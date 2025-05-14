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«Вершине» – 1 год. Показываем, какой жилой комплекс вырос неподалеку от МКАД

14.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В мае прошлого года в ЖК «Вершина» заселились первые жители. С тех пор проект успел превратиться из одного дома в полноценный жилой комплекс. Тут полностью сдали три жилых дома, благоустроили дворы, запустили коммерческие помещения, построили новую улицу и уже начали работу над следующими новостройками. Мы побывали в жилом комплексе на окраине Сухарево, оценили его масштабы и готовы рассказать о том, что ждет будущих новоселов.


Первая очередь строительства завершена

Признаемся, со времени нашего последнего визита комплекс заметно преобразился. Сегодня тут полностью сданы и введены в эксплуатацию 3 жилых многоквартирных дома. Стоит напомнить, что застройщик «Строминвест» реализует только построенные квартиры, поэтому ремонт новоселы начинают сразу после покупки – никакой нервотрепки и долгих ожиданий.


Первый дом на 442 квартиры сдали в эксплуатацию прошлой весной, второй на 184 квартиры – осенью, а третий на 305 квартир – минувшей зимой. Все здания в жилом комплексе – монолитно-каркасные. Строится квартал кластерами, в которых три или четыре дома образуют единую архитектурную композицию и имеют общий закрытый двор.

Сейчас новостройки уже активно заселяются жильцами.



Конечно, мы обращаем внимание на большой благоустроенный двор с разнообразными детскими зонами, озеленением и пространством для отдыха. Для детей обустроены настоящие игровые городки с горками-ракетами, веревочными лазами и другими развлечениями. Важно, что комплексы для малышей вписываются в цветовую гамму всей территории.

Здесь все сдержанно и красиво, напоминает скандинавские проекты. Для взрослых жителей во дворах предусмотрели беседки, скамейки, воркаут и баскетбольную площадку.




Подчеркнем, что комплекс уже выглядит озелененным: тут высадили десятки деревьев, причем – достаточно взрослых. Для безопасности жителей по всему периметру комплекса установлено видеонаблюдение. Кстати, именно поэтому в ЖК нет консьержей – за безопасность во дворах и в подъездах отвечают камеры, современные видеодомофоны, биометрические системы и пронумерованные чипы. Обслуживает жилой комплекс собственная эксплуатирующая компания «Строминвест сервис».


В каждом доме здесь предусмотрены кладовые помещения, а рядом с ЖК уже возведен двухуровневый паркинг на 300 мест. Также по всему комплексу распределятся плоскостные стоянки под шлагбаумами. Не забыли в «Вершине» и про пешеходов с велосипедистами. 


Новые дороги, автобус и выезд на МКАД

За последний год заметно преобразилась и территория рядом с ЖК. Так, вдоль комплекса протянулась двухкилометровая улица Батьки Миная. Именно она в ближайшей перспективе соединит Сухарево с Малиновкой и МКАДом.


Оценить масштабы новых дорог многие новоселы могут, буквально не выходя из квартир. Великолепная панорама окрестностей тут открывается чуть ли не из каждого окна. Мы тоже решили рассмотреть новые дороги и остановки. Строительство улиц еще продолжается, но с высоты уже можно оценить разветвленность дорожного покрытия. Замечаем, что движение по новым дорогам открыто частично. Планируется, что полностью уличные сети сдадут в третьем квартале этого года.



Кстати, с территории ЖК уже можно выехать на МКАД: пока – по народной тропе, но в перспективе здесь пройдет новая дорога.


Еще одна приятная новость для новоселов – в квартал начал ходить общественный транспорт. Сейчас сюда заезжает только автобус №38, но в будущем количество маршрутов увеличится.


А что с инфраструктурой?

С запуском проекта активно развивается и инфраструктура района. В домах ЖК в самое ближайшее время планируется открытие коммерческих помещений – тут появится аптека, магазин, кофейня, пункты выдачи товаров.



Согласно планам градостроителей в новом микрорайоне также возведут торговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. В ближайшем будущем в границах улиц Кузнечной, Маршала Лосика и Академика Карского также планируется построить школу на 1200 мест.


Уютные лобби, широкие коридоры и умные планировки

Рассматривая подъезды, входные группы и лобби в новом ЖК, нельзя не отметить, что аналогичных комплексов в Минске просто нет. «Вершина» выделяется среди других столичных новостроек не только масштабами. Так, комплекс может похвастаться большим разнообразием планировок: тут есть как обычные однушки, двушки и трешки, так и квартиры евроформата.



Все жилье в комплексе идет со свободной планировкой. Стены в квартирах уже оштукатурены, на полу есть чистовая стяжка. Также внутрь заведена электрика. Благодаря высоким потолкам (2,7 метра) все провода можно пустить по верху, а после закрыть это натяжными или каркасными конструкциями. Окна в «Вершине» – тоже не самые простые. Во-первых, они отличаются от стандартных размером. Во-вторых, тут установлены двойные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. Подробно об архитектурной концепции комплекса мы рассказывали в одной из наших предыдущих статей.


На данный момент квартиры в готовых домах еще есть. Для того чтобы сделать выбор, мы рекомендуем прийти в ЖК на экскурсию всей семьей и лично оценить современную архитектуру, отделку подъездов, дизайнерские входные группы, безбарьерный доступ и многое другое. Ну а менеджеры обязательно помогут подобрать квартиру под ваш бюджет.


Праздничная акция – только в мае!

Кстати, если вы сейчас присматриваетесь к модным новостройкам «Вершины», то советуем поторопиться. Ведь только с 12 по 18 мая застройщик проводит специальную акцию в честь первого дня рождения ЖК «Вершина». В рамках акции каждый покупатель при покупке квартиры с 100% оплатой может сэкономить до 50 долларов с квадратного метра! Все подробности – в отделе продаж.


Три дома ЖК уже готовы, а что дальше?

В настоящий момент стройка жилого комплекса продолжается, и сейчас в работе находится вторая партия жилых домов. Во второй очереди строительства появятся еще две многоэтажки. Четвертый дом будет состоять из 19 этажей и 488 квартир площадью от 40 до 110 квадратных метров, а пятый – из 11 этажей и 139 квартир площадью от 40 до 82 квадратных метров. Кстати, застройщик планирует внедрить во второй очереди новые форматы жилья (детали пока в секрете). Помимо квартир, в этих домах также появятся коммерческие помещения под салоны красоты, магазины, кафе и другую инфраструктуру. Напомним, что всего в «Вершине» будет построено 8 жилых домов и 140 тысяч квадратов жилья. Полностью завершить стройку планируется до 2028 года. 



Прогулявшись по новому жилому комплексу, мы можем резюмировать, что «Вершина» всего за год превратилась из перспективной стройки в сформированный ЖК с собственной инфраструктурой и активной жилой средой. Впереди – новые дома и еще больше возможностей для комфортной жизни в Сухарево. А для тех, кто желает заселиться сразу в день покупки квартиры, застройщик готовит спецпредложение – следите за новостями.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В мае прошлого года в ЖК «Вершина» заселились первые жители. С тех пор проект успел превратиться из одного дома в полноценный жилой комплекс. Тут полностью сдали...
 
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