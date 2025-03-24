«Самый ходовой товар — дачи до 15 тысяч долларов». Что происходит с загородкой в начале сезона

Источник материала: realt.by

Сезон дач в этом году начался раньше обычного. Если раньше активный интерес к летним домам просыпался лишь весной, то в 2025 году активно смотреть дачи покупатели стали уже после новогодних праздников. Еще одна интересная особенность, которую замечают эксперты, в этом сезоне на хорошие дома около ста тысяч доларов небывалый спрос. В прошлые годы просмотров у таких вариантов было гораздо меньше. Теперь же покупатели едут смотреть дом даже если это не то направление, что они рассматривали изначально. С чем связана такая активность, к чему она привела и чего ждать дальше, Realt поинтересовался у специалистов.



Все фото носят иллюстрационный характер.

«Активный сезон длится максимум до мая» — В этом году сезон дач начался раньше обычного — к февралю мы наблюдаем уже достаточное количество сделок. Для сравнения, если за январь и февраль прошлого года по Минской области было продано 240 дач, то сейчас этих сделок 290. Такое увеличение мы наблюдаем благодаря благодаря хорошей погоде в зимние месяцы, — говорит менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Сейчас самое время активно пользоваться моментом и выставлять объявление, если кто-то этого не сделал после зимы.

Сезон, когда можно продать дачу или дом, который покупают для летнего отдыха, по максимальной стоимости, без серьезного торга и попасть в пиковый спрос не такой и долгий. Максимум — до мая. Любой дачник ориентируется на сезонность. Независимо от того, хочет он засадить целые плантации или просто высадить любимые хризантемы — для него важно время посадки. Начиная с начала июня, спрос на дачи начнет уменьшаться и к концу октября обычно остается буквально 5-10%.



Однако хоть спрос сейчас только растет, обрадовать продавцов тем, что растут и цены, мы не можем. По реальным сделкам мы видим, что цены остались на том же уровне, а где-то даже стали немного ниже. Но все-таки хорошие новости для продавцов есть. Именно ранняя весна — наилучшее время, чтобы продать дачу или загородный дом для кратковременного пребывания с наименьшим торгом или вообще без торга. Но обращу внимание, что речь не идет о домах для круглогодичного проживания — там нет сезонности. Я акцентирую на этом внимание, потому что это важно для определения начальной стоимости продажи тех дач и домов, которые позиционируются для сезонного использования: их продавцы слышат, что на квартиры давно активный спрос и растут цены, и это невольно транспонируют на загородные объекты, стараясь поднять стоимость. Но это неправильно. Мы который раз повторяем, что сезонный загородный объект — это не необходимость, как квартира, а скорее роскошь. И здесь законы спроса и ценообразование работает иначе.



Самый ходовой товар сейчас — это дачи до 15 тысяч долларов. На эти объекты сейчас мы видим массовый спрос. Если представить структуру проданных объектов, то сейчас 45% приходится на дачи, еще 45% на деревенские дома бюджетного сегмента. И еще около 10% это дома «комфорт» и «элит», которые зачастую покупают для постоянного проживания.



«Пользуются активным спросом дачи за 10-15 тысяч до 30 км от Минска» — В этом году февраль выдался очень удачным для рынка загородной недвижимости: покупатели начали активно ездить и смотреть объекты раньше обычного. Если в прошлые годы такой активный спрос мы наблюдали в конце марта-начале апреля, то сейчас мы его фиксируем уже с середины января. Люди только отметили новогодние праздники и начали смотреть объекты, — замечает руководитель отдела продаж загородной недвижимости агентства «Авангард Недвижимость» Сергей Юхновец.

Сезон загородной недвижимости наступил раньше в первую очередь из-за аномально теплой зимы. Несмотря на то, что в начале сезона бывают и пустые просмотры — люди только начинают рассматривать первые объекты, и далеко не все просмотры заканчиваются сделкой — количество реальных сделок уже тоже больше того, что было в прошлые годы. Говоря о том, что сейчас пользуется спросом, приведу свой пример — в феврале из моих объектов купили участок под строительство дома, дачу и жилой дом. Это иллюстрация того, что пользовались спросом совершенно разные объекты. Если все-таки выделить какой-то сегмент, на который был массовый спрос, то это, пожалуй, дачи от 10 до 15 тысяч долларов до 30 километрах от Минска.



Дачный сезон обычно начинается в мае, поэтому традиционно в это время мы ожидаем сезонного повышения цен на загородную недвижимость. Тем, кто планирует покупать, рекомендую делать это сейчас, пока еще можно купить по ликвидным ценам. А продавцам советую обращаться в агентства недвижимости за аналитикой по ценам и за помощью по продаже объектов. Однако глобального повышения цен на загородную недвижимости вслед за квартирами ждать не стоит. Увеличение кредитных ставок на стоимости загородки тоже не отразится так, как на рынке квартир. Дело в том, что кредитуются на загородку гораздо реже и суммы этих кредитов гораздо меньше. А вот что имеет влияние на стоимость домов и дач, так это повышение цен на стройматериалы. Сейчас его пока не наблюдается. Также может повлиять изменение курса доллара. Если курс резко вырастет, цены на загородку плавно пойдут вниз.



«В феврале было два задатка около 900 тысяч» — Как и следовало ожидать, в конце зимы и начале весны на рынке загородной недвижимости, февраль был активнее января, а март ожидается еще более активным, — говорит специалист агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — Чтобы не быть голословной, приведу цифры: по данным Национального кадастрового агентства, по Минскому району в феврале продано 59 домов и 62 дачи, а за 18 дней марта прошли сделки по продаже 48 домов и 41 дачи. И к концу месяца их будет конечно же еще больше.

Этот сезон у нас в агентстве начался активнее, чем это бывает обычно. Интерес мы видим по объектам абсолютно разных ценовых категорий: пользуются интересом и дачи за 10 тысяч долларов, есть интерес и к очень дорогим объектам — в феврале у нас два задатка по объектам внушительной стоимости: 880 тысяч долларов за дом в агрогородке Семково и 900 тысяч долларов за дом в деревне Лапоровичи. Но в общей статистике продаж эти дома пока не видны, окончательный расчет по ним пока не проведен.

Такую активность, кроме стандартного начала сезона и хорошей погоды, я связываю с ростом стоимости квартир. Уже отмечала и ранее, что некоторые из покупателей больших по метражу квартир переориентировались на рынок загородки. Раньше по дому за 150 тысяч было гораздо меньше звонков, а сейчас новый современный дом в этом ценовом диапазоне едут смотреть, даже если направление не подходит. Также люди не хотят хранить сбережения в деньгах, а хотят вкладывать в недвижимость и активно это делают. И подорожавшие в последнее время кредиты на квартиры возможно сподвигнут некоторых людей, у которых уже нет возможности купить квартиру, вместо нее купить недорогой домик или дачу.

В агентстве много звонков и, как следствие, показов и задатков. Поэтому тем собственникам, которые хотят поскорее продать свой объект, стоит учесть, что сезон уже начался. Если за март нет звонков, то советую проанализировать свое объявление и посмотреть, соответствует ли стоимость объекта рыночной. На рынке очень много загородной недвижимости по завышенным ценам, которая продается много лет. Поэтому, чтобы продажа прошла успешно, рекомендую обращаться к специалистам, ведь они видят не только объявления в рекламе, но и реальную статистику продаж.

Покупателям рекомендую обратить внимание, что эта зима была малоснежная, а весна с небольшим количеством осадков — и сейчас не видно где в низинах стоит вода. Поэтому чтобы следующей весной для вас не стало сюрпризом, что ваш участок затапливает, нужно внимательнее смотреть рельеф местности, как раз он хорошо виден. Когда потеплеет и поднимется высокая трава, это будет сложнее определить. Также если около участка лес, особенно если деревья с южной стороны, то летом они будут сильно затенять участок и будет холодно, но сейчас это не всегда заметно, потому что деревья без листвы и при просмотре кажется, что на участке больше света. Дома или участки рядом с водоемами лучше покупать летом, т.к. бывают водоемы с очень неприятным запахом и обильной живностью, и сейчас определить это очень сложно. Чтобы покупка принесла только радость, тоже стоит посоветоваться со специалистом.