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Дома по цене трешки до 30 км от Минска. Вот интересные варианты для загородной жизни
12.04.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня у нас задача найти просторный загородный дом с большим участком, высоким уровнем комфорта по цене трешки в Минске. В нашей традиционной подборке мы собрали интересные варианты в получасе от МКАД.
Малое Залужье, Московское направление, 25 км от МКАД
Отопление электрическое по льготному тарифу, вода из скважины, канализация местная.
Участок 12 соток, обработан, высажены газон и туи. Огражден метоллоштакетником и металлопрофилем.
За этот дом
Заболотье, Московское направление, 30 км от МКАД
Внутри находятся гостиная, кухня, спальни, санузел и топочная. В доме дизайнерский ломаный потолок, повторяющий форму крыши. Полы из ламината, в санузле – плитка с электроподогревом.
Отопление на газу, в гостиной выделено место для камина. Водоснабжение от центрального водопровода и скважины. Канализация местная. Дом оборудован охранной сигнализацией и скоростным Интернетом.
Участок 18,54 сотки огорожен, благоустроен с ландшафтным дизайном. Имеется сарай из блоков, площадка с фундаментом для бани (подведены электричество и вода, есть отдельная местная канализация), площадка под летнюю беседку (подведено электричество и вода), канализация для слива летнего бассейна.
По периметру земельного участка высажены туи, формирующие живую изгородь, имеются декоративные и плодовые деревья, небольшой огород для любительского выращивания овощей, а также грядки с клубникой и 20 кустов садовой голубики высокой урожайности.
Уход за газоном осуществляет робот-газонокосильщик.
Это все
Михалово, Раковское направление, 30 км от МКАД
Дом одноэтажный, современный, построен в 2021 году. Стоит на ленточном фундаменте, глубина заложения 1,6 м. Основание под полы утрамбовано, залита утепленная монолитная плита. Стены из газосиликатного блока. Фасад утеплен, подготовлен под финишную отделку. Крыша двухскатная, покрыта гибкой черепицей.
Отопление комбинированное, в системе два котла – твердотопливный с автоматикой и электрический (с льготным тарифом на электроэнергию). Водопровод центральный, канализация местная. Подведено оптоволокно.
Участок 15 соток, огорожен с трех сторон сеткой.
Логоза, Логойское направление, 30 км от МКАД
Отопление газовое, водоснабжение центральное, канализация местная.
Участок 10 соток, огорожен.
Озеро, Слуцкое направление, 24 км от МКАД
Общая площадь 160,6 м2. Внутри три просторные комнаты, гостиная, кухня с большими окнами и выходом на террасу, раздельный санузел, топочная, гардероб, хозяйственного помещения. уверенно защищает дом от капризов погоды, даря чувство уюта и безопасности.
Все помещения оштукатурены и подготовлены под чистовую отделку, что позволяет новому владельцу воплотить свои дизайнерские идеи в интерьере.
Отопление на газу, водопровод центральный, канализация местная.
Участок 13,4 сотки, ухоженный, по периметру высажено 80 туй.
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Сегодня у нас задача найти просторный загородный дом с большим участком, высоким уровнем комфорта по цене трешки в Минске. В нашей традиционной подборке мы собрали...
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