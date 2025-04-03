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Классные локации, крепкие дома. Смотрим пустующие хаты по 42 рубля
03.04.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дешевые дачи и домики в деревне возле Минска закончились? Тогда стоит расширить круг поисков и обязательно заглянуть в Реестр пустующего жилья – он постоянно пополняется свежими вариантами. Сегодня у нас в обзоре хаты в исключительно живописных локациях : у Сорочанских и Голубых озер, рядом с Вилией, Западной Березиной и Свирью. Каждую из них можно купить за 42 рубля.
Катеновичи, Островецкий район, 162 км от МКАД
Место живописное, тихое, понравится грибникам, рыбакам и охотникам – вокруг большой лес, рядом берег Вилии.
Завидиненты, Островецкий район, 152 км от МКАД
Здесь всего одна улица без названия, ищите дом под номером 34. Он довольно большой – 80 квадратов.
Спонды, Островецкий район, 170 км от МКАД
За 42 рубля здесь можно
Сидоришки, Островецкий район, 165 км от МКАД
Дом
Цвировщина, Воложинский район, 78 км от МКАД
Деревня небольшая, в одну безымянную улицу. Дом здесь просторный, почти 75 квадратов. Стоит на участке 25 соток, имеются сарай, погреб и колодец. Построен в 1953 году. Номер пустующей хаты не указан, но найти ее будет несложно – здесь всего 27 домов. Для верности можно позвонить в Городьковский сельисполком по телефону 8(01772)33235. Там же можно уточнить и детали аукциона, который
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Дешевые дачи и домики в деревне возле Минска закончились? Тогда стоит расширить круг поисков и обязательно заглянуть в Реестр пустующего жилья – он постоянно...
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