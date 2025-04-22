«Ни за что отсюда не перееду». Как живется в «долларе» и «центе» – элитных домах 70-х в Минске

Ольга Ладыгина

Гуляя по окрестностям Комаровки, не скажешь, что когда-то тут была деревня и огромное болото. Центр города сильно преобразился. На самом деле, именно тут сконцентрировались самые узнаваемые здания Минска: полиграфкомбинат, ЦУМ, рынок. Но есть тут и простые жилые дома. За такой яркий и запоминающийся облик, по большей части, нужно благодарить Ольгу Ладыгину —племянницу оперной певицы Ларисы Александровской, которая первая среди белорусов получила звание народной артистки СССР. Конечно, сама Ольга запомнилась не по родству со знаменитостью. Она стала выдающимся архитектором и посвятила почти половину своего творческого пути – 25 лет — развитию этого района.

После войны Ольга приехала в Минск, чтобы восстанавливать город из руин. На ее счету около 80 реализованных проектов. Именно по ее эскизам был построен Дворец водного спорта. За него Ольга получила серебряную медаль на ВДНХ СССР.

Около Комаровки насчитывается десятки ее зданий: эффектный дом около ЦУМа с магазином «Столичный» на первом этаже, три девятиэтажки с коммерческими помещениями на Веры Хоружей, дома на Козлова, Богдановича. Даже идея тех самых 16-этажных «кукуруз» принадлежала ей.