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Стиральная машина дешевле в два раза. Сходили в необычный магазин уцененной техники
25.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня мы отправились в необычный магазин уцененной техники. Это даже не магазин в привычном понимании — здесь почти не найдешь техники с витрин, как в других торговых точках. Вся техника, которая продается здесь, после ремонта. Но есть и приятные особенности. Во-первых, здесь можно найти крупную бытовую технику — представлено много холодильников и стиральных машин. А во-вторых, на всю технику есть гарантия. Рассказываем, что можно найти в этом магазине, и какие там цены.
Точка, куда мы отправляемся, расположена в двух километрах от станции метро «Восток». Это длинное трехэтажное здание на улице Славинского. Если стоять к нему лицом, то нам надо идти в самую правую часть. Вход под вывеской «БелВТИ» — это предприятие, которое занимается сбором и переработкой отходов электронного и электрического оборудования. У «БелВТИ» есть свой магазин, где продается бытовая техника.
Вся техника, представленная на продажу, после ремонта, предупреждают в магазине. Но ее тщательно проверяют и дают гарантию. На крупную бытовую технику гарантия два месяца, а на мелкую — неделя.
Смотрим, что можно купить в магазине. Основная часть ассортимента — холодильники и стиральные машины. Стоимость холодильников — от 320 до 2 тысяч рублей. В основном, это LG и «Атлант». Есть несколько моделей Bosch и Samsung. Многие модели не новые и уже сняты с продажи, поэтому сравнить цены получится не везде. Но, к примеру, одна из моделей холодильника LG продается за 490 рублей. Это на 250 рублей дешевле, чем в магазине и на 50 рублей дешевле бэушной модели в другом магазине уцененки.
Есть в ассортименте больше десятка стиральных машин. Самая дешевая — «Атлант» — продается за 320 рублей. Самая дорогая — стирально-сушильная машина LG — 2 300 рублей. Еще продаются Bosch, LG, AEG, Samsung и BEKO. Например, стиральная машина LG, которая продается здесь за 1 350 рублей, в магазинах стоит 2 300-2 500 рублей, AEG за750 рублей в других магазинах обойдется ровно в два раза дороже. А одна из моделей BEKO стоит 780 рублей при стоимости в магазине 890 рублей.
Самая многочисленная категория мелкой бытовой техники, представленная в магазине, — это пылесосы. Есть и роботы, и вертикальные пылесосы. Самый дешевый робот-пылесос обойдется в 150 рублей. Эта модель Redmond в магазинах стоит от 240 рублей до 380 рублей. За 150 рублей можно купить и самый дешевый вертикальный пылесос — это будет Haier, который в магазинах стоит дороже 400 рублей.
Самые дорогие варианты — это робот-пылесос Tefal (550 рублей) и вертикальный моющий пылесос Polaris (850 рублей, а в других магазинах 1 400-1 700 рублей).
Хоть акцент в ассортименте сделан на крупную бытовую технику (по крайней мере, так было в день нашего визита), но некоторые позиции мелкой бытовой техники тоже есть. Можно найти, к примеру, блендеры, мультиварки, кухонные комбайны. А еще, в отличие от большинства магазинов уцененной техники, здесь продаются комплектующие для холодильников, стиральных машин, микроволновок и компьютеров.
Расположен магазин по адресу Славинского, 1. Он работает по будням с 9.00 до 18.00.
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Сегодня мы отправились в необычный магазин уцененной техники. Это даже не магазин в привычном понимании — здесь почти не найдешь техники с витрин, как в других...
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