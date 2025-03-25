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Дом в деревне до 100 км от Минска. Смотрим интересные варианты за 42 рубля
25.03.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
А можно ли найти пустующий дом за 42 рубля в деревне, до которой не придется ехать полдня? Сегодня мы сосредоточили поиски потенциального места под дачу на расстоянии до 100 километров от Минска и вот какие варианты отыскали.
Михничи, Вилейский район, 95 км от МКАД
Небольшая лесная деревня в одну улицу. До Вилейского водохранилища всего 5 километров.
Здесь за 42 рубля, без аукциона, можно
Ганьковичи, Воложинский район, 82 км от МКАД
Здесь на аукцион выставлен дом на 38 м2, построенный в 1962 году. Размер участка – 25 соток. Начальная стоимость 42 рубля,
Губы, Вилейский район, 103 км от МКАД
Здесь ищите дом номер 18 на улице Центральной (и единственной). Участок 25 соток и судя по фото, люди давно здесь не живут – зарос кустами, сараи на заднем плане разваливаются. Впрочем, сам дом на 60 квадратов еще с целой крышей и окнами, поэтому есть надежда, что его можно еще спасти.
Залесье, Осиповичский район, 100 км от МКАД
Тут пустует дом на 80 квадратов на улице Липовая, 13. Соседей нет, так что это практически хутор. Земли предостаточно – 25 соток.
Каливария, Воложинский район, 88 км от МКАД
Здесь нас интересует пустующий дом номер 15. Хата деревянная, на 35 м2. Дата ввода в эксплуатацию – 1962 год. Стоит на участки 25 соток.
Продается за 42 рубля, но через
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А можно ли найти пустующий дом за 42 рубля в деревне, до которой не придется ехать полдня? Сегодня мы сосредоточили поиски потенциального места под дачу на...
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