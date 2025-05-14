«Люди все чаще покупают по полдома в Минске». Что происходит с загородкой в разгар сезона

Еще один момент, на который бы хотелось обратить внимание, — вода в дачных и деревенских домах. Наличие скважины очень важно. Я акцентирую на этом внимание, потому что порой мы слышим такое мнение, что скважину можно пробить «за 5 копеек».

Пробить можно, но речь порой идет об очень больших суммах. Например, в Логойском районе или в стороне Заславля бывают такие высоты, что заплатить можно и несколько тысяч долларов. Поэтому не лишним будет при покупке дачи уточнить у соседей, во сколько обошлось пробурить скважину и какая ее глубина.

Еще отмечу одну особенность не о загородной недвижимости, а о домах, которые находятся в черте города. Мы замечаем, что все чаще начали покупать по полдома в Минске . Цены на жилье в Минске сильно выросли. И за 40-50 тысяч сейчас ничего не купишь на рынке квартир, но за эти деньги можно купить полдома со своим участком. Такое жилье пользуется популярностью как у людей в возрасте, так и у молодых семей. Ежемесячно мы проводим такие сделки вне зависимости от сезона.