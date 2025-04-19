|
Тут построят многоэтажки, метро и три детских сада. Еще один уголок Минска готовится к переменам
19.04.2025 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Районные администрации продолжают озвучивать градостроительные планы на те или иные уголки города. Только недавно мы
Отметим, что усадебная застройка в районе – особенная. Тут часто встречаются блокированные дома на две семьи. Такие строения появились в этой части города в 50-60 годах прошлого века и предназначались для работников Полиграфического комбината, Дома печати и смежных организаций. Профессиональной принадлежностью, кстати, объясняются и названия местных улиц − Тиражная, Топографическая, Полиграфическая. Строились «коттеджи» так называемым горьковским методом – их возводили сами будущие жильцы, после работы.
Так, до 2030 года планируют снести дома на улице Олешева и в 1-м Топографическом переулке. Также под бульдозер определены дома на улицах Широкой, Полиграфической, Топографической и во 2-м Полиграфическом переулке. А вот центральная часть усадебной застройки (всего 39 домов) останется на своем месте.
Помимо усадебной застройки трансформации подвергнутся обширные территории, занятые гаражными кооперативами и СТО. Фактически отсюда должен исчезнуть весь гаражный массив. В перспективе на этом участке предполагается строительство многоквартирных домов. Здесь же в будущем должна появиться и новая станция метро зеленой ветки.
Сейчас в квартале нет детских садов и школ, но эту ситуацию исправят. Один детсад возведут на месте производственных зданий на улице Лукьяновича, второй – на месте сносимой усадебной застройки в районе улицы Широкой, третий – внутри квартала на Олешева. Появится на проектируемой территории и новая школа. Ее строительство запланировано в районе улиц Беды, Олешева, Лукьяновича и Гало.
Также снести предлагают большое количество производственных зданий. Среди них – строения на Олешева, 7, 9, 12 и 24, Восточной 165а и 169, Лукьяновича 6, 8, 10 и 12, Гало 148 и некоторые другие. При этом в проекте отмечается, что целесообразность сноса каждого конкретного объекта будет определяться на следующей стадии проектирования.
В целом, практически все производственные территории должны трансформироваться в комплексную общественную застройку и коммунальную зону района. Также в квартале появятся многоуровневые гаражи-стоянки и модули для зарядки электромобилей.
Планируется, что к 2030 году численность населения квартала увеличится до 10,3 тысячи человек. Произойдет это за счет строительства многоквартирных жилых домов. Жилой фонд микрорайона вырастет на 745 квартир. Сейчас он насчитывает 3601 квартиру, а будет – 4346 квартир.
Запроектированы в квартале и новые зеленые бульвары – такой статус получат зеленые зоны на улицах Олешева и Широкой.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 21 апреля по 5 мая. Ознакомиться с перспективным планом можно в фойе здания администрации Советского района и на официальном
Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Районные администрации продолжают озвучивать градостроительные планы на те или иные уголки города. Только недавно мы написали про снос двухэтажек на...
|
Архив (Новости Экономики)