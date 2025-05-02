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«Под обоями находили немецкие листовки». Как живется в минском квартале, который помнит войну
02.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Некоторые уголки Минска до сих пор хранят воспоминания о войне. Одно из таких мест – квартал в окрестностях улиц Якуба Коласа, Калинина и Чернышевского. Сегодня – это фактически центр города, а в начале войны тут были настоящие минские окраины. Именно здесь фашисты организовали лагерь военнопленных, а позже и линию укрепления для противостояния советским войскам. Накануне 80-летия Победы мы прогулялись по бывшему Пушкинскому поселку, отыскали старые доты, посмотрели на довоенные дома и пообщались с местными жителями.
Новые дома только начали заселять новоселы, как грянула война. Восточную окраину Минска, где проходит стратегический путь на Москву, заняли немцы. На современном проспекте Независимости (в районе будущего «генеральского дома») они оборудовали блок-пост, а в Пушкинских казармах уже летом 1941 года разместился пересыльный лагерь. Именно сюда свозили пленных красноармейцев, которых затем переправляли в Масюковщину. В 1942-м году временный лагерь переименовали в «Шталаг 352» и он стал городским отделением лагеря в Масюковщине. Здесь от ран, болезней, истощения и холода погибли тысячи человек. В память о тех событиях на пересечении улиц Калинина и Я. Коласа был возведен мемориал, посвященный узникам городской части Шталага.
Заходим во двор и возле одного из подъездов знакомимся с Иваном Ивановичем:
– Этот дом строился для командного состава Рабоче-крестьянской Красной Армии. Когда я сюда переехал, то сосед Петр Михайлович рассказывал мне, что прораба, который руководил строительными работами, посадили как врага народа. Удивительно, но потом тот прораб вышел и жил в этом самом доме. Еще в 90-х он был жив – дедушка такой, с палочкой.
Этот же сосед рассказывал, что на втором этаже дома во время оккупации работала столовая для офицеров немецкого лагеря. Здесь даже жила женщина, которая в 15-летнем возрасте работала в той столовой официанткой. Да, лет 20-30 назад тут еще можно было встретить свидетелей тех событий, теперь уже никого нет.
Сам я живу тут с конца 80-х годов. Служил в штабе Белорусского военного округа, и мне с семьей предложили квартиру в этом доме. Сказали, что это около Парка Челюскинцев, все блага, 4 комнаты. Я жене ничего заранее не говорил, решил сперва показать квартиру дочке. Приехали, посмотрели, и она говорит «Папа, никаких новостроек, только сюда». А вот жена пришла, посмотрела и заплакала. До этого в нашей квартире была коммуналка, и все выглядело просто ужасно. Сейчас-то мы привыкли уже, сделали ремонт, сам дом, может и не новый, но хороший. Еще многие старожилы вспоминали про подземные ходы, которые вели к военной части. Но лично я их не видел.
«Когда увидела эти старые перила, то влюбилась»
А вот Галина живет в доме на Калинина всего пару лет. Говорит, что хотела на пенсии поселиться поближе к центру:
– То, что это дом 1937 года постройки, меня не напугало. Я зашла в подъезд, и мне сразу тут понравилось, я люблю все вот такое, старое. Мы искали сталинку, но приобретать квартиру на проспекте Независимости побоялись. Там шумновато, и метро чувствуется. А здесь, в глубине квартала – хорошо. Конечно, внешний вид дома немного отпугнул, но внутри все выглядело хорошо. Ну а когда увидела эти перила, то вообще влюбилась.
Вообще – это же очень интересные места, с историей. Дом строили еще до войны для комсостава. Поэтому тут такие большие квартиры – всего по 2 квартиры на этаже. Выходит, что в каждом подъезде – по 8 квартир. Мы свою трехкомнатную квартиру тоже покупали у семьи военного.
Да, снаружи дом выглядит не очень, он требует капремонта. Как минимум, отделки фасада и замены проводки. А вот трубы тут хорошие – чугунные, говорят, их трогать не будут. А так тут высокие потолки – по 3 метра, большие кухни. Балкона у нас нет, мы живем на первом этаже, зато есть погреб. Еще тут очень толстые кирпичные стены, шириной по 60 сантиметров, летом не жарко, зимой – не холодно. Ну и, конечно, удобно, что это – центр города. Все близко.
«Печки убрали, а дымоходы остались»
На парковке мы встретили женщину, пожилая родственница которой много лет живет в этом доме. Елена спешила, но рассказала, что в войну в доме была не только столовая, но и немецкая комендатура:
– Моя тетя переехала сюда в 70-х и говорила, что когда в квартире шел ремонт, то под обоями они находили старые немецкие газеты. Точнее, это были листовки на русском языке, в которых немцы призывали сдаваться, не помогать партизанам и обещали райскую жизнь. А еще в доме раньше было печное отопление. Потом тут уже все переделали, сделали центральное отопление, но дымоходы и соответствующие помещения остались.
Четырехэтажный дом, аналогичный зданию на Калинина, появился тут в 1936 году и тоже предназначался для военных. Кстати, в отличие от соседа на Калинина, четырехэтажка на Чернышевского уже прошла через капремонт. Сейчас здание выглядит весьма неплохо – свежеокрашенный фасад, аккуратные входные группы, благоустроенная территория.
Подходим к тому самому доту – кажется, он просто прилеплен к первому этажу. Построили его осенью 1943 года в связи с тем, что именно тогда началось освобождение Беларуси. Почувствовав растущую угрозу, немцы предприняли серьезные меры по укреплению основных узлов обороны. Один из них разместился как раз на территории Пушкинского поселка. В тот период военнопленных из Пушкинских казарм перевели в Масюковщину, оставшихся жильцов выселили, а в освободившихся домах разместились немецкие части, дополнительно стянутые к столице. Многочисленные огневые точки для оказания сопротивления Советской Армии было решено оборудовать прямо во дворах.
Возле довоенного дома мы встретили Глеба. Оказывается, он живет на первом этаже, прямо по соседству с квартирой, из которой можно попасть в дот.
– Насколько я знаю, во время войны в нашем доме был немецкий военный штаб. Тут в округе сохранилось несколько подземных ходов, ведущих к военной части. Они тут разбросаны по всему району. Наша семья живет в этом доме с 1999 года. Кстати, раньше из подъездов были выходы и на улицу и во двор. Но после капремонта остались только парадные выходы. Этим мы отличаемся от всех соседних домов. Получается, что подъезды у нас расположены со стороны улицы, а их нумерация идет справа налево, а не наоборот, как обычно.
Вообще, до капремонта у нас тут частенько случались коммунальные аварии. Как-то рвануло отопление, и в нашей квартире пришлось вырезать пол, поскольку другого доступа в подвал не было. Помимо проблем с коммуникациями, очень часто были проблемы и с проводкой. А вот планировки тут – хорошие, совсем не такие как в типовых хрущевках или панельках. Тут большие прихожие, по два балкона в угловых квартирах, толстые кирпичные стены.
Вообще, район потихоньку меняется. Когда я только переехал, то помню, что тут было очень тихо. Были еще частные дома, где люди кур держали. Сейчас этого ничего нет, везде выросли многоэтажки. Напротив нас старую двухэтажку пару месяцев назад тоже снесли. Не знаю, что тут будет. Может быть, оставят как сквер.
К слову, во дворе довоенного дома, помимо дота, есть еще один интересный объект – это голубятня. Местные жители говорят, что раньше ей занимался мужчина, который жил на 4-м этаже. Когда он умер, то родственникам пришлось голубей продать. Сейчас в голубятне пусто, но по слухам у нее уже появился новый владелец, которому возможно удастся возродить необычное хобби.
В настоящий момент, как рассказывает Глеб, в доме живут абсолютно разные люди. Старожилов тут уже совсем мало.
– Сам район у нас довольно тихий. При этом здесь живет много студентов, так как рядом расположено много учебных заведений. Неподалеку работает круглосуточный «Гиппо», что тоже удобно. Есть школы, от метро недалеко, а вот с парковками – беда. Особенно страдают жители первых этажей, поскольку многие тут паркуются чуть ли не под окнами.
Сейчас в довоенных домах в квартале Калинина-Чернышевского продается только одна квартира. Это – трехкомнатная
Трешка полностью готова для проживания, продается с мебелью и бытовой техникой. Также тут есть теплые полы. К жилью прилагается ячейка в подвале. А стоит эта квартира 139,9 тысячи долларов (1863 доллара – за метр).
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Некоторые уголки Минска до сих пор хранят воспоминания о войне. Одно из таких мест – квартал в окрестностях улиц Якуба Коласа, Калинина и Чернышевского....
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