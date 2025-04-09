Более 180 сделок за месяц! Рассказываем о тех, кто приводит к продавцам квартир реальных покупателей

«На нашем счету — 4000 семей с квартирами»

Если раньше представителям кооператива приходилось переубеждать скептиков в том, что «Жилищный баланс» — не финансовая пирамида, то сегодня такие вопросы уже отпали. Ведь за 11 лет работы кооператива на рынке недвижимости тысячи семей переехали в свои квартиры. Поэтому сегодня люди вместо вопроса «А это точно не обман?» интересуются тем «Как побыстрее начать накопления и через сколько месяцев можно будет выбирать квартиру?».

— Доверие, которое мы завоевали у общества за годы работы — это наш главный актив. Надежность системы подтверждают тысячи семей, которые уже въехали в свои квартиры. Мы начинали деятельность в 2014-м году в Могилеве, с 2018-го года работаем в Минске. Сейчас у нас открыты два офиса в столице, а также офисы в Могилеве, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Бобруйске и Новополоцке. И если на первоначальном этапе мы ежемесячно приобретали всего по 2−3 квартиры, то в марте 2025 года эта цифра уже достигла 182 квартир! На первое место по количеству квартир в последние месяцы вышел Минск, также активно мы покупаем квартиры в областных центрах, в Бобруйске, Полоцке, Островце, Солигорске и других городах, — рассказывает Председатель Правления кооператива Сергей Нестерович. — Кстати, отмечу, что цифру в 3000 квартир за всё время работы мы преодолели прошлым летом, а сейчас мы празднуем 4000 купленных квартир.