«Если работу клинеров не замечают, значит, они всё делают правильно». Кто и как убирает офис Realt?

Источник материала: realt.by

Опытные управляющие и собственники бизнесов давно усвоили: офис — это не расходы, а инвестиции. И чем просторнее и комфортнее будет пространство, чем современнее будет техника, чем удобнее кухня, тем лучший результат покажут специалисты. Конечно, не стоит забывать о чистоте. В идеале работы клинеров видно быть не должно, как и пыли, песка, разводов на стеклах и грязных кружек. Кто следит за порядком в офисе Realt? Как поддерживается идеальная чистота и какая работа скрывается за тем, чтобы специалистам нашей компании было приятно каждый день приходить на работу? Расскажем об этом в партнерском материале с компанией SkyClean .

«У нас классная кухня — иногда я могу привести туда клиентов» Офис Realtрасполагается в известном минском квартале К21 — в одном из цехов бывшего завода «Минскдрев». Команда переехала сюда в августе 2021-го. Ремонт сделали под наши запросы: сдвинули стену, оформили стеклянные перегородки, оставили в пространстве максимум света. Металлические колонны и другие элементы стиля лофт сохранили. Одну из стен украсил яркий мурал. За три с половиной года офис «обжили». Тут и там появились кресла, стулья, полки, нашлись места для книг и настольных игр. На одной из стен закрепили турник — и нет, он не просто украшает офис, некоторые сотрудники действительно подтягиваются, разминаясь в перерывах.

— Наш офис мне нравится тем, что это открытое пространство, без внутренних стен. Чувствуешь себя нескованным, свободным, нет никакой давящей атмосферы. Круто, что большие окна и много света, здорово, что наши переговорки тоже в стекле. Еще нравится, что есть зелень, но хотелось бы, чтобы ее было больше. Нравится наша уютная переговорная комната с диванами и ковром, там прикольно включить торшер и просто посидеть, отдохнуть в домашней атмосфере. Мне важно, чтобы в офисе было чисто, аккуратно — тогда гораздо приятнее работать и возрастает продуктивность, — говорит инженер-программист RealtАртем Власовец.





— Мне нравится стиль нашего офиса. Это лофт, а не прямо «офис-офис», благодаря этому в пространстве уютно. Тоже люблю посидеть в переговорной с диванами и торшером. Чистота офиса для меня очень важна, это залог нашей комфортной работы, — дополняет коллегу UX-дизайнер RealtКсения Матюшевская. — У нас классная кухня. Мы не только обедаем там, но и пьем чай, кофе, болтаем. Честно говоря, я даже клиентов могу привести на встречу не в переговорную, а на кухню, настолько там комфортно и атмосферно. К тому же, в корзинке всегда есть печенье, — улыбается менеджер RealtМария Томашевская. — Наша команда сама по себе очень аккуратная, я замечаю, что все следят за порядком на рабочих местах, вытирают за собой крошки, моют посуду. Но здорово, что чистоту помогают поддерживать профессионалы. Ведь день за днем, незаметно, на полках оседает пыль, на микроволновке появляются пятна, а на окнах — разводы от дождей и снегопадов. — Для нашей компании очень важна хорошая и качественная уборка офиса, так как помещение выполнено в стиле лофт: высокие потолки, грубые текстуры кирпича и бетона, а также промышленные и индустриальные элементы. Весь этот интерьер визуально очень круто смотрится, но создает дополнительные трудности в уборке. К тому же, такие покрытия довольно быстро загрязняются. Поэтому здесь важен индивидуальный подход. Поскольку наша компания развивается в сфере IT, в офисе много разнообразной техники и коммуникаций. И при уборке помещения очень важны осторожность и аккуратность самого клинера, чтобы ничего не задеть, не уронить и не повредить. Сам офис имеет несколько уровней. На нижем уровне находятся кухня и переговорные комнаты, на верхнем расположились рабочие места сотрудников компании. Наверх ведут небольшие ступени — и это тоже, в свою очередь, чуть усложняет уборку, — делится своим видением заместитель главного бухгалтера Realt Ирина Халючкова.

«На рынке остается спрос на качественную регулярную уборку офисов» С 2025 года за чистотой и порядком в офисе Realt следит клининговая компания SkyClean . У бренда — проверенная, годами наработанная репутация. К тому же, удобны индивидуальный подход, прозрачный расчет стоимости, то, что оплата не «почасовая», а за результат. Покажем, как работают специалисты, на примере генеральной уборки. С учетом графика работы офиса ее запланировали на субботу — чтобы, не оглядываясь на часы, вымыть и вычистить каждый уголок. Клининговый десант высадился у шлагбаума в 10 утра.





Начали специалисты с тщательного осмотра помещения, с определения самых «проблемных» мест. После чего клинеры принялись за окна. Стеклопакеты и рамы мыли внутри и снаружи помещения. Уделили внимание подоконникам.









Одновременно с этим мыли остекленную входную группу, стеклянные перегородки. Справились с остатками новогоднего и масленичного декора, сохранившимися после праздников.





Спустя час после начала уборки в офис приехал основатель компании SkyClean Алексей Калинчук. Мы поговорили с руководителем бизнеса. Для начала узнали, как и когда он запустил свое дело в сфере клининга: — Клинингом я занимаюсь порядка 10 лет, ровно столько существует название SkyClean. Изначально, в 2016 году, я зарегистрировался в качестве ИП. Как и многие в этой сфере, начинал с малого. С домашнего пылесоса, швабры и 20 долларов в кармане. Убирал квартиры, дома, другие помещения. Много работал на старте, практически без выходных. Несколько лет всё делал руками сам, пока не начал нанимать клинеров. С ростом команды и увеличением количества объектов в 2019 году зарегистрировал ООО «Небесная Чистота».





Интересно, что у компании SkyClean есть своя специализация — это сложные генеральные уборки, клининг после строительства и ремонта любых помещений, а также поддержание порядка и чистоты в коммерческих пространствах. — Мы поняли это, когда масштабировались. Я увидел: команде под силу сложные, объемные задачи. У нас выросли компетенции, одновременно с этим увеличилась клиентская база. На рынке был и остается спрос на регулярную качественную уборку офисов, коммерческих помещений. «Коллеги по цеху» допускают много промашек в этом направлении, юридические лица, в свою очередь, очень часто недовольны качеством уборки и организацией работы. Поэтому пару лет назад мы решили сфокусировать все силы на направлении регулярной уборки офисов.









Основное правило Алексея и его команды: «если клиент не замечает твоей работы и в офисе всегда чисто — значит клининговая компания всё делает правильно». Это залог долгосрочных взаимоотношений между клининговой компанией и клиентом. — Для нас очень важно соблюдать все договоренности, убирать качественно, без пропусков, в оговоренные дни и в полном объеме согласованных услуг. На случай болезни клинера или иных форс-мажоров всегда иметь «кадровый резерв», готовый по первому звонку выдвинуться на объект и сделать уборку, чтобы офис клиента не «страдал» в отсутствие основного клинера. Наши администраторы следят за качеством уборки на объекте, вовремя пополняют все необходимые «расходники», контролируют исправность инвентаря. Мы ежемесячно проезжаем все наши объекты. А еще остаемся чуткими ко всем пожеланиям клиентов. Кому-то важно, чтобы мы ежедневно выбрасывали мусорные пакеты, кому-то — чтобы мыли кружки сотрудников, а кому-то — чтобы до блеска протирали зеркала. Мы работаем под клиента и на его территории, поэтому всегда слушаем и слышим его пожелания. Обязательно общаемся с представителями заказчика на местах. И в случае любых замечаний моментально делаем работу над ошибками и исправляем все недочеты.





«Клининг от «уборщинга» отличается правильным использованием моющих средств и инвентаря» Пока мы беседовали с Алексеем, клинеры вымыли зеркала и начали… разбирать батареи. На наш немой вопрос ответили таким же немым способом — просто показали, сколько пыли скопилось внутри радиаторов за отопительный сезон. К счастью, все загрязнения быстро убрали, а в воздухе как будто сразу стало свежее.





Поработали специалисты и с дверными ручками. Вернее, с поверхностями вокруг них, где скопились загрязнения. Вымыли стены в санузлах, влезли на стремянку и очистили от пыли дискошар. Уделили много внимания сантехнике — и она просто засияла.









— На уборку, как правило, приходят сотрудники совершенно разных возрастов. Для некоторых это основное место работы на полную занятость, а для других —подработка на несколько часов в неделю. Мы всегда смотрим, чтобы это были аккуратные и внешне опрятные люди, чтобы их нахождение в офисе клиента вызывало только позитивные чувства и радовало глаз, — продолжил погружать в тонкости своей работы Алексей. В компании SkyClean очень внимательно отбирают и проверяют людей, чтобы у них не было проблем с алкоголем, наркотиками, правоохранительными органами, чтобы они не состояли на учете в ПНД. Над пополнением кадрового резерва ежедневно работает рекрутер. — А все необходимые обучения уборке мы проводим на базе нашего офиса. Да, мы учим этому, казалось бы, простому ремеслу, ведь «любительская» и «профессиональная» уборка — это такие же разные вещи, как домашние макароны и паста от шефа со звездой Мишлен.





Мы обратили внимание на средства и инвентарь. Оказывается, здесь тоже есть свои нюансы: — Клининг от «уборщинга» отличается правильным использованием моющих средств и уборочного инвентаря на разных поверхностях. Для этого нужно хорошо знать материаловедение. Мы в своей работе используем только профессиональный уборочный инвентарь и расходные материалы TTS (Италия) и Vileda (Германия), в отличие от наших «коллег по цеху», которые часто в погоне за тендерами вынуждены покупать самый дешевый турецкий и китайский инвентарь, а он очень быстро выходит из строя. Поэтому им сложно оказывать услуги качественно. Что касается моющих средств, никаких бытовых средств «из супермаркета» на наших объектах нет — и это тоже наша гордость. Мы в своей работе используем только немецкие и польские профессиональные моющие средства Dr.Schnell, Kiehl, Buzil, Merida, часть моющих средств российского производства Grass. Алексей поделился интересным наблюдением: в клининговом бизнесе нет быстрого результата, нарабатывать имя и репутацию нужно годами. — Максимально доверительные отношения между нами и клиентом строятся со временем, когда клиент видит и чувствует наше отношение к процессу уборки, когда он понимает, что мы на связи и готовы решить любой вопрос.





« Нам интересно работать с офисами, торговыми пространствами в Минске и в Минском районе » К 18:30 команда SkyClean завершила уборку офиса Realt. Специалисты уехали, впрочем, ненадолго. Каждый вечер по будням они продолжают поддерживать чистоту на 350 квадратных метрах нашего пространства. Клинеры обеспечивают сухую и влажную уборку поверхностей, моют кухню, выносят мусор, удаляют локальные загрязнения. Зимой к этому прибавится усиленный контроль за входной группой.





Следим за работой специалистов и задаемся вопросом: как будет дальше развиваться этот бизнес? Какие планы у основателя? — Мы научились масштабироваться, адаптироваться под индивидуальные запросы и распространять качество SkyClean на любое число коммерческих объектов. Нам интересно работать с офисами, торговыми пространствами в Минске и в Минском районе, — ответил Алексей Калинчук. — Клининг от SkyClean на новом объекте начинается со встречи, с изучения пространства, с выяснения всех требований к чистоте и порядку. Именно это я закладываю в понятие «индивидуальный подход», чтобы со старта предоставлять отличный сервис.

Связаться с клининговой компанией SkyClean можно по номеру +375 (29) 66-33-555, по электронной почте info@skyclean.by , в Вайбере , в Телеграме и в Ватсапе . Для обратного звонка от экспертов чистоты оставьте свой номер в форме ниже.

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