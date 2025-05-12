Возле МКАД-2 хотят построить коттеджный поселок с таунхаусами. О чем речь?

Исходя из проекта, на месте сельскохозяйственных земель планируется возвести 33 одноквартирных жилых дома и 5 таунхаусов на 32 квартиры. Также тут появится необходимая инженерно-транспортная инфраструктура.

Организатором проведения общественного обсуждения выступает Минский райисполком, заказчиком проекта – УКС Минского района. О том, кому будет предложено жилье в престижной деревне под Минском, в проекте не говорится.