нужно подгадать время так, чтобы успеть. Недалеко от нас еще есть платные парковки. В случае, когда все же не успеваешь оставить машину возле дома, пользуешься этим вариантом.
Местный житель рассказывает нам и о разделении на нижнюю и верхнюю Веснянку.
— Дома на Леси Украинки относятся к верхней Веснянке. Почему-то считается, что там живет более приличный контингент. Нижней Веснянкой считаются дома напротив Мира фитнеса — там и грязнее, и люди как будто грубее. А еще тут во дворах зачастую можно встретить людей в алкогольном опьянении. Даже сейчас вот наступает весна, стало немного теплее, и уже на лавочках сидят, выпивают. Это не редкое явление здесь. Плюс у нас недалеко есть «Соседи», так они часто возле него собираются, — упоминает Сергей.
В целом, местный житель расценивает Веснянку как хороший старый район.
— Понятно, что дома здесь в большинстве не новые, строились еще в 1980-х, вроде по чешским проектам. И мне кажется, на то время это была отличная застройка. Конечно, новые жилые комплексы, которые сейчас строятся, более современные и со своими преимуществами, но мне лично и здесь нравится. Я попробовал пожить и, как результат, остался. Планов переехать в другое место нет, меня и тут всё устраивает, — подчеркивает он.
Что здесь продается?
Сейчас в этой части Веснянки продается около 10 вариантов квартир. Их стоимость варьируется от 62 до 139,9 тысячи долларов.
Например, предлагается уютная и полностью готовая к проживанию
Еще один вариант
Также на продажу выставлен вариант
Кроме того, продается и
Совсем рядом, на улице Мястровской, есть еще две квартиры в продаже. Например, двушка с ремонтом общей площадью 64,7 м². Окна на две стороны, балкон, раздельный санузел. В окнах — стеклопакеты, на полу — ламинат. Встроенная кухонная мебель укомплектована бытовой техникой: есть варочная панель, духовой шкаф, вытяжка. В санузлах — плитка современного дизайна, мебель. Стоимость
Из лоджии открывается вид на водохранилище. Квартира укомплектована мебелью и встроенной техникой, кондиционером, ремонт современный, в светлых тонах с акцентами. Эту
В кухне — импортная бытовая техника: двухдверный холодильник side-by-side, посудомоечная машина, микроволновка, индукционная плита, духовой шкаф, вытяжка. В санузлах — стиральная машина, ванна, два подвесных унитаза с инсталляцией и 2 умывальника. Есть отдельная комната без мебели, в которой можно обустроить кабинет, игровую для детей или еще одну спальню.
Стоимость
Ближе к центру города, на улице Тимирязева, есть
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Сегодня Веснянка — это благоустроенный и развитый микрорайон. Благодаря своему соседству с парками и Свислочью он считается одним из наиболее экологически...
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