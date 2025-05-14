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«Люди все чаще покупают по полдома в Минске». Что происходит с загородкой в разгар сезона
14.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дачный сезон в самом разгаре: покупатели активны, но выбрать свой вариант не так и просто — предложение растет. Но даже при увеличивающемся количестве вариантов для покупки, современных домов и дач в продаже не много, замечают эксперты. Какие тенденции на рынке загородной недвижимости отмечают сейчас и чего ждать в ближайшие месяцы, Realt поинтересовался у специалистов.
«Иногда продавцы сами недооценивают свою дачу»
— Хоть сейчас в самом разгаре сезон дач, мы постоянно напоминаем продавцам то, о чем они часто забывают: рынок дач активничает очень короткое время — с февраля по конец мая. В этот период самый стабильный и самый массовый спрос, — напоминает менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — В этом году за счет хорошей погоды сезон был дольше: мы фиксировали его частично и в январе. Поэтому многие из тех, кто хотел, уже приобрели себе дачу. Сейчас массовый спрос начнет постепенно угасать, хотя еще в апреле он бил ключом. У продавцов остался месяц, максимум два, чтобы продать по максимально возможной цене.
Один из индикаторов, что с вашим объявлением что-то не так — будь это неправильно выставленная цена, плохие фотографии или описание — отсутствие звонков или их малое количество.
Если объявление оформлено правильно (адекватная цена, обозначены преимущества), как только выставляется сейчас дача — сразу идет шквал звонков.
Иногда к нам приходит продавец и говорит: знаете, у меня такая средненькая дачка, и леса рядом нет, и воды, да еще и в центре садового товарищества. Думаю, сложно будет продать.
Мы начинаем смотреть внимательнее. Оказывается, там участок ровный, почва плодородная, дом крепкий, скважина есть, растет сад. И мы понимаем, что все это компенсирует отсутствие леса или водоема. Поэтому рекомендация продавцам: объективно оценивать свой объект. Не всегда его переоценивают, бывает и противоположная ситуация.
Сейчас, когда цветут сады, мы бы хотели подсветить два важных момента. Во всей красоте природы покупатели могут не обратить внимание на какие-то дефекты дома или участка. Для продавцов это плюс, поскольку позволит подчеркнуть преимущества природной составляющей. А вот покупателям нужно быть внимательнее не только к природе, но не упустить и состояние дома.
Одна из важных характеристик дачного дома — материал стен. Покупатели порой не понимают, на что они могут рассчитывать, исходя из бюджета.
В самых бюджетных вариантах, по стоимости
Если хочется бревенчатый сруб, обшитый вагонкой, с печным отоплением — придется смотреть либо дальше от Минска, либо увеличивать бюджет до 15 тысяч. В этом ценовом диапазоне можно встретить и деревянные дачи, обшитые кирпичом. Это неплохой вариант. Здесь еще важно обратить внимание на качество фундамента и крыши.
Многие хотят купить
Реже встречаются
Еще один момент, на который бы хотелось обратить внимание, — вода в дачных и деревенских домах. Наличие скважины очень важно. Я акцентирую на этом внимание, потому что порой мы слышим такое мнение, что скважину можно пробить «за 5 копеек».
Пробить можно, но речь порой идет об очень больших суммах. Например, в Логойском районе или в стороне Заславля бывают такие высоты, что заплатить можно и несколько тысяч долларов. Поэтому не лишним будет при покупке дачи уточнить у соседей, во сколько обошлось пробурить скважину и какая ее глубина.
Еще отмечу одну особенность не о загородной недвижимости, а о домах, которые находятся в черте города. Мы замечаем, что все чаще начали
Также продолжают интересоваться домами в городах-спутниках —
«Предложение в апреле увеличилось на 10%»
— В апреле 2025 года на рынке загородной недвижимости Беларуси наблюдалось сезонное оживление: предложение увеличилось примерно на 10%, особенно в сегменте дач, при этом спрос также вырос, — замечает риэлтер центра недвижимости «Эксклюзив» Юрий Жигалов. — Прогнозы на предстоящий период указывают на сохранение умеренной активности без резких скачков цен. Если ипотечные ставки и валютные курсы останутся стабильными, рынок загородной недвижимости будет активным с возможными новыми рекордами по сделкам. В случае роста ставок и ухудшения доступности кредитов спрос может снизиться, что приведет к постепенному снижению цен.
Юрий фиксирует основные тенденции рынка загородной недвижимости:
• Спрос и предложение будут колебаться в зависимости от кредитной политики и экономической ситуации.
• Цены на ликвидные объекты (современные дома, дачи) останутся стабильными или будут расти умеренно.
• Старые дома и недостроенные объекты будут дешеветь.
• Элитная загородная недвижимость под Минском растет в спросе, но сильно не влияет на общий рынок.
• Рынок требует взвешенного подхода: покупателям с наличными будет проще диктовать условия, а продавцам — корректировать цены в зависимости от спроса.
Таким образом, рынок загородной недвижимости Беларуси в апреле-мае 2025 года движется к осторожной стабилизации с умеренным ростом цен и активностью, зависящей от кредитных условий и покупательской способности населения.
На ближайшие месяцы прогнозируется высокий спрос на:
Ситуация на рынке квартир и повышение ставок по кредитам влияют на рынок загородной недвижимости, но эффект неоднозначен.
Рост цен на квартиры и высокие ипотечные ставки делают загородные дома более привлекательными, так как по цене квартиры можно построить или купить дом за городом, что стимулирует спрос на загородку. Однако высокие ставки по ипотеке ограничивают покупательскую способность. В сегменте дач рост ипотечных ставок почти не влияет на цены, так как покупатели редко берут кредиты на дачи, и суммы кредитов там обычно невелики. В целом, несмотря на высокие ставки, доля ипотечных сделок на рынке загородной недвижимости остается значительной, и многие покупатели стремятся воспользоваться текущими условиями до возможного дальнейшего ужесточения кредитования.
«В цене дачи на 50-60 квадратов с удобствами и на ухоженных участках»
— В апреле в Минском районе наблюдался рост числа сделок по
Особенный интерес у покупателей вызывали дачи в ценовом диапазоне до 20 тысяч долларов и дома стоимостью до ста тысяч долларов. В этом сезоне особенно популярны современные одноэтажные дома площадью до 200 квадратных метров, в которых предусмотрены общая кухня-гостиная, мастер-спальня и две отдельные спальни.
Также в цене небольшие дачи площадью около 50-60 квадратных метров, оснащенные всеми удобствами на ухоженных участках.
Хотя предложение загородной недвижимости велико и выбор у покупателей разнообразен, качественных современных домов и дач пока не так много. Замечу, что при приобретении загородной недвижимости покупатели в меньшей степени ориентируются на кредиты.
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Дачный сезон в самом разгаре: покупатели активны, но выбрать свой вариант не так и просто — предложение растет. Но даже при увеличивающемся количестве вариантов...
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