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Возле МКАД-2 хотят построить коттеджный поселок с таунхаусами. О чем речь?
12.05.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новый коттеджный квартал с одноквартирными домами и таунхаусами может появиться в 10 километрах от Минска, рядом с деревней Марьяливо. Разместить усадебную застройку планируется на бывших сельхозугодьях. На этой неделе в Минском райисполкоме
Таунхаусы и коттеджи собираются возвести неподалеку от МКАД-2, в районе деревни Марьяливо Минского района. Участок под строительство занимает около 8 гектаров и примыкает к улицам Полевой и Новой. С трех сторон территория граничит с пахотными землями, а с юга – с существующей усадебной застройкой. Отмечается, что рельеф участка – холмистый, перепады высот тут составляют до 18 метров.
Исходя из проекта, на месте сельскохозяйственных земель планируется возвести 33 одноквартирных жилых дома и 5 таунхаусов на 32 квартиры. Также тут появится необходимая инженерно-транспортная инфраструктура.
Организатором проведения общественного обсуждения выступает Минский райисполком, заказчиком проекта – УКС Минского района. О том, кому будет предложено жилье в престижной деревне под Минском, в проекте не говорится.
Архитектурную концепцию проекта разработала компания «НикаПроект». Разработчики предлагают создать на окраине деревни Марьяливо «новую благоустроенную среду с современным архитектурным обликом». По плану здесь возведут одноэтажные коттеджи площадью около 200 квадратов и двухэтажные таунхаусы с квартирами площадью около 140 квадратов. Отдельно стоящие дома будут иметь собственные приусадебные участки по 10-11 соток, у таунхаусов предусмотрены лишь небольшие индивидуальные зеленые зоны. Также на территории квартала появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки.
Общественное обсуждение будет проходить с 14 по 28 мая. Ознакомиться с архитектурно-планировочной концепцией проекта в электронном виде можно на сайте Минского райисполкома, а в печатном виде – в фойе Острошицко-Городокского сельисполкома. Также для всех желающих будет организована презентация. Она пройдет в Острошицком Городке 21 мая (в 17:00).
Замечания и предложения по проекту будут приниматься с 14 по 28 мая. После окончания общественного обсуждения все поступившие материалы рассмотрит архитектурно-градостроительный совет.
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Новый коттеджный квартал с одноквартирными домами и таунхаусами может появиться в 10 километрах от Минска, рядом с деревней Марьяливо. Разместить усадебную...
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