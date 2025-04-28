ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Этот минский микрорайон хотят уплотнить многоэтажками. Жителей зовут на обсуждение

30.04.2025 09:39 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Мы уже писали про планы градостроителей относительно частного сектора на окраине Серебрянки. А сейчас в Ленинском районе стартует общественное обсуждение развития кварталов с многоэтажной застройкой. Конкретно речь идет про Серебрянку-8 и Серебрянку-9. Оказывается, здесь могут появиться, как минимум, 3 жилых дома и 500 новых квартир. Также в проекте – многофункциональные центры, трамвай и станция метро. Под снос же отправят только коммунальные постройки и гаражи. Рассказываем подробности.


Проводит общественное обсуждение администрация Ленинского района столицы. Речь идет о территории, ограниченной улицами Ванеева, Якубова, Плеханова и проспектом Рокоссовского. Она занимает площадь в 155 га. Сейчас тут проживает около 30 тысяч человек.

Застройка этого уголка столицы (микрорайоны Серебрянка-8 и Серебрянка-9) – практически однородная. В основном тут размещены многоэтажные жилые дома, а также 3 школы, 8 детских садов, 1 поликлиника, ФОК, торговые объекты, коммунальные постройки и гаражи. Частного сектора, как и каких-либо крупных производственных предприятий, в этой части района нет.

Жилые дома

Основные перемены касаются трансформации коммунальных объектов, а также небольшого уплотнения существующих жилых кварталов. Так, на первом этапе реализации детального плана (до 2030 года) градостроители предлагают построить в Серебрянке два многоквартирных жилых дома. Одна многоэтажка появится на проспекте Рокоссовского (на пустыре рядом с домом 28/2), вторая – на улице Якубова (рядом с главной минской велодорожкой и педагогическим колледжем).


Кроме того, строительство жилья в перспективе планируется на улице Ванеева – на территории, которую сейчас занимает ЗАО «Автокомбинат №3». Помимо многоэтажной застройки, тут запроектирован многофункциональный общественный комплекс.

В результате всех изменений жилой фонд микрорайонов к 2035 году вырастет с 11,6 тысячи квартир до 12,1 тысячи квартир. То есть, в центральной Серебрянке станет на 500 квартир больше.


Паркинги

Реконструкция также ожидает территорию «Белкоопмежторг Белкоопсоюз» во 2-м Велосипедном переулке. На этом месте будет размещено пожарное депо, а также многофункциональный комплекс с гаражом-стоянкой.

Под снос может отправиться и гаражный кооператив «Свислочь-2008». Вместо него разработчики проекта предлагают построить новую улицу. При наличии спроса тут также можно будет возвести многоуровневые гаражи-стоянки.

Дворы

Проанализировав актуальное состояние микрорайонов, градостроители отметили, что дворовые территории тут используются недостаточно эффективно. Детальным планом предлагается реконструировать дворовые пространства рядом с многоэтажками. Там планируют разместить площадки для отдыха и занятий спортом, а также дополнительные парковочные места.

Озеленение

Что касается озеленения, то в восьмой и девятой Серебрянках будут благоустроены существующие зеленые территории на проспекте Рокоссовского – тут будут организованы пешеходные и велосипедные дорожки, места отдыха и площадки для выгула собак. Также преобразится безымянный проезд с улицы Плеханова, ведущий в жилую застройку. Ему будет придан статус улицы, а это означает, что тут появится тротуар, озеленение и освещение.


Транспорт

Будет развиваться в кварталах и транспортная инфраструктура. Детальным планом предусматривается реконструкция улицы Ванеева (на ней будет обустроена центральная разделительная полоса), продление улицы Якубова, строительство развязки на пересечении Ванеева и продленной Якубова, строительство трамвайной линии вдоль проспекта Рокоссовского, а также в перспективе – открытие новой станции метро «Серебрянка» на пересечении улиц Ванеева и Тростенецкой.

Инфраструктура

Какой-либо новой социальной инфраструктуры (например, детских садов, школ или поликлиник) в этой части Серебрянки не появится. Градостроители посчитали, что мест в существующих учреждениях – достаточно.

А вот общественной застройки прибавится. Недействующий детский сад на проспекте Рокоссовского, 46, предлагается реконструировать под административный объект, а здание на проспекте Рокоссовского, 38 – под общественный объект. Кроме того, напротив ТД «Полесье» на Рокоссовского хотят построить объект общественного питания, а на Плеханова возвести многофункциональный объект.


Общественное обсуждение проекта будет проходить с 28 апреля по 12 маяПосмотреть презентацию проекта можно на сайте «Минскградо» и на официальном сайте администрации Ленинского района в разделе «Общественные обсуждения». Замечания и предложения с пометкой «общественные обсуждения» принимают по адресу: 220006, Минск, ул. Маяковского, 83 (электронная почта: len.stroi@minsk.gov.by) до 12 мая.

Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы уже писали про планы градостроителей относительно частного сектора на окраине Серебрянки. А сейчас в Ленинском районе стартует общественное...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Темпы продаж рекордные». Рассказываем, почему недвижимость на Северном Кипре стала так популярна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика