Не только «дом с чертями». Какие коттеджи и почем продаются в Ратомке

Источник материала: realt.by

В Ратомке жить не только престижно, но и интересно – тут тебе и «дом с чертями», и лес, и речка, и минское море, и центр конного спорта и коневодства. Агрогородок давно выглядит как VIP-поселок – дорогие коттеджи, хорошие дороги, отличная инфраструктура, до Минска можно и пешком дойти. В продаже здесь более 60 вариантов загородного жилья – выбор огромный. А что с ценами?

В Ратомку добираться из Минска просто и быстро – всего 5 километров по скоростной трассе от Жданович до съезда в деревню. Это ближайший пригород, респектабельный и дорогой. Место же известно со времен Великого княжества Литовского. По поводу происхождения названия есть несколько версий: от названия реки Ратомка или от фамилии графского рода Ратомских.

На картах поселок появился благодаря строительству Либаво-Роменской железной дороги – здесь построили одноименную станцию. Здание ее не сохранилось, но до наших времен дошли инженерные конструкции – например, железнодорожный мост, сложенный из камня и кирпича.





В послевоенное время поселок развивался в конце 60-х годов, когда неподалеку были построены гостиница «Юность» и открыт Республиканский центр по конному спорту и коневодству.



Дома из прошлого в Ратомке





Стоит сказать, что раньше сосуществовали две Ратомки по соседству – поселок и деревня. В 2009 году их объединили в один населенный пункт, который теперь пребывает в статусе агрогородка с приставкой VIP. Сейчас здесь более 40 улиц и переулков, есть школа, отделение связи и банка, больница, аптека, продуктовые и хозяйственные магазины, служба быта. Основная застройка – коттеджи.



Дом с чертями на улице Линейной





Многие из них не лишены архитектурной привлекательности, но широкую известность поучил лишь один. Это, конечно же, «Дом с чертями», который является местной достопримечательностью. Он не продается, но здесь достаточно других объектов недвижимости, заслуживающих внимания. В продаже на Realt сейчас 67 домов.

В наследство от деревенского прошлого Ратомке досталось большое количество деревянных домов. Однако не стоит рассчитывать на дешевые варианты – самая простая хата на 36 квадратов стоит почти 60 тысяч долларов.





Находится она на улице Цветочной, возле лесного массива. Участок 10 соток, есть скважина, отопление печное, проведено оптоволокно. Имеются баня, хозпостройки.

На улице Садовой деревянный дом и баня на 17 сотках стоит 70 000 долларов. Отопление печное, газ рядом с участком.







Еще один дом у леса на 17 сотках продается на улице Новой. Строение двухэтажное, с сайдингом на фасаде. Такой стоит 80 000 долларов.



Если поднять ценовую планку до 100 тысяч долларов, то можно найти варианты с современными удобствами – газовым отоплением и санузлов в доме, а не во дворе.



Вот, например, двухэтажный дом на улице Полевой. В нем 78 квадратов, есть возможность сделать жилой мансарду. К нему прилагаются баня, гараж и 8 соток земли.

Коттеджи старше 10-20 лет в продаже тоже много. Диапазон цен – от 120 до 185 тысяч долларов. Вот, например, дом с выходом в лес и участком 8 соток на улице Печатной .









Подведены газ, вода и канализация, общая площадь 178,6 м2. Интерьер не самый современный, но и состояние «не убитое». За него просят 125 000 долларов.

Коттедж 2015 года на 144,5 м2 на улице Победы стоит 179 000 долларов. Он двухэтажный, с хорошим ремонтом и добротной мебелью.







На первом этаже находятся прихожая с санузлом, кухня-столовая и летняя пристройка с погребом. Второй этаж представлен 3 комнатами и санузлом. Есть мансардный этаж. Участок 8 соток.

За 185 000 долларов есть вариант постарше, 2005 года постройки, на улице Брестской. Он больше по площади – почти 168 квадратов, на участке 15,9 сотки имеется банный комплекс с комнатой отдыха, санузлом, душевой и парной.











На улице Весенней продается коттедж 2017 года постройки. В нем два жилых этажа, 5 жилых комнат, прихожая, большая кухня, ванная, санузел, гараж, котельная, баня с навесом, хозпостройка для садового инвентаря.













Общая площадь – 170,6 м2. За такой хотят 287 000 долларов.

И, конечно, не можем мы пройти мимо элитной ратомской недвижимости. В 500 метрах от Минского моря, в лесном массиве, продается особняк за 350 000 долларов.











Общая площадь 288,7 м2, стильный интерьер, дорогая мебель, удобная планировка – это все про него. Еще есть еще баня с выходом к бассейну. Стоимость – 350 000 долларов.

Шикарно выглядит вариант за 550 000 долларов на улице Ботанической. Это полностью готовый дом, в котором никто не жил – все в нем абсолютно новое.













Интерьер изысканный, выглядит дорого и одновременно сдержанно. Общая площадь – 382 м2. В нем 4 спальни, 6 санузлов, постирочная и спортзал.





И это еще не все: на участке 15 соток находится гараж на 2 автомобиля и навес перед ним, вольер и два строения для инвентаря. Имеется баня из бруса, площадью 102 м2. В ней прихожая, санузел, комната с мини кухней.

Самым дорогим объектов в базе Realt является особняк на улице Новой.











