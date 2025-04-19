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Тут построят многоэтажки, метро и три детских сада. Еще один уголок Минска готовится к переменам

19.04.2025 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Районные администрации продолжают озвучивать градостроительные планы на те или иные уголки города. Только недавно мы написали про снос двухэтажек на Кольцова-Широкой, как жителей уже зовут обсудить судьбу квартала на Олешева-Богдановича. По плану градостроителей здесь под снос пойдут частные дома, огромный гаражный массив и ряд производственных зданий. Вместо них в квартале появится метро, многоэтажки и объекты инфраструктуры. Рассказываем подробности.


Проводит общественное обсуждение администрация Советского района столицы. Речь идет о территории, ограниченной Логойским трактом, улицами Широкой, Максима Богдановича, Гало и Лукьяновича. Вся проектируемая территория занимает площадь в 68 га. Сейчас на ней проживает около 9 тысяч человек.

Как и везде в Минске, застройка этого уголка столицы – совсем неоднородная. Тут есть и многоэтажки (в основном, построенные после 2000 года), и производственные постройки, и гаражи, и конечно – частные дома.


Отметим, что усадебная застройка в районе – особенная. Тут часто встречаются блокированные дома на две семьи. Такие строения появились в этой части города в 50-60 годах прошлого века и предназначались для работников Полиграфического комбината, Дома печати и смежных организаций. Профессиональной принадлежностью, кстати, объясняются и названия местных улиц − Тиражная, Топографическая, Полиграфическая. Строились «коттеджи» так называемым горьковским методом – их возводили сами будущие жильцы, после работы.


Часть таких блокированных домов, по замыслу градостроителей, должна отправиться под снос. Пока что город «приговорил» 27 домов, или 51 квартиру (помним, что большинство построек рассчитано на две семьи). Согласно документам, переехать на новое место жительства придется 198 жителям.  




Так, до 2030 года планируют снести дома на улице Олешева и в 1-м Топографическом переулке. Также под бульдозер определены дома на улицах Широкой, Полиграфической, Топографической и во 2-м Полиграфическом переулке. А вот центральная часть усадебной застройки (всего 39 домов) останется на своем месте.



Помимо усадебной застройки трансформации подвергнутся обширные территории, занятые гаражными кооперативами и СТО. Фактически отсюда должен исчезнуть весь гаражный массив. В перспективе на этом участке предполагается строительство многоквартирных домов. Здесь же в будущем должна появиться и новая станция метро зеленой ветки.



Сейчас в квартале нет детских садов и школ, но эту ситуацию исправят. Один детсад возведут на месте производственных зданий на улице Лукьяновича, второй – на месте сносимой усадебной застройки в районе улицы Широкой, третий – внутри квартала на Олешева. Появится на проектируемой территории и новая школа. Ее строительство запланировано в районе улиц Беды, Олешева, Лукьяновича и Гало.


Также снести предлагают большое количество производственных зданий. Среди них – строения на Олешева, 7, 9, 12 и 24, Восточной 165а и 169, Лукьяновича 6, 8, 10 и 12, Гало 148 и некоторые другие. При этом в проекте отмечается, что целесообразность сноса каждого конкретного объекта будет определяться на следующей стадии проектирования.


В целом, практически все производственные территории должны трансформироваться в комплексную общественную застройку и коммунальную зону района. Также в квартале появятся многоуровневые гаражи-стоянки и модули для зарядки электромобилей.

Планируется, что к 2030 году численность населения квартала увеличится до 10,3 тысячи человек. Произойдет это за счет строительства многоквартирных жилых домов. Жилой фонд микрорайона вырастет на 745 квартир. Сейчас он насчитывает 3601 квартиру, а будет – 4346 квартир.

Запроектированы в квартале и новые зеленые бульвары – такой статус получат зеленые зоны на улицах Олешева и Широкой.


Общественное обсуждение проекта будет проходить с 21 апреля по 5 мая. Ознакомиться с перспективным планом можно в фойе здания администрации Советского района и на официальном сайте администрации. Замечания и предложения с пометкой «общественные обсуждения» принимают по адресу: 220 013, Минск, ул. Дорошевича, 8 (электронная почта: sov.stroi@minsk.gov.by) до 5 мая.

Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Районные администрации продолжают озвучивать градостроительные планы на те или иные уголки города. Только недавно мы написали про снос двухэтажек на...
 
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