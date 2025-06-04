А однушки по 69 тысяч долларов еще остались? Посмотрели, как строится ЖК «Дубравинский»

Чуть поодаль выглядывает из-за строительного забора и последняя высотка комплекса. В этом доме (по генплану − № 3) будет 21 этаж, 2 подъезда и 328 квартир. Возводить финальную многоэтажку ЖК начали в апреле этого года, а завершить по плану должны в первом квартале 2027 года.

Сейчас процент строительной готовности дома составляет чуть больше 15%. Новостройка только-только показалась из котлована.