«Отсюда очень сложно переехать». Как живется в советских панельках возле Дроздов

Квартира родителей Полины находится на солнечной стороне, поэтому в ней тепло, а в солнечные дни даже жарко. Семья живет на 11 этаже.

— Если бы я сейчас приобретала там квартиру, сразу бы подумала о покупке кондиционера. Хотя мне кажется, в современных реалиях их зачастую устанавливают в любые квартиры, если позволяет бюджет. В домах у нас нет ни подвалов, ни парковок, только какие-то места для велосипедов, и то возле магазинов и торговых центров. А еще здесь очень плохой интернет. Не знаю, может, у кого-то на Веснянке и есть хороший сигнал, но вот в квартире родителей он отвратительный. Всегда, когда приезжаю к ним, наступает время без телефона, своеобразный ретрит, — говорит она.

Сама девушка сейчас живет на Чкалова, переехала, потому что приобрела собственное жилье. Район ей не особо нравится, она считает его «каменными джунглями», но при покупке привлекла отличная инфраструктура с большим количеством кофеен и ресторанов.