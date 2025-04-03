Классные локации, крепкие дома. Смотрим пустующие хаты по 42 рубля

Источник материала: realt.by

Дешевые дачи и домики в деревне возле Минска закончились? Тогда стоит расширить круг поисков и обязательно заглянуть в Реестр пустующего жилья – он постоянно пополняется свежими вариантами. Сегодня у нас в обзоре хаты в исключительно живописных локациях : у Сорочанских и Голубых озер, рядом с Вилией, Западной Березиной и Свирью. Каждую из них можно купить за 42 рубля.

Катеновичи, Островецкий район, 162 км от МКАД

Место живописное, тихое, понравится грибникам, рыбакам и охотникам – вокруг большой лес, рядом берег Вилии. Пустующим здесь признали дом номер 28. Это почти хутор, хоть и находится в центре деревни – соседи есть только с одной стороны. Его общая площадь 65 м2, построен в 1954 году. Вариант хороший – целая крыша и окна, крепкий сруб. Размер участка 10 соток. Забирайте за 42 рубля без аукциона.

Завидиненты, Островецкий район, 152 км от МКАД

Деревня находится в нескольких километрах от озера Свирь. Рядом лес и река Страча.



Здесь всего одна улица без названия, ищите дом под номером 34. Он довольно большой – 80 квадратов. Построен в 1934 году и, судя по внешнему виду, у него есть все шансы встретить 100 летний юбилей. К нему прилагается участок 10 соток. Продается без аукциона, за 42 рубля.

Спонды, Островецкий район, 170 км от МКАД

Небольшая деревня рядом с целой россыпью озер – Кайминское, Золовское, Тумское (Сорочанская группа озер). Недалеко и до Голубых озер.



За 42 рубля здесь можно купить пустующий дом на 80 квадратов на улице Центрально, 22. к хате прилагается 25 соток земли.

Сидоришки, Островецкий район, 165 км от МКАД

Деревня хуторского типа, своеобразный островок среди большого леса возле Сорочанской группы озер. Расположена рядом с дорогой на Комарово.



Дом находится в конце улицы, упирающейся в лес. Его площадь составляет 54 м2. Земли много – 30 соток. И стоит он всего 42 рубля.

Цвировщина, Воложинский район, 78 км от МКАД

Этот вариант поближе к Минску, но расположен в не менее живописной локации – рядом лес и река Западная Березина.



Деревня небольшая, в одну безымянную улицу. Дом здесь просторный, почти 75 квадратов. Стоит на участке 25 соток, имеются сарай, погреб и колодец. Построен в 1953 году. Номер пустующей хаты не указан, но найти ее будет несложно – здесь всего 27 домов. Для верности можно позвонить в Городьковский сельисполком по телефону 8(01772)33235. Там же можно уточнить и детали аукциона, который назначен на 6 мая 2025 года. Начальная стоимость – 42 рубля.