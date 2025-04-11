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Не только «дом с чертями». Какие коттеджи и почем продаются в Ратомке
11.04.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Ратомке жить не только престижно, но и интересно – тут тебе и «дом с чертями», и лес, и речка, и минское море, и центр конного спорта и коневодства. Агрогородок давно выглядит как VIP-поселок – дорогие коттеджи, хорошие дороги, отличная инфраструктура, до Минска можно и пешком дойти. В продаже здесь более 60 вариантов загородного жилья – выбор огромный. А что с ценами?
В Ратомку добираться из Минска просто и быстро – всего 5 километров по скоростной трассе от Жданович до съезда в деревню. Это ближайший пригород, респектабельный и дорогой. Место же известно со времен Великого княжества Литовского. По поводу происхождения названия есть несколько версий: от названия реки Ратомка или от фамилии графского рода Ратомских.
Стоит сказать, что раньше сосуществовали две Ратомки по соседству – поселок и деревня. В 2009 году их объединили в один населенный пункт, который теперь пребывает в статусе агрогородка с приставкой VIP.
Сейчас здесь более 40 улиц и переулков, есть школа, отделение связи и банка, больница, аптека, продуктовые и хозяйственные магазины, служба быта. Основная застройка – коттеджи.
Многие из них не лишены архитектурной привлекательности, но широкую известность поучил лишь один. Это, конечно же, «Дом с чертями», который является местной достопримечательностью.
Он не продается, но здесь достаточно других объектов недвижимости, заслуживающих внимания. В продаже на Realt сейчас 67 домов.
В наследство от деревенского прошлого Ратомке досталось большое количество деревянных домов. Однако не стоит рассчитывать на дешевые варианты – самая простая хата на 36 квадратов
Находится она на улице Цветочной, возле лесного массива. Участок 10 соток, есть скважина, отопление печное, проведено оптоволокно. Имеются баня, хозпостройки.
На улице Садовой деревянный дом и баня на 17 сотках
Еще один дом у леса на 17 сотках продается на улице Новой. Строение двухэтажное, с сайдингом на фасаде.
Вот, например, двухэтажный
Коттеджи старше 10-20 лет в продаже тоже много. Диапазон цен – от 120 до 185 тысяч долларов.
Вот, например, дом с выходом в лес и участком 8 соток на улице
Подведены газ, вода и канализация, общая площадь 178,6 м2. Интерьер не самый современный, но и состояние «не убитое». За него просят 125 000 долларов.
Коттедж 2015 года на 144,5 м2 на улице Победы
На первом этаже находятся прихожая с санузлом, кухня-столовая и летняя пристройка с погребом. Второй этаж представлен 3 комнатами и санузлом. Есть мансардный этаж. Участок 8 соток.
За 185 000 долларов есть
Общая площадь – 170,6 м2. За такой
И, конечно, не можем мы пройти мимо элитной ратомской недвижимости. В 500 метрах от Минского моря, в лесном массиве,
Общая площадь 288,7 м2, стильный интерьер, дорогая мебель, удобная планировка – это все про него. Еще есть еще баня с выходом к бассейну.
Шикарно выглядит
И это еще не все: на участке 15 соток находится гараж на 2 автомобиля и навес перед ним, вольер и два строения для инвентаря. Имеется баня из бруса, площадью 102 м2. В ней прихожая, санузел, комната с мини кухней.
Это предложение «для истинных ценителей современной классики» – 558 квадратов, свой СПА-комплекс с бассейном и сауной. Этот вариант
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В Ратомке жить не только престижно, но и интересно – тут тебе и «дом с чертями», и лес, и речка, и минское море, и центр конного спорта и коневодства. Агрогородок...
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