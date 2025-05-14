«Вершине» – 1 год. Показываем, какой жилой комплекс вырос неподалеку от МКАД

Конечно, мы обращаем внимание на большой благоустроенный двор с разнообразными детскими зонами, озеленением и пространством для отдыха. Для детей обустроены настоящие игровые городки с горками-ракетами, веревочными лазами и другими развлечениями. Важно, что комплексы для малышей вписываются в цветовую гамму всей территории.

Здесь все сдержанно и красиво, напоминает скандинавские проекты. Для взрослых жителей во дворах предусмотрели беседки, скамейки, воркаут и баскетбольную площадку.