2,4 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона

На лот подали одну заявку. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 12 600 рублей, или 4 183 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что данный участок выставлялся на аукцион в марте 2025 года. Заявок на него не было. В феврале и апреле текущего года на торги выставлялся участок в этой деревне на ул. Садовой, 46 А. Желающих купить лот не нашлось.