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«Вершине» – 1 год. Показываем, какой жилой комплекс вырос неподалеку от МКАД
14.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В мае прошлого года в ЖК «Вершина» заселились первые жители. С тех пор проект успел превратиться из одного дома в полноценный жилой комплекс. Тут полностью сдали три жилых дома, благоустроили дворы, запустили коммерческие помещения, построили новую улицу и уже начали работу над следующими новостройками. Мы побывали в жилом комплексе на окраине Сухарево, оценили его масштабы и готовы рассказать о том, что ждет будущих новоселов.
Первая очередь строительства завершена
Признаемся, со времени нашего последнего визита комплекс заметно преобразился. Сегодня тут полностью сданы и введены в эксплуатацию 3 жилых многоквартирных дома. Стоит напомнить, что застройщик «Строминвест» реализует только построенные квартиры, поэтому ремонт новоселы начинают сразу после покупки – никакой нервотрепки и долгих ожиданий.
Первый дом на 442 квартиры сдали в эксплуатацию прошлой весной, второй на 184 квартиры – осенью, а третий на 305 квартир – минувшей зимой. Все здания в жилом комплексе – монолитно-каркасные. Строится квартал кластерами, в которых три или четыре дома образуют единую архитектурную композицию и имеют общий закрытый двор.
Конечно, мы обращаем внимание на большой благоустроенный двор с разнообразными детскими зонами, озеленением и пространством для отдыха. Для детей обустроены настоящие игровые городки с горками-ракетами, веревочными лазами и другими развлечениями. Важно, что комплексы для малышей вписываются в цветовую гамму всей территории.
Здесь все сдержанно и красиво, напоминает скандинавские проекты. Для взрослых жителей во дворах предусмотрели беседки, скамейки, воркаут и баскетбольную площадку.
Подчеркнем, что комплекс уже выглядит озелененным: тут высадили десятки деревьев, причем – достаточно взрослых. Для безопасности жителей по всему периметру комплекса установлено видеонаблюдение. Кстати, именно поэтому в ЖК нет консьержей – за безопасность во дворах и в подъездах отвечают камеры, современные видеодомофоны, биометрические системы и пронумерованные чипы. Обслуживает жилой комплекс собственная эксплуатирующая компания «Строминвест сервис».
Оценить масштабы новых дорог многие новоселы могут, буквально не выходя из квартир. Великолепная панорама окрестностей тут открывается чуть ли не из каждого окна. Мы тоже решили рассмотреть новые дороги и остановки. Строительство улиц еще продолжается, но с высоты уже можно оценить разветвленность дорожного покрытия. Замечаем, что движение по новым дорогам открыто частично. Планируется, что полностью уличные сети сдадут в третьем квартале этого года.
Еще одна приятная новость для новоселов – в квартал начал ходить общественный транспорт. Сейчас сюда заезжает только автобус №38, но в будущем количество маршрутов увеличится.
Уютные лобби, широкие коридоры и умные планировки
Рассматривая подъезды, входные группы и лобби в новом ЖК, нельзя не отметить, что аналогичных комплексов в Минске просто нет. «Вершина» выделяется среди других столичных новостроек не только масштабами. Так, комплекс может похвастаться большим разнообразием планировок: тут есть как обычные однушки, двушки и трешки, так и квартиры евроформата.
Все жилье в комплексе идет со свободной планировкой. Стены в квартирах уже оштукатурены, на полу есть чистовая стяжка. Также внутрь заведена электрика. Благодаря высоким потолкам (2,7 метра) все провода можно пустить по верху, а после закрыть это натяжными или каркасными конструкциями. Окна в «Вершине» – тоже не самые простые. Во-первых, они отличаются от стандартных размером. Во-вторых, тут установлены двойные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. Подробно об архитектурной концепции комплекса мы
На данный момент квартиры в готовых домах еще есть. Для того чтобы сделать выбор, мы рекомендуем прийти в ЖК на экскурсию всей семьей и лично оценить современную архитектуру, отделку подъездов, дизайнерские входные группы, безбарьерный доступ и многое другое. Ну а менеджеры обязательно помогут подобрать квартиру под ваш бюджет.
Праздничная акция – только в мае!
Кстати, если вы сейчас присматриваетесь к модным новостройкам «Вершины», то советуем поторопиться. Ведь только с 12 по 18 мая застройщик проводит специальную акцию в честь первого дня рождения ЖК «Вершина». В рамках акции каждый покупатель при покупке квартиры с 100% оплатой может сэкономить до 50 долларов с квадратного метра! Все подробности – в отделе продаж.
Три дома ЖК уже готовы, а что дальше?
В настоящий момент стройка жилого комплекса продолжается, и сейчас в работе находится вторая партия жилых домов. Во второй очереди строительства появятся еще две многоэтажки. Четвертый дом будет состоять из 19 этажей и 488 квартир площадью от 40 до 110 квадратных метров, а пятый – из 11 этажей и 139 квартир площадью от 40 до 82 квадратных метров. Кстати, застройщик планирует внедрить во второй очереди новые форматы жилья (детали пока в секрете). Помимо квартир, в этих домах также появятся коммерческие помещения под салоны красоты, магазины, кафе и другую инфраструктуру. Напомним, что всего в «Вершине» будет построено 8 жилых домов и 140 тысяч квадратов жилья. Полностью завершить стройку планируется до 2028 года.
Прогулявшись по новому жилому комплексу, мы можем резюмировать, что «Вершина» всего за год превратилась из перспективной стройки в сформированный ЖК с собственной инфраструктурой и активной жилой средой. Впереди – новые дома и еще больше возможностей для комфортной жизни в Сухарево. А для тех, кто желает заселиться сразу в день покупки квартиры, застройщик готовит спецпредложение – следите за новостями.
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В мае прошлого года в ЖК «Вершина» заселились первые жители. С тех пор проект успел превратиться из одного дома в полноценный жилой комплекс. Тут полностью сдали...
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