«Под обоями находили немецкие листовки». Как живется в минском квартале, который помнит войну

Заходим во двор и возле одного из подъездов знакомимся с Иваном Ивановичем:

– Этот дом строился для командного состава Рабоче-крестьянской Красной Армии. Когда я сюда переехал, то сосед Петр Михайлович рассказывал мне, что прораба, который руководил строительными работами, посадили как врага народа. Удивительно, но потом тот прораб вышел и жил в этом самом доме. Еще в 90-х он был жив – дедушка такой, с палочкой.

Этот же сосед рассказывал, что на втором этаже дома во время оккупации работала столовая для офицеров немецкого лагеря. Здесь даже жила женщина, которая в 15-летнем возрасте работала в той столовой официанткой. Да, лет 20-30 назад тут еще можно было встретить свидетелей тех событий, теперь уже никого нет.

Сам я живу тут с конца 80-х годов. Служил в штабе Белорусского военного округа, и мне с семьей предложили квартиру в этом доме. Сказали, что это около Парка Челюскинцев, все блага, 4 комнаты. Я жене ничего заранее не говорил, решил сперва показать квартиру дочке. Приехали, посмотрели, и она говорит «Папа, никаких новостроек, только сюда». А вот жена пришла, посмотрела и заплакала. До этого в нашей квартире была коммуналка, и все выглядело просто ужасно. Сейчас-то мы привыкли уже, сделали ремонт, сам дом, может и не новый, но хороший. Еще многие старожилы вспоминали про подземные ходы, которые вели к военной части. Но лично я их не видел.