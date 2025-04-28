Этот минский микрорайон хотят уплотнить многоэтажками. Жителей зовут на обсуждение

Кроме того, строительство жилья в перспективе планируется на улице Ванеева – на территории, которую сейчас занимает ЗАО «Автокомбинат №3». Помимо многоэтажной застройки, тут запроектирован многофункциональный общественный комплекс.

В результате всех изменений жилой фонд микрорайонов к 2035 году вырастет с 11,6 тысячи квартир до 12,1 тысячи квартир. То есть, в центральной Серебрянке станет на 500 квартир больше.