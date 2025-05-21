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2,4 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона

21.05.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.


На аукцион были выставлены два лота — земельных участка в деревнях Тадулино и Узбережье.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624885605501000141  расположен в д. Тадулино на ул. Садовой, 46 Б. Есть возможность подведения к дому электричества. Земельный надел насчитывает 15 соток и был оценен в 12 000 рублей.

На лот подали одну заявку. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 12 600 рублей, или 4 183 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что данный участок выставлялся на аукцион в марте 2025 года. Заявок на него не было. В феврале и апреле текущего года на торги выставлялся участок в этой деревне на ул. Садовой, 46 А. Желающих купить лот не нашлось. 

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624885606101000034 расположен в д. Узбережье на ул. Лесной, 10. Земельный надел насчитывает 13,36 сотки и оснащен электричеством.

Начальная цена на лот составила 7 000 рублей. На него претендовал один человек. Участок реализован единственному заявителю за 7 350 рублей, или 2 440 долларов.

Отметим, что в апреле участок на ул. Лесной, 6, также был продан единственному заявителю за 7 350 рублей, или 2 408 долларов. В марте участок на ул. Лесной, 8, продали единственному заявителю за 7 350 рублей, или 2 345 долларов.

Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
 
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