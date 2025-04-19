Тут построят многоэтажки, метро и три детских сада. Еще один уголок Минска готовится к переменам

В целом, практически все производственные территории должны трансформироваться в комплексную общественную застройку и коммунальную зону района. Также в квартале появятся многоуровневые гаражи-стоянки и модули для зарядки электромобилей.

Планируется, что к 2030 году численность населения квартала увеличится до 10,3 тысячи человек. Произойдет это за счет строительства многоквартирных жилых домов. Жилой фонд микрорайона вырастет на 745 квартир. Сейчас он насчитывает 3601 квартиру, а будет – 4346 квартир.

Запроектированы в квартале и новые зеленые бульвары – такой статус получат зеленые зоны на улицах Олешева и Широкой.