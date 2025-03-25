Стиральная машина дешевле в два раза. Сходили в необычный магазин уцененной техники

Вся техника, представленная на продажу, после ремонта, предупреждают в магазине. Но ее тщательно проверяют и дают гарантию. На крупную бытовую технику гарантия два месяца, а на мелкую — неделя.

Смотрим, что можно купить в магазине. Основная часть ассортимента — холодильники и стиральные машины. Стоимость холодильников — от 320 до 2 тысяч рублей. В основном, это LG и «Атлант». Есть несколько моделей Bosch и Samsung. Многие модели не новые и уже сняты с продажи, поэтому сравнить цены получится не везде. Но, к примеру, одна из моделей холодильника LG продается за 490 рублей. Это на 250 рублей дешевле, чем в магазине и на 50 рублей дешевле бэушной модели в другом магазине уцененки.