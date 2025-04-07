Купить недвижимость: и выбрать идеальный вариант, и заработать. Узнали у специалистов о хороших локациях для жизни и инвестиций

«В некоторые ЖК покупателей возила с уговорами»

— На что обратить внимание, выбирая локацию для покупки квартиры?

Андрей Парфенчик, агент по операциям с недвижимостью в АН «Твой Маёнтак» : Безусловно, важна инфраструктура в шаговой доступности — сады, школы, магазины, поликлиники, хорошее транспортное сообщение. Ну и пожалуй, контингент.

— Давайте попробуем на примерах. Пришла молодая семья или пара. На что им обращать внимание?

Наталья Кирик, заместитель директора: Если это молодая семья с ребенком, конечно, рядом должны быть школы и сады. А кроме этого, хорошее транспортное сообщение и обязательно метро рядом. Даже если пока что вы возите детей на машине в школу и по кружкам, время идет и дети растут, а кружки, как правило, разбросаны по всему городу. Я бы рекомендовала семье выбирать новый жилой комплекс. Помимо магазинов и торговых центров, там будет проще организовать досуг — кафе, рестораны, детские центры, оборудованные площадки — это всё очень важно.