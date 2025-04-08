Беспроигрышный вариант за 42 рубля. Смотрим крепкие дома в деревнях под дачу

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Покупка заброшенного дома в деревне сравнима с беспроигрышной лотереей. В случае удачи получаете дачу мечты с минимальными вложениями в ремонт. Если не повезет, то на реконструкцию будет потрачено гораздо больше. Но в любом случае «лотерейный билет» стоит недорого – ни в одном СТ вы не найдете участок с домом за 42 рубля. Сегодня мы покажем вам варианты, которые выглядят многообещающе и беспроигрышно: крепкие срубы, целые крыши и окна. Локации тоже интересные.



Дом в деревне Боровики

Боровики, Воложинский район, 58 км от МКАД

Деревня находится за Ивенцом, практически в Налибокской пуще. Места тихие, укромные, с живописной дикой природой. Здесь ищите дом с бордовым фасадом и окнами ПВХ, номер 13. Построен он в 1960 году, общая площадь 38 м2. Судя по всему, пустовал он недолго и разграблению не подвергался. Рядом есть колодец. Участок 25 соток, за ним – лес. Его можно купить без аукциона, за 42 рубля. Если нужно получить о доме больше информации, то звоните в Ивенецкий сельисполком по телефону 80177253388.

Ганьковичи, Воложинский район, 85 км от МКАД

Небольшая деревня рядом с железнодорожной станцией «Воложин». Сразу за огородами – небольшой лес, рукой подать и до берега Западной Березины.



Здесь можно брать под дачу крепкий дом на 45 м2, три сарая и 25 соток земли. Точный адрес не указан. Аукцион состоится 6 мая 2025 года, начальная стоимость 42 рубля. Подробности вам сообщат в Городьковском сельисполкоме по телефону 8(01772)33235.

Мацкевичи, Копыльский район, 130 км от МКАД

Деревня у реки Морочь, в 30 километрах от Слуцка и 50-ти – от Несвижа.



Пустующий дом находится на улице Московской, 109. Он деревянный, с целой крышей и окнами. Общая площадь 36 квадратов, построен в 1947 году. К дому прилагаются хозпостройки (пристроены к дому) и 35 соток земли. Продается через аукцион, с начальной стоимостью 42 рубля. Торги состоятся 15 мая 2025. Подробнее об этом объекте можно узнать в Блевчицком сельисполкоме по телефону +375 1719 48 416.

Городище, Могилевский район, 160 км от МКАД

Этот вариант будет интересен тем, кто мечтал о домике в деревне на берегу – деревенская улица вытянута вдоль реки Друть.



Дом за 42 рубля расположен на участке без соседей, с прямым выходом к речке. Точный адрес – улица Центральная, 108. Общая площадь – 27,4 м2. Земли много – 25 соток. На участке имеются хозпостройки. Продается без аукциона за 42 рубля.

Удело, Глубокский район, 170 км от МКАД

Это агрогородок с хорошей инфраструктурой и богатым историческим прошлым. Здесь расположены костел 18 века, колокольня 19 века, монастырь францисканцев. В паре километрах – Нарушевское озеро.



Пустующим признан дом на улице Молодёжной, 4. Выглядит презентабельно, крыша и окна целые, фасад обшит выгонкой. Общая площадь – 42 квадрата. На участке 25 соток практически нет сорной растительности, есть сарай. Продается через аукцион с начальной стоимостью 42 рубля. О дате проведения торгов можно узнать в Уделовском сельисполкоме по телефону 8 02156 31532.