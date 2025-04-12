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Дома по цене трешки до 30 км от Минска. Вот интересные варианты для загородной жизни

12.04.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня у нас задача найти просторный загородный дом с большим участком, высоким уровнем комфорта по цене трешки в Минске. В нашей традиционной подборке мы собрали интересные варианты в получасе от МКАД.


Малое Залужье, Московское направление, 25 км от МКАД

Деревня находится в живописном месте – вокруг холмистые поля и лес. Рядом новая бетонка, по которой до Уручья можно добраться всего за 20 минут. 



Дом здесь одноэтажный, построен в 2024 году. Стены блочные, фундамент свайно-ростверковый, на крыша – модульная металлочерепица. Наружные стены отделаны  декоративной штукатуркой, окрашены. Отмостка – тротуарная плитка.



Общая площадь – 103 м2. Планировка такая: три спальни, кухня-гостиная с выходом на террасу, санузел, топочная с местом для организации гардеробной и постирочной. Потолки натяжные, стены подготовлены под обои, на полах керамогранит и ламинат. 



Отопление электрическое по льготному тарифу, вода из скважины, канализация местная.

Участок 12 соток, обработан, высажены  газон и туи. Огражден метоллоштакетником и металлопрофилем.

За этот дом просят 119 900 долларов. 

Заболотье, Московское направление, 30 км от МКАД

Агрогородок с хорошей инфраструктурой рядом со Смолевичами. Сюда удобно добираться по скоростной трассе на аэропорт. Асфальт – до ворот дома.





Здесь продается одноэтажный коттедж из оцилиндрованных бревен общей площадью 155 м2. Год постройки – 2013-й. На крыше – премиальная композитная металлочерепица. Окна современные деревянные со стеклопакетами. С внутренней стороны дома обустроена огромная терраса.



Внутри находятся гостиная, кухня, спальни, санузел и топочная. В доме дизайнерский ломаный потолок, повторяющий форму крыши. Полы из ламината, в санузле – плитка с электроподогревом.

Отопление на газу, в гостиной выделено место для камина. Водоснабжение от центрального водопровода и скважины. Канализация местная. Дом оборудован охранной сигнализацией и скоростным Интернетом.


Участок 18,54 сотки огорожен, благоустроен с ландшафтным дизайном. Имеется сарай из блоков, площадка с фундаментом для бани (подведены электричество и вода, есть отдельная местная канализация), площадка под летнюю беседку (подведено электричество и вода), канализация для слива летнего бассейна.

По периметру земельного участка высажены туи, формирующие живую изгородь, имеются декоративные и плодовые деревья, небольшой огород для любительского выращивания овощей, а также грядки с клубникой и 20 кустов садовой голубики высокой урожайности.

Уход за газоном осуществляет робот-газонокосильщик.

Это все стоит 128 900 долларов. 

Михалово, Раковское направление, 30 км от МКАД

Современный коттеджный поселок недалеко от скоростной трассы М-6. До Ракова – 5 километров. 



Дом одноэтажный, современный, построен в 2021 году. Стоит на ленточном фундаменте, глубина заложения 1,6 м. Основание под полы утрамбовано, залита утепленная монолитная плита. Стены из газосиликатного блока. Фасад утеплен, подготовлен под финишную отделку. Крыша двухскатная, покрыта гибкой черепицей. 


Общая площадь 118 м2. Планировка такая: тамбур, гостиная, кухня, две спальни, топочная, санузел. В спальнях лежит ламинат, в остальных помещениях – керамогранит. 

К дому подведено 15 кВт электричество 220/380В по льготному тарифу  11 копеек.




Отопление комбинированное, в системе два котла – твердотопливный с автоматикой и электрический (с льготным тарифом на электроэнергию). Водопровод центральный, канализация местная. Подведено оптоволокно.

Участок 15 соток, огорожен с трех сторон сеткой.

Стоимость 108 000 долларов. 

Логоза, Логойское направление, 30 км от МКАД

Деревня рядом с Логойском и горнолыжными комплексами. Здесь имеются школа и детский сад, два магазина, почта, ФАП. С Минском хорошее транспортное сообщение.


Здесь продается одноэтажный дом общей площадью 123 м2. Он из блоков, утеплен и оштукатурен. На крыше – цементно-песчаная черепица. Установлены стеклопакеты с деревянными рамами из лиственницы.




Внутри две спальни, кухня, гостиная, топочная и санузел.



Отопление газовое, водоснабжение центральное, канализация местная.

Участок 10 соток, огорожен.

Стоимость 119 000 долларов.

Озеро, Слуцкое направление, 24 км от МКАД

Агрогородок с развитой инфраструктурой: есть школа, детский сад, больница, магазины и кафе. До метро можно добраться всего за 15–20 минут.



Дом построен в 2020 году из газосиликатных блоков. Фасад утеплен, оштукатурен и покрашен. Перекрытия из железобетонных плит. Кровля утеплена, покрыта металлочерепицей. На первом уровне перегородки сделаны из блоков, на втором – из гипсокартона. 






Общая площадь 160,6 м2. Внутри три просторные комнаты, гостиная, кухня с большими окнами и выходом на террасу, раздельный санузел, топочная, гардероб,  хозяйственного помещения.  уверенно защищает дом от капризов погоды, даря чувство уюта и безопасности.

Все помещения оштукатурены и подготовлены под чистовую отделку, что позволяет новому владельцу воплотить свои дизайнерские идеи в интерьере.



Отопление на газу, водопровод центральный, канализация местная.

Участок 13,4 сотки, ухоженный, по периметру высажено 80 туй.

Этот вариант под чистовую отделку стоит 110 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня у нас задача найти просторный загородный дом с большим участком, высоким уровнем комфорта по цене трешки в Минске. В нашей традиционной подборке мы собрали...
 
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