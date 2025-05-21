|
Довоенный дом на Грушевке все-таки снесут. Жильцам уже предложили квартиры, в том числе и в «Леваде»
21.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Про дом на Папанина, 16 Realt
«Всем было все равно пока сверху не постучали»
Этот двухэтажный дом имеет два адреса - Панина, 16 и Щорса, 25. Местная жительница шутит, что еще несколько лет назад его можно было считать элитным, ведь в отличие от соседних бараков в квартирах был санузел. Сейчас, обложенное кирпичом деревянное здание 1936 года, как будто вытиснули на обочину новостройки. Дом находится в пяти минутах ходьбы от метро, но кажется забытым: окна завешены серыми шторами, через чердак просматривается дырка в крыше. В подъезде аутентичная отделка: стены обшиты вагонкой, каждый шаг по лестнице сопровождается скрипом.
Здание, и правда, запустили. Ремонтировать его не выгодно. У 8 квартир был только один приговор - снос. И в прошлом году многие жители выдохнули: «наконец-то добились определенности». Скоро Грушевка потеряет этот дом довоенного времени.
Двухэтажку планировали снести еще в период СССР, но бульдозеры все время объезжали ее стороной. Нынешние жильцы переехали в дом в 90-х. Квартиры получили от работы – Московского ЖРЭО. Когда коснулся вопрос о приватизации, оказалось, что на картах города дома вообще нет, хотя за коммуналку жители платили, вода и электричество поступали. О здании сохранилась информация лишь периода печного отопления. Владельцы квартир все восстановили, сделали планировки и оформили собственность. Если этот вопрос удалось решить, то остановить старение деревянного здания - нет. Многие вопросы владельцы квартир решали своими силами, но с каждым годом условия проживания ухудшались.
В 2010 году обсуждения о сносе вышли на новый уровень. В то время напротив началось строительство дома по Щорса, 11. Тогда жителей уведомили, что их двухэтажку точно скоро разберут.
- Мы ждали подтверждающих документов. Письмо о сносе пришло, но там сплошная «вода» и никакой конкретики. А многоэтажка стала первым камнем в огороде. Из-за нее часть территории возле нашего дома отобрали «для госнужд», - рассказывал при первой встрече Леша, житель квартиры на первом этаже.
Дом находится на небольшом участке у дороги. На его месте возвести высотку точно не получилось бы. В 2021 году администрация Московского района в ответе на запрос еще раз подтвердила снос, добавив, что территорию здания отдадут под инженерно-транспортную инфраструктуру. Но конкретные сроки переселения определятся после определения инвестора на освоение этой территории. Инвестора не нашли, а люди продолжали ждать.
Леша показывал свою квартиру нам в прошлый раз. Тут кривые стены, у входа есть только туалет. Мыться он ходил к друзьям и знакомым, а белье сушил над плитой. Низкое расположение окон тоже сыграло злую шутку: некоторые прохожие позволяли себе бросить мусор, а из-за сильных дождей иногда случались потопы.
- Зимой прорывало канализацию – и все содержимое в прямом смысле заплывало в квартиры. Мы постоянно вызывали службы, долго избавлялись от запаха, я был вынужден уезжать жить на дачу, - вспоминает Леша. - Так могло продолжаться бесконечно. Ужасно то, что мы обошли все инстанции, писали в СМИ, но все как будто не замечали, как мы живем. Последней надеждой был поход в Совет Республики на прием к Наталье Качановой в 2023 году. И повезло – это дало результат. После встречи нам прислали ответ, где сообщили о том, что готовится документация о сносе. В сентябре 2024 года жителям начали предлагать квартиры.
В двушке Леши на 50 квадратов было прописано 9 человек, на момент сбора документов не стало дедушки парня.
- Нам предложили две квартиры в новом доме на Академика Карского в Сухарево. Это двушка и трешка на 13 и 14 этажах. В общей сумме у нас вышел 131 квадратный метр – дали на 11 метров больше, чем положено. Честно говоря, вариантом мы были недовольны. У нас четыре семьи, между которыми нужно разделить две квартиры. Да и кому хочется всю жизнь прожить в центре, около метро и переехать на окраину? Можно было отказаться от варианта и подождать, но боялись, что в следующий раз предложат хуже. В любом случае это намного лучше, чем то, где мы жили больше 20 лет.
Ключи от новых квартир семья получила в конце 2024 года. Одну квартиру продали. Леша и его мама приобрели двушку на Грушевке в доме 1958 года.
Ольга (имя изменили по просьбе героини), еще одна жительница первого подъезда, пока чемоданы не собирает. УКС «Запад» уже предлагал ей вариант, но от него женщина отказалась.
- Нас таких без жилья еще двое: я и соседка со второго подъезда. Конечно, рада, что наше дело сдвинулось с мертвой точки. До этого нам все мило улыбались, а действий никаких не было.
Женщина живет с семьей в трешке с 1998 года. Говорит, что условия в доме стали хуже, когда район начали застраивать новыми домами: появился мусор, проблемы с электричеством, пропадало отопление, машин стало больше.
- Сама уже замечаю, что двухэтажка начинает садиться. Ремонта тут не было. Если бы знали, что дом оставят, помогут его отремонтировать, то и люди вкладывались бы в электрику, отопление. А так, прожили долгое время в ожидании: денег немного и покупать то, что завтра могут превратить в пыль... Зачем? Поэтому и живем со старой советской стенкой, которая здесь уже и останется, - делится женщина.
Изначально семье предложили жилье в том же доме, что и Леше. Квартира была с отделкой и даже с метражом побольше, чем полагается.
- Я расстроилась. Вариант город дал хороший, но окна квартиры выходят на соседний дом. Здесь живем в темноте, постоянно свет горит, а уже хочется солнце увидеть. Меня в УКСе успокоили, сказали, что нужно чуть-чуть подождать, что-нибудь обязательно подберут. Думаю, что к осени найдут вариант. Но, конечно, хотелось бы остаться в этом районе.
Уже полгода каждую неделю ловлю на клей по пять мышей
Татьяна (имя изменено по просьбе героини) живет во втором подъезде с 1995 года. Ее семья потихоньку готовится к переезду. Она согласилась на первое же предложение от УКСа.
- Получили в этом районе, в новостройке на Семашко. Дали на всех две квартиры по 88 метров в одном подъезде.
- Будете друг к другу в гости ходить.
- Увы, не получится. Нужно будет одну квартиру разделить, у нас тут три семьи. Пока еще документы готовятся, поэтому голова занята не этим.
Женщина признается, что разговоры о сносе хоть и будоражили, но жизнь не останавливали. Она делала все, чтобы в квартире было уютно.
- На первом этаже все в окна заглядывают, но на втором нам было хорошо. Если бы где-то на окраине предложили жилье, было бы жалко переезжать. Но будем честны, любая новая квартира всегда будет лучше той, где от стен штукатурка отваливается. Считаю, что город жильем не обижает. Возможно, такая плата за долгое ожидание.
Лилия делится: одна головная боль сменила другую. Сейчас между большой семьей нужно разделить квартиры так, чтобы никого не обидеть и себе купить небольшое жилье. Некоторые соседи считают, что ей достался лакомый кусочек - две квартиры в ЖК «Левада», — но радоваться женщина не спешит.
- Соседи думают, что им предложили плохие варианты, раз уж у меня в «Леваде». Если посмотреть, кому-то город подарил 10, 15 отремонтированных лишних квадратных метров, пусть и на окраине. У меня же в плюсе полтора метра с голыми стенками. Я ходила и просила три отдельные квартиры, но у нас дают по метражу. Поверьте, была бы счастлива, если бы дали три квартиры пусть и поменьше, в конце города, но каждой семье. А так две трешки. Нужно отметить, что жильцов наших не обделяют. Все квартиры в новых домах и по метражу немаленькие.
Одну из квартир женщина выставила на продажу несколько месяцев назад. Считает, что трешки да еще и на первом этаже спросом не особо пользуются, даже с низкой ценой в престижном районе.
- Пока вот ждем. Если продадим, нужно все равно будет добавлять денег, чтобы вышло всем по отдельной недвижимости. Дети говорят не переживать, но не получается. Не сказать, что мы плохо жили, сидели и ждали сноса. Нет, наоборот. Всегда старались жить лучше. Наверное, за 26 лет я делала ремонт 5 раз: не жалела средств на натяжные потолки, клала ламинат.
В доме изначально было печное отопление. Лилия во время ремонта так и не смогла разбить одну стену от печи - настолько хорошо было сделано. Выступ так и остался, напоминает о том, в каком раритете они живут.
- Условия действительно стали ухудшатся лет 15 назад. Уже полгода каждую неделю ловлю на клей по пять мышей. Они нас выселяют, - смеется женщина. - Перед тем, как вхожу в кухню, топаю, чтобы разбежались. Но все равно, здесь прошла моя молодость. У меня только хорошие чувства к этому дому. Думаю, если увижу, как его будут сносить, заплачу. Больно от того, что место, где выросли мои дети, станет частью тротуара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Довоенный дом на Грушевке все-таки снесут. Жильцам уже предложили квартиры, в том числе и в «Леваде»
Про дом на Папанина, 16 Realt писал несколько лет назад. Двухэтажка на 8 квартир среди новостроек Грушевки смотрится как артефакт. В 90-х жители искали его на картах...
|
Архив (Новости Экономики)