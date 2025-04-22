|
«Ни за что отсюда не перееду». Как живется в «долларе» и «центе» – элитных домах 70-х в Минске
22.04.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой фонд советского времени состоит не только из обычных хрущевок, брежневок, панелек и сталинок. В Минске есть небанальные дома, квартиры в которых до сих пор ценятся и по стоимости, и по уровню жизни. Два здания рядом с Комаровским рынком имеют народные имена – «доллар» и «цент». В 70-е это были интересные и смелые проекты с точки зрения архитектуры — модернизм второй волны. Знаковыми они стали и потому, что тут жила элита страны: ученые, писатели, медики, музыканты и военные. Их семьи остаются тут и по сей день. Большие комнаты, длинные балконы, две квартиры на этаже и первые биде в санузлах – все это про здешнее жилье. Realt познакомился с местными. Вот, что они говорят о своих домах, квартирах и районе.
Гуляя по окрестностям Комаровки, не скажешь, что когда-то тут была деревня и огромное болото. Центр города сильно преобразился. На самом деле, именно тут сконцентрировались самые узнаваемые здания Минска: полиграфкомбинат, ЦУМ, рынок. Но есть тут и простые жилые дома. За такой яркий и запоминающийся облик, по большей части, нужно благодарить Ольгу Ладыгину —племянницу оперной певицы Ларисы Александровской, которая первая среди белорусов получила звание народной артистки СССР. Конечно, сама Ольга запомнилась не по родству со знаменитостью. Она стала выдающимся архитектором и посвятила почти половину своего творческого пути – 25 лет — развитию этого района.
После войны Ольга приехала в Минск, чтобы восстанавливать город из руин. На ее счету около 80 реализованных проектов. Именно по ее эскизам был построен Дворец водного спорта. За него Ольга получила серебряную медаль на ВДНХ СССР.
Около Комаровки насчитывается десятки ее зданий: эффектный дом около ЦУМа с магазином «Столичный» на первом этаже, три девятиэтажки с коммерческими помещениями на Веры Хоружей, дома на Козлова, Богдановича. Даже идея тех самых 16-этажных «кукуруз» принадлежала ей.
В начале 70-х архитектор занялась проектированием особых домов, где получила квартиры белорусская интеллигенция. Девятиэтажки на Кульман, 13 и 15 имеют необычную форму. 15-й дом построен в виде латинской буквы S. Соседний 13-й вдвое меньше соседа, поэтому имеет форму полукруга. В народе ансамбль получил имена «доллар» и «цент».
Шум от дороги и рынка остается позади, когда мы доходим до «цента». Своей длиной эти два дома отделяют мир панелек от квартала брежневок. Выглядят здания действительно величественно, но летом могут затеряться среди крон деревьев, которые окружают их с двух сторон. Некоторые будут даже постарше кирпичных девятиэтажек. В небольшом сквере до сих пор приносят плоды груши и яблони, оставшиеся тут еще с периода существования частного сектора.
Первоначальный облик сохранил лишь «цент». Его фасад облицован мелкой плиткой цвета морской волны. Нужно сказать, что несмотря на годы, он выглядит неплохо. Местами, конечно, квадратиков не хватает, но все можно доработать при капремонте. Или же плитка вовсе исчезнет со стен необычного здания — и «цент» станет похож на теперь уже белоснежного «доллара».
«Отделать и застеклить эти балконы стоит целое состояние»
«Доллар» растянулся на 15 подъездов. Здесь находятся 263 квартиры – по две на этаже. Даже не зная историю здания, сразу проглядывается его необычность: над козырьком располагаются окна квартир, балконы охватывают ширину нескольких комнат, у входных групп из мозаики сделаны огромные таблички с номерами подъездов. С другой стороны — тоже балконы, но поменьше. Получается, что в каждой квартире окна выходят на две стороны, есть выходы на два балкона.
На торцах дома располагаются несколько мемориальных табличек.
— Не хватило бы стен, чтобы разместить имена знаменитых людей, которые тут жили. У каждого подъезда нужно было список составлять, —говорит нам вдогонку один из местных.
Действительно, ключи от квартир получали заслуженные академики, деятели культуры, герои войны. В свое время тут жили Максим Танк, композитор Евгений Глебов, доктор исторических наук Дмитрий Жмуровский, архитектор Юрий Глебов другие.
Виталий (имя изменено по просьбе героя) живет здесь всего несколько лет. Он купил четырехкомнатную квартиру у семьи математиков – создателя белорусской математической кибернетики Дмитрия Супруненко и его супруги Регины Тышкевич — основательницы белорусской научной школы по теории графов. Жилье ему продавала их дочь Ирина — продолжатель работ своих родителей. Она была членом Белорусского и Американского математических обществ.
- Мне рассказывали, что Регину Тышкевич называли «графиней теории графов», потому что она прямой потомок польского рода Тышкевичей, - делится мужчина. Он долгое время прожил в доме неподалеку, что стоит напротив Комаровского рынка на Кульман, 69. – Там тоже дом с известными персонами, но по условиям проигрывает: шумно так, что окна не открыть, есть проблемы с парковкой. Здесь же с этим вопросов нет. Дом хоть и кажется огромным, но в подъезде всего 16-18 квартир. Мест всем хватает, порой даже остаются свободные.
Виталий признается, что всегда искал для себя жилье в кирпичных домах. Даже среди новостроек найти такой объект – та еще задача.
- Планировки тут хорошие: большие комнаты, потолки 2,75 м. Два санузла: один гостевой, другой совмещенный с ванной. Представляете, уже в то время здесь предусмотрели биде. Мне кажется, что мы о таком вообще узнали только в 90-х, когда границы открылись.
Один балкон соприкасается с кухней, второй занимает площадь нескольких комнат.
- Часть мы отгородили. Захотелось, чтобы у дочери был свой непроходной уголок. Вообще, балконы тут — вещь классная, но дорогая. Отделать и застеклить их стоит целое состояние. Поэтому у многих они так и остаются открытыми.
В доме размещаются только большие квартиры: двушки, трешки, четырешки и пятикомнатные. На одной лестничной площадке соседствуют или двушка с четырешкой или трешка с пятикомнатной.
- Окно под подъездом у меня находится в проходном зале. Изначально квартира была пятикомнатной, но в 90-е владельцы продали одну комнату соседями. Так на одной площадке возникло две четырехкомнатные квартиры.
Виталий говорит, что с другими жильцами контакт поддерживает, все — интеллигентные люди. Правда, из тех, кому выдавались квартиры, уже никого не осталось.
Наталья живет в доме больше 30 лет. Ее муж – внук вице-президента Академии наук БССР Николая Нестеровича. Его мемориальная табличка висит на другом торце дома.
- Я его лично не знала, к сожалению. Но человек был талантливый. Высадил Ботанический сад. В нашем 12-м подъезде живет как минимум три семьи академиков.
Шутим, что в каком-то смысле Наталья с подругой продолжают семейное дело.
- Да, в свое время всю зелень местные жители высаживали. Никто не требовал никаких разрешений. У нас такие роскошные каштаны здесь. Ужасно, что в процессе капремонта часть повырезали. Мы стараемся привести все в порядок хотя бы рядом со своими подъездами. Приятно же, когда кругом красиво.
- Эту голубую ель, например, привез из Беловежской пущи Владимир Романовский, который был там в свое время директором, - включается в разговор Татьяна. Именно его квартиру она купила 20 лет назад. Женщина говорит, что выбирала недвижимость в этой местности, так как все родственники были рядом. – Мой муж уже живет во втором доме Ольги Ладыгиной. Он родился и вырос на Независимости, 52, где располагался универсам «Столичный». Сюда я ходила в гости к друзьям. Планировки квартир и само расположение нравились, поэтому, как только появилась возможность, купили.
В своем выборе она ни капли не разочаровалась.
Обе женщины говорят, что по вечерам тут так тихо, что с балконов можно переклички устраивать.
- У нас тут тихий центр. Ни за что бы не переехала. Даже в новостройках таких условий нет. По планировкам еще нравится «Олимпик Парк», Depo, но по инфраструктуре альтернатив нет, - продолжает Наталья.
Жительницы тоже подчеркивают уникальность квартир, которые даже спустя столько лет не теряют актуальности.
- Здесь предусмотрена хорошая кладовая комната, которую я передела под гардеробную. Есть еще и подвалы. Квартиры изначально шли с кое-каким ремонтом: лежал паркет, были сделаны санузлы, антресоли, в кухне висели шкафчики.
- Очень жалею, что не сохранила у себя распашные двери в гостиной, - отмечает Татьяна.
Еще один интересный факт: официально дом был сдан в 1977 году, но строить его начали несколькими годами ранее. Возводили с 15 подъезда.
- Когда шло строительство второй части, некоторые жильцы уже заселились. Знаю, что в каком-то из первых подъездов была квартира Максима Танка. Его невестка до сих пор тут проживает.
Парадной стороной считается та, что с подъездами. На противоположной располагаются входы в коммерческие помещения, стоят машины. Там же собирает отходы из мусоросборников спецтехника. По дворам она не ездит.
- Очень хотелось бы, чтобы мусоропроводы нам запаяли. Все-таки от них ничего хорошего нет, - подмечает Татьяна. – Вообще, нам за столько лет приходилось ни раз свой комфорт отбивать. То намеривались вместо зеленой зоны парковку сделать, хотя нашему дому машиномест хватает, да и школа почему-то никого не смущала. Потом боролись за то, чтобы вышку на дом не ставили. Зачем на эта радиация? Вместо детской площадки город пытался сделать мусорку для крупногабаритных отходов.
- Да, мы тогда во все инстанции ходили. Доказывали, что для этого проектировщики в то время нашли другое место, - поддерживает подругу Наталья.
Женщины говорят, что старожилов в целом осталось мало, но семьи такую недвижимость ценят. Квартиры считают наградой - признание трудов их предков. Если и появляются объекты в продаже, ими часто интересуются россияне.
Как отмечают собеседники, место хорошее и потому, что живущим здесь людям, не наплевать на состояние дома и двора. Делали безвозмездно каждый кто что мог.
— В этом дворе выросли дети основателя «Виталюра» – Юрий и Виталий. Когда они стали взрослыми, начали зарабатывать, построили тут баскетбольную площадку. Потом ее, к сожалению, убрали.
Элита жила не только в этих двух девятиэтажках, но в брежневках. Например, в многоэтажке находилась квартира сестры Марата Казея Ариадны. Она вместе с братом ушла в партизанский отряд после смерти матери. Во время войны она отморозила себе ноги, поэтому носила протезы. После войны она многим детям запомнилась как учительница белорусского языка и литературы. Работала Ариадна в 28-й школе, что стоит напротив ее дома и «доллара».
Дмитрий вырос в квартире своего дедушки. Тот работал в Академии наук. В его первом подъезде осталось всего 6 старожил. Из знаменитых соседей помнит семью доктора химических наук Фома Можейко.
- У нас трехкомнатная квартира на последнем этаже с большим угловым балконом. Получается, что у нас обзор с трех сторон. Отсюда открывается шикарный вид на салюты на Немиге.
Еще от своих родителей Дмитрий узнал, что изначально дом стоял на ножках, первый этаж под коммерцию возводили уже позже. Сейчас там находятся мастерские, кабинеты, парикмахерская.
«Наши квартиры все еще остаются престижными»
«Цент» — начали строить в конце 70-х, а завершили в начале нового десятилетия.
На фасаде девятиэтажки также есть несколько мемориальных табличек. В одной из квартир жила Герой Социалистического труда Тамара Кулаковская. Она занималась изучением плодородия почв. Ее соседкой была народная артистка БССР и СССР Светлана Данилюк.
Алина живет с момента постройки девятиэтажки. Она переехала сюда с дочкой почти сразу после роддома. Квартиру в те времена получила ее бабушка - ветеран войны и подпольщица.
- Дом строился для работников Политехнического института — профессоров и преподавателей. Помимо них, квартиры тут получали чиновники и военные. Старожилов, с которыми в молодости общалась, осталось очень мало.
По словам женщины, недвижимость здесь чаще сдают, чем покупают. И зачастую, арендаторы ведут себя нагловато.
- Капремонта не было, трубы старые. Люди забивают их чем только можно и нельзя. Даже капуста один раз была обнаружена.
В 2000-х от Комаровского рынка комплекс заслонил дом № 69 (о нем мы
- У нас больше десяти лет есть шлагбаум, но технологии сейчас позволяют копировать любой чип. Если честно, с парковками у нас туго. В процессе капремонта «доллара» была сделана реконструкция их двора: расширили дорогу, появились карманы. Не знаю, будут ли нам тоже такое делать. Вдоль подъездов продумана узкая дорожка, по которой даже местные особо не ходят. Зачем она? — возмущается женщина. — Такая же проблема с детскими площадками. Их никто не разрабатывал в то время. После строительства здесь были горы из строительного мусора, облицованные плиткой. Да, дети там и играли: катались на санках, роликах. Переломов было много. Нынешняя детская площадка стоит на сквозняке и прямо у машин. По-хорошему, ее бы отнести чуть дальше. Летом собирается молодежь и устраивает громкие ночные посиделки.
- Даже спустя столько лет не готова променять это место. Наши квартиры все еще остаются престижными. Кухня в десять квадратных метров есть даже не во всех сталинках. Здесь очень тихо, несмотря на то, что центр. Балконы большие — захламить можно, - шутит Алина.
Балконы в этом доме украшены вертикальными рейками, по которым извивается дикий виноград. В отличие от плюща он не портит фасад.
- В советские времена на него была мода. К нам на балкон тоже залез. Сперва было приятно — создавал тенек, но потом уже света было маловато. У себя его убрали, пустили расти вверх дальше. Его птицы хорошо едят. Было приятно просыпаться под чириканье, стайками прилетали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилой фонд советского времени состоит не только из обычных хрущевок, брежневок, панелек и сталинок. В Минске есть небанальные дома, квартиры в которых до сих пор...
|
Архив (Новости Экономики)