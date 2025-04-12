Дома по цене трешки до 30 км от Минска. Вот интересные варианты для загородной жизни

Общая площадь – 103 м2. Планировка такая: три спальни, кухня-гостиная с выходом на террасу, санузел, топочная с местом для организации гардеробной и постирочной. Потолки натяжные, стены подготовлены под обои, на полах керамогранит и ламинат.