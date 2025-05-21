Довоенный дом на Грушевке все-таки снесут. Жильцам уже предложили квартиры, в том числе и в «Леваде»

Ольга (имя изменили по просьбе героини), еще одна жительница первого подъезда, пока чемоданы не собирает. УКС «Запад» уже предлагал ей вариант, но от него женщина отказалась.

- Нас таких без жилья еще двое: я и соседка со второго подъезда. Конечно, рада, что наше дело сдвинулось с мертвой точки. До этого нам все мило улыбались, а действий никаких не было.

Женщина живет с семьей в трешке с 1998 года. Говорит, что условия в доме стали хуже, когда район начали застраивать новыми домами: появился мусор, проблемы с электричеством, пропадало отопление, машин стало больше.

- Сама уже замечаю, что двухэтажка начинает садиться. Ремонта тут не было. Если бы знали, что дом оставят, помогут его отремонтировать, то и люди вкладывались бы в электрику, отопление. А так, прожили долгое время в ожидании: денег немного и покупать то, что завтра могут превратить в пыль... Зачем? Поэтому и живем со старой советской стенкой, которая здесь уже и останется, - делится женщина.

Изначально семье предложили жилье в том же доме, что и Леше. Квартира была с отделкой и даже с метражом побольше, чем полагается.

- Я расстроилась. Вариант город дал хороший, но окна квартиры выходят на соседний дом. Здесь живем в темноте, постоянно свет горит, а уже хочется солнце увидеть. Меня в УКСе успокоили, сказали, что нужно чуть-чуть подождать, что-нибудь обязательно подберут. Думаю, что к осени найдут вариант. Но, конечно, хотелось бы остаться в этом районе.