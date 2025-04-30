Стройку одного дома приостановили, второй почти готов. Посмотрели, как растут Новинки

Источник материала: realt.by

Когда-то за квартирами в этом микрорайоне выстраивались огромные очереди. Конечно, дело было не в локации, а в цене, но факт остается фактом. Новинки становятся все более привлекательным местом для минчан, мечтающих о недорогом жилье в черте города. К тому же, рядом растет Северный Берег, а это – новые дороги, школы, магазины и другая инфраструктура. Два года назад в районе улицы Павлины Меделки начали строить еще один квартал для очередников. Правда, стройка двигалась весьма неспешно. Мы посмотрели, что сейчас происходит на площадке.



Напомним, что поля между Цнянским водохранилищем и Новинками, сейчас осваивает не только арабский инвестор, но и «Минскстрой». По плану тут должен вырасти целый комплекс из 19-этажных домов. По факту – сейчас здесь возвышается только один дом. Завершить весь квартал строители собирались к 2026 году, но скорее всего, сроки будут сдвинуты. Помимо жилых домов, тут также собираются построить школу, детский сад, объекты торговли и паркинги.

Первый дом (по генплану №14) начали строить на пустыре летом 2023 года. Тогда же вышла первая декларация. Нуждающимся в улучшении жилищных условий (по соответствующим направлениям) предложили все 225 квартир. Метр в квартирах посчитали по 700 долларов. И это, кстати, с полной отделкой: обоями, плиткой и ламинатом.





Сдать дом с готовыми квартирами должны были еще летом прошлого года, однако сроки сдачи перенесли. В настоящий момент яркая панелька от Завода эффективных промышленных конструкций выглядит практически готовой.



Во время нашего визита, снаружи и внутри дома на 19 этажей и 3 подъезда продолжались строительные работы. Мы заметили и работников, и технику. Вероятно, высотку готовят к скорой приемке в эксплуатацию. Исходя из паспорта строительства, эта стройка в Новинках должна завершиться как раз в апреле.







Территория рядом с новостройкой-исполином также заметно преобразилась. Стоит отметить, что работы тут идут очень активно. Рядом уже появились новые дороги, тротуары, остановки. Конечно, во многом это произошло благодаря «влиятельному соседу» – Северному Берегу. Ведь к цнянским новостройкам уже пустили общественный транспорт.













Пытаемся разглядеть рядом с первой многоэтажкой еще одну, но тщетно. Декларация на второй панельный дом (№15) вышла еще в 2023 году, однако дальше котлована дело не продвинулось. Оказывается, еще в конце прошлого года декларацию на дом отозвали «в связи с приостановлением строительства».





Зато активное движение можно заметить ближе к новой дороге. Здесь готовится площадка под еще один дом. В начале 2025 года застройщик поделился тем, что ищет подрядчика для строительства высотного дома в Новинках. Только теперь уже не панельного, а каркасного. Девятнадцатиэтажный дом на 150 квартир должен вырасти неподалеку от почти готовой высотки. «Конструктивная схема дома задумана как быстровозводимая. В архитектурном плане она – более выразительная, а для жильцов – это что-то новенькое», – рассказывали тогда в «Минскстрое».





Первая очередь строительства нового квартала будет насчитывать 6 жилых домов. Также тут собираются построить школу на 1020 мест и паркинг.













Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.