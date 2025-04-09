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Более 180 сделок за месяц! Рассказываем о тех, кто приводит к продавцам квартир реальных покупателей

09.04.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня многие из нас переживают по поводу покупки или продажи квартиры. Ведь как накопить на мечту, когда цены на жилье растут каждый месяц? А что делать, если квартиру нужно продать — где искать покупателей? Оказывается, оба вопроса можно решить без проблем, если знать, куда отправляться за помощью. Купить квартиру путем постепенного накопления поможет потребительский кооператив «Жилищный баланс». Так, в прошлом месяце кооператив приобрел для участников программы сразу 182 квартиры по всей Беларуси. В партнерстве с кооперативом сейчас работает агентство «Квартирный баланс», которое приводит реальных покупателей к реальным продавцам. Рассказываем истории счастливых новоселов, объясняем, как работает выгодное для тысяч людей партнерство, и делимся важными цифрами.


«На нашем счету — 4000 семей с квартирами»

Если раньше представителям кооператива приходилось переубеждать скептиков в том, что «Жилищный баланс» — не финансовая пирамида, то сегодня такие вопросы уже отпали. Ведь за 11 лет работы кооператива на рынке недвижимости тысячи семей переехали в свои квартиры. Поэтому сегодня люди вместо вопроса «А это точно не обман?» интересуются тем «Как побыстрее начать накопления и через сколько месяцев можно будет выбирать квартиру?».

— Доверие, которое мы завоевали у общества за годы работы — это наш главный актив. Надежность системы подтверждают тысячи семей, которые уже въехали в свои квартиры. Мы начинали деятельность в 2014-м году в Могилеве, с 2018-го года работаем в Минске. Сейчас у нас открыты два офиса в столице, а также офисы в Могилеве, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Бобруйске и Новополоцке. И если на первоначальном этапе мы ежемесячно приобретали всего по 2−3 квартиры, то в марте 2025 года эта цифра уже достигла 182 квартир! На первое место по количеству квартир в последние месяцы вышел Минск, также активно мы покупаем квартиры в областных центрах, в Бобруйске, Полоцке, Островце, Солигорске и других городах, — рассказывает Председатель Правления кооператива Сергей Нестерович. — Кстати, отмечу, что цифру в 3000 квартир за всё время работы мы преодолели прошлым летом, а сейчас мы празднуем 4000 купленных квартир.



Председатель Правления кооператива Сергей Нестерович

Как подчеркивают представители кооператива, в последние месяцы подбором жилья для участников «Жилищного баланса» в Минске успешно занимается агентство «Квартирный баланс». Так как квартир для покупки необходимо всё больше, выбор недвижимости (а также сбор документов и все походы по инстанциям) лучше доверить профессионалам.


«Квартирный баланс» работает на рынке с октября 2024 года и его главное отличие от других агентств — партнерское соглашение с кооперативом. Специалисты могут помочь как покупателям, выбирающим жилье на определенную сумму, так и продавцам, желающим быстро реализовать свою недвижимость, а не тратить время на пустые показы. Для членов кооператива в агентстве действуют минимальные цены, а при покупке квартиры из базы «Квартирного баланса» услуга для покупателя вообще будет бесплатной.

Мы попросили специалистов поделиться историями людей, которые приобрели квартиры через кооператив. Оказывается, покупка жилья (и, соответственно, продажа через АН «Квартирный баланс») тут обычно происходит в течение пары недель. Секрет скорости объясняется просто: покупатели действительно замотивированы в быстром решении квартирного вопроса.


«Не готова была платить за съемную квартиру чужому дяде, хотелось иметь свою»

Илоне 26 лет. Она из простой семьи и не привыкла по жизни на кого-то надеяться. В Минск девушка приехала на учебу, а после — по распределению уехала в Гомель. Но загадала вернуться в столицу и купить в этом городе квартиру. В Минске вышла замуж и дальше продолжила идти к покупке квартиры вместе с мужем.

Девушка говорит, что задумывалась о покупке жилья еще тогда, когда училась в университете. Понимала, что чем раньше начнет копить на квартиру, тем быстрее ее купит. Многие друзья Илону не поддерживали — мол, надо тратить деньги на развлечения или на отдых. Но девушка твердо понимала, что не хочет платить «чужому дяде» за съемное жилье. Она хотела сама решать, какой ремонт делать и кого приглашать.

Вступив в кооператив, Илона начала с небольших платежей в 350 рублей, затем сумма была увеличена. С помощью «Жилищного баланса» к своей первой квартире молодой семье удалось дойти за 3 года. Недавно Илона с мужем купили однушку в 5 минутах от станции метро «Михалово».


«Когда я копила на квартиру, вообще перестала покупать лишнее»

Евгения и Александр уже несколько месяцев живут в уютной квартире в Минске. До заключения договора с «Жилищным балансом» пара целый год присматривалась к организации. А потом приняла решение в пользу кооператива: супруги подписали договор и за 2 года смогли купить однушку.

Евгения говорит, что всю свою жизнь прожила с родителями в их квартире. Это было тяжело, поэтому главной целью молодой семьи стало обретение собственного гнездышка.

В ноябре 2022 года пара заключила договор на сумму 100 тысяч рублей с первоначальным взносом в 17 тысяч рублей. Девушка отмечает, что платить по 790 рублей в месяц было нетрудно. Оказалось, что расходы можно уменьшить за счет отказа от ненужных покупок. Она шутит, что ее одежда и обувь чудесным образом перестали изнашиваться.

Так как цены на квартиры постоянно росли, паре пришлось увеличить сумму договора до 130 тысяч рублей, а Евгении — найти вторую работу. Весь период накоплений составил 22 месяца. После этого кооператив приобрел для семьи однокомнатную квартиру в Сухарево — с мебелью и техникой. Сейчас они наводят уют и продолжают выплачивать положенные суммы.


Подчеркнем, что именно таких реальных покупателей с деньгами на руках (полную сумму в момент оформления сделки перечисляет кооператив) приводит к продавцам агентство «Квартирный баланс». Согласование всех документов при продаже квартиры членам «Жилищного баланса» происходит за 1 день. Ждать несколько недель одобрения от банка (как в случае с покупкой в кредит) продавцу не придется.

Также стоит отметить, что на Инстаграм кооператива подписаны более 140 тысяч человек. Всё это — потенциальные покупатели недвижимости, которые находятся в активном поиске квартиры на вторичном рынке. И именно они первыми увидят ваше предложение, если вы работаете с «Квартирным балансом».


Если вы уже продаете (или планируете в ближайшее время продавать) квартиру, то агентство «Квартирный баланс» приглашает вас на специальную бесплатную встречу для собственников жилья. На мероприятии вы сможете пообщаться с представителями агентства, получить консультацию по продаже квартиры, задать все интересующие вопросы и получить детальные ответы на каждый из них.

Встреча пройдет 16 апреля в 18.00 в офисе компании по адресу: Минск, БЦ Delphi на Хоружей, 4 (этаж 2, офис 202). Уточнить детали можно по телефону +375 (33) 680−00−91. Чтобы специалисты АН «Квартирный баланс» перезвонили вам, оставьте свой номер в форме ниже.

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы понимаете, что указанные в заявке персональные данные будут предоставлены ООО «Квартирный баланс» (УНП 193791937) для их обработки на основании абз.15 ст.6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных» с целью заключения и исполнения договора.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня многие из нас переживают по поводу покупки или продажи квартиры. Ведь как накопить на мечту, когда цены на жилье растут каждый месяц? А что делать, если...
 
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