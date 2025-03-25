Дом в деревне до 100 км от Минска. Смотрим интересные варианты за 42 рубля

Источник материала: realt.by

А можно ли найти пустующий дом за 42 рубля в деревне, до которой не придется ехать полдня? Сегодня мы сосредоточили поиски потенциального места под дачу на расстоянии до 100 километров от Минска и вот какие варианты отыскали.



Дом за 42 рубля в деревне Михничи

Михничи, Вилейский район, 95 км от МКАД

Небольшая лесная деревня в одну улицу. До Вилейского водохранилища всего 5 километров. Здесь за 42 рубля, без аукциона, можно купить дом номер 15. Выглядит бодро, без зарослей на вокруг. Общая площадь – 66 м2. Земли много – 25 соток.

Ганьковичи, Воложинский район, 82 км от МКАД

Деревня в Воложинском районе, рядом Западная Березина и лес.



Здесь на аукцион выставлен дом на 38 м2, построенный в 1962 году. Размер участка – 25 соток. Начальная стоимость 42 рубля, торги состоятся 6 мая 2025. О состоянии хаты можно узнать в Городьковском сельисполкоме по телефону 8(01772)33235.

Губы, Вилейский район, 103 км от МКАД

Тупиковая деревня на 30 хат. Со всех сторон к ней примыкает лес – идеальное место для интровертов.



Здесь ищите дом номер 18 на улице Центральной (и единственной). Участок 25 соток и судя по фото, люди давно здесь не живут – зарос кустами, сараи на заднем плане разваливаются. Впрочем, сам дом на 60 квадратов еще с целой крышей и окнами, поэтому есть надежда, что его можно еще спасти. Продается за 42 рубля, без аукциона.

Залесье, Осиповичский район, 100 км от МКАД

Сюда удобно добираться – большая часть пути по скоростной трассе М-5. Места лесные – грибникам понравятся.





Тут пустует дом на 80 квадратов на улице Липовая, 13. Соседей нет, так что это практически хутор. Земли предостаточно – 25 соток. Продается за 42 рубля.

Каливария, Воложинский район, 88 км от МКАД

Маленькая деревня рядом с развитым агрогородком Вишнево.





Здесь нас интересует пустующий дом номер 15. Хата деревянная, на 35 м2. Дата ввода в эксплуатацию – 1962 год. Стоит на участки 25 соток. Продается за 42 рубля, но через аукцион , который состоится 23 апреля 2025 года. Подробности можно узнать в Вишневском сельисполкоме по телефону 80333524899.