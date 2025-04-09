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Более 180 сделок за месяц! Рассказываем о тех, кто приводит к продавцам квартир реальных покупателей
09.04.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня многие из нас переживают по поводу покупки или продажи квартиры. Ведь как накопить на мечту, когда цены на жилье растут каждый месяц? А что делать, если квартиру нужно продать — где искать покупателей? Оказывается, оба вопроса можно решить без проблем, если знать, куда отправляться за помощью. Купить квартиру путем постепенного накопления поможет потребительский кооператив «
«На нашем счету — 4000 семей с квартирами»
Если раньше представителям кооператива приходилось переубеждать скептиков в том, что «Жилищный баланс» — не финансовая пирамида, то сегодня такие вопросы уже отпали. Ведь за 11 лет работы кооператива на рынке недвижимости тысячи семей переехали в свои квартиры. Поэтому сегодня люди вместо вопроса «А это точно не обман?» интересуются тем «Как побыстрее начать накопления и через сколько месяцев можно будет выбирать квартиру?».
— Доверие, которое мы завоевали у общества за годы работы — это наш главный актив. Надежность системы подтверждают тысячи семей, которые уже въехали в свои квартиры. Мы начинали деятельность в 2014-м году в Могилеве, с 2018-го года работаем в Минске. Сейчас у нас открыты два офиса в столице, а также офисы в Могилеве, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Бобруйске и Новополоцке. И если на первоначальном этапе мы ежемесячно приобретали всего по 2−3 квартиры, то в марте 2025 года эта цифра уже достигла 182 квартир! На первое место по количеству квартир в последние месяцы вышел Минск, также активно мы покупаем квартиры в областных центрах, в Бобруйске, Полоцке, Островце, Солигорске и других городах, — рассказывает Председатель Правления кооператива Сергей Нестерович. — Кстати, отмечу, что цифру в 3000 квартир за всё время работы мы преодолели прошлым летом, а сейчас мы празднуем 4000 купленных квартир.
Как подчеркивают представители кооператива, в последние месяцы подбором жилья для участников «Жилищного баланса» в Минске успешно занимается агентство «
Мы попросили специалистов поделиться историями людей, которые приобрели квартиры через кооператив. Оказывается, покупка жилья (и, соответственно, продажа через АН «Квартирный баланс») тут обычно происходит в течение пары недель. Секрет скорости объясняется просто: покупатели действительно замотивированы в быстром решении квартирного вопроса.
«Не готова была платить за съемную квартиру чужому дяде, хотелось иметь свою»
Илоне 26 лет. Она из простой семьи и не привыкла по жизни на кого-то надеяться. В Минск девушка приехала на учебу, а после — по распределению уехала в Гомель. Но загадала вернуться в столицу и купить в этом городе квартиру. В Минске вышла замуж и дальше продолжила идти к покупке квартиры вместе с мужем.
Девушка говорит, что задумывалась о покупке жилья еще тогда, когда училась в университете. Понимала, что чем раньше начнет копить на квартиру, тем быстрее ее купит. Многие друзья Илону не поддерживали — мол, надо тратить деньги на развлечения или на отдых. Но девушка твердо понимала, что не хочет платить «чужому дяде» за съемное жилье. Она хотела сама решать, какой ремонт делать и кого приглашать.
Вступив в кооператив, Илона начала с небольших платежей в 350 рублей, затем сумма была увеличена. С помощью «Жилищного баланса» к своей первой квартире молодой семье удалось дойти за 3 года. Недавно Илона с мужем купили однушку в 5 минутах от станции метро «Михалово».
«Когда я копила на квартиру, вообще перестала покупать лишнее»
Евгения и Александр уже несколько месяцев живут в уютной квартире в Минске. До заключения договора с «Жилищным балансом» пара целый год присматривалась к организации. А потом приняла решение в пользу кооператива: супруги подписали договор и за 2 года смогли купить однушку.
Евгения говорит, что всю свою жизнь прожила с родителями в их квартире. Это было тяжело, поэтому главной целью молодой семьи стало обретение собственного гнездышка.
В ноябре 2022 года пара заключила договор на сумму 100 тысяч рублей с первоначальным взносом в 17 тысяч рублей. Девушка отмечает, что платить по 790 рублей в месяц было нетрудно. Оказалось, что расходы можно уменьшить за счет отказа от ненужных покупок. Она шутит, что ее одежда и обувь чудесным образом перестали изнашиваться.
Так как цены на квартиры постоянно росли, паре пришлось увеличить сумму договора до 130 тысяч рублей, а Евгении — найти вторую работу. Весь период накоплений составил 22 месяца. После этого кооператив приобрел для семьи однокомнатную квартиру в Сухарево — с мебелью и техникой. Сейчас они наводят уют и продолжают выплачивать положенные суммы.
Подчеркнем, что именно таких реальных покупателей с деньгами на руках (полную сумму в момент оформления сделки перечисляет кооператив) приводит к продавцам агентство «
Также стоит отметить, что на
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Более 180 сделок за месяц! Рассказываем о тех, кто приводит к продавцам квартир реальных покупателей
Сегодня многие из нас переживают по поводу покупки или продажи квартиры. Ведь как накопить на мечту, когда цены на жилье растут каждый месяц? А что делать, если...
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