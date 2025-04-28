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Этот минский микрорайон хотят уплотнить многоэтажками. Жителей зовут на обсуждение
30.04.2025 09:39 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы уже
Застройка этого уголка столицы (микрорайоны Серебрянка-8 и Серебрянка-9) – практически однородная. В основном тут размещены многоэтажные жилые дома, а также 3 школы, 8 детских садов, 1 поликлиника, ФОК, торговые объекты, коммунальные постройки и гаражи. Частного сектора, как и каких-либо крупных производственных предприятий, в этой части района нет.
Жилые дома
Основные перемены касаются трансформации коммунальных объектов, а также небольшого уплотнения существующих жилых кварталов. Так, на первом этапе реализации детального плана (до 2030 года) градостроители предлагают построить в Серебрянке два многоквартирных жилых дома. Одна многоэтажка появится на проспекте Рокоссовского (на пустыре рядом с домом 28/2), вторая – на улице Якубова (рядом с главной минской велодорожкой и педагогическим колледжем).
Кроме того, строительство жилья в перспективе планируется на улице Ванеева – на территории, которую сейчас занимает ЗАО «Автокомбинат №3». Помимо многоэтажной застройки, тут запроектирован многофункциональный общественный комплекс.
В результате всех изменений жилой фонд микрорайонов к 2035 году вырастет с 11,6 тысячи квартир до 12,1 тысячи квартир. То есть, в центральной Серебрянке станет на 500 квартир больше.
Паркинги
Реконструкция также ожидает территорию «Белкоопмежторг Белкоопсоюз» во 2-м Велосипедном переулке. На этом месте будет размещено пожарное депо, а также многофункциональный комплекс с гаражом-стоянкой.
Под снос может отправиться и гаражный кооператив «Свислочь-2008». Вместо него разработчики проекта предлагают построить новую улицу. При наличии спроса тут также можно будет возвести многоуровневые гаражи-стоянки.
Дворы
Проанализировав актуальное состояние микрорайонов, градостроители отметили, что дворовые территории тут используются недостаточно эффективно. Детальным планом предлагается реконструировать дворовые пространства рядом с многоэтажками. Там планируют разместить площадки для отдыха и занятий спортом, а также дополнительные парковочные места.
Озеленение
Что касается озеленения, то в восьмой и девятой Серебрянках будут благоустроены существующие зеленые территории на проспекте Рокоссовского – тут будут организованы пешеходные и велосипедные дорожки, места отдыха и площадки для выгула собак. Также преобразится безымянный проезд с улицы Плеханова, ведущий в жилую застройку. Ему будет придан статус улицы, а это означает, что тут появится тротуар, озеленение и освещение.
Транспорт
Будет развиваться в кварталах и транспортная инфраструктура. Детальным планом предусматривается реконструкция улицы Ванеева (на ней будет обустроена центральная разделительная полоса), продление улицы Якубова, строительство развязки на пересечении Ванеева и продленной Якубова, строительство трамвайной линии вдоль проспекта Рокоссовского, а также в перспективе – открытие новой станции метро «Серебрянка» на пересечении улиц Ванеева и Тростенецкой.
Инфраструктура
Какой-либо новой социальной инфраструктуры (например, детских садов, школ или поликлиник) в этой части Серебрянки не появится. Градостроители посчитали, что мест в существующих учреждениях – достаточно.
А вот общественной застройки прибавится. Недействующий детский сад на проспекте Рокоссовского, 46, предлагается реконструировать под административный объект, а здание на проспекте Рокоссовского, 38 – под общественный объект. Кроме того, напротив ТД «Полесье» на Рокоссовского хотят построить объект общественного питания, а на Плеханова возвести многофункциональный объект.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 28 апреля по 12 мая.
Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.
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