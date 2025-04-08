|
Беспроигрышный вариант за 42 рубля. Смотрим крепкие дома в деревнях под дачу
08.04.2025 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Покупка заброшенного дома в деревне сравнима с беспроигрышной лотереей. В случае удачи получаете дачу мечты с минимальными вложениями в ремонт. Если не повезет, то на реконструкцию будет потрачено гораздо больше. Но в любом случае «лотерейный билет» стоит недорого – ни в одном СТ вы не найдете участок с домом за 42 рубля. Сегодня мы покажем вам варианты, которые выглядят многообещающе и беспроигрышно: крепкие срубы, целые крыши и окна. Локации тоже интересные.
Боровики, Воложинский район, 58 км от МКАД
Деревня находится за Ивенцом, практически в Налибокской пуще. Места тихие, укромные, с живописной дикой природой.
Здесь ищите дом с бордовым фасадом и окнами ПВХ, номер 13. Построен он в 1960 году, общая площадь 38 м2. Судя по всему, пустовал он недолго и разграблению не подвергался. Рядом есть колодец. Участок 25 соток, за ним – лес. Его можно
Ганьковичи, Воложинский район, 85 км от МКАД
Здесь можно брать под дачу крепкий дом на 45 м2, три сарая и 25 соток земли. Точный адрес не указан. Аукцион
Мацкевичи, Копыльский район, 130 км от МКАД
Пустующий дом находится на улице Московской, 109. Он деревянный, с целой крышей и окнами. Общая площадь 36 квадратов, построен в 1947 году. К дому прилагаются хозпостройки (пристроены к дому) и 35 соток земли.
Городище, Могилевский район, 160 км от МКАД
Дом за 42 рубля расположен на участке без соседей, с прямым выходом к речке. Точный адрес – улица Центральная, 108. Общая площадь – 27,4 м2. Земли много – 25 соток. На участке имеются хозпостройки.
Удело, Глубокский район, 170 км от МКАД
Пустующим признан дом на улице Молодёжной, 4. Выглядит презентабельно, крыша и окна целые, фасад обшит выгонкой. Общая площадь – 42 квадрата. На участке 25 соток практически нет сорной растительности, есть сарай.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупка заброшенного дома в деревне сравнима с беспроигрышной лотереей. В случае удачи получаете дачу мечты с минимальными вложениями в ремонт. Если не повезет, то...
|
Архив (Новости Экономики)