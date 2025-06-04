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А однушки по 69 тысяч долларов еще остались? Посмотрели, как строится ЖК «Дубравинский»

04.06.2025 13:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Квартиры в этом строящемся ЖК минчане разбирают достаточно активно. «Дубравинский» хоть и не отличается какой-то модной архитектурой, но находится недалеко от центра, предлагает хорошие планировки и продается не по заоблачной стоимости. Правда, за последний месяц цены на квадраты тут поднимались уже несколько раз (интересно, 1800 долларов – это предел?). Мы посмотрели, как сейчас выглядят новостройки и узнали, какое жилье осталось в продаже. Кстати, в ЖК появилась и первая квартира с ремонтом от собственника.


Напомним, что право застройки участка на пересечении улиц Железнодорожной и Минина «БелБизнесРесурс», связанный с «Айроном», выиграл еще в 2018 году. За 6 гектаров земли пришлось отдать 6,2 миллиона рублей. Несколько лет ушло на снос и отселение жилых домов, а затем на участке закипела работа.

Жилой комплекс расположился в тихом уголке – рядом с производственными территориями (на одной из них сейчас идет снос), частным сектором и сквером. ЖК, выросший на месте послевоенных двухэтажек и административных зданий, получил название «Дубравинский». Рядом проходит небольшая улочка с таким же названием.



До станции метро «Михалово» отсюда можно дойти за 15 минут, чуть дольше займет путь до «Грушевки». Неподалеку от дома проходит одноколейная железная дорога, но поезда тут ходят нечасто. Из инфраструктуры в округе имеется два больших торговых центра (Globo и Outleto), школа, детский сад и детская поликлиника, фитнес-центры и многое другое.


Сегодня в комплексе сданы два каркасных жилых дома. Построили первый 21-этажный сдвоенный дом очень быстро (обычная практика застройщика). Он был готов уже в конце 2023 года.



Несмотря на внешнюю простоту архитектуры, новоселы получили современные подъезды, оригинальные планировки, двор без машин и наземную парковку рядом с ЖК.




Двор первой многоэтажки только обживается. В прошлом году тут были вопросы с детской площадкой (ей долго нельзя было пользоваться), но сейчас они решены.





От готового жилья переходим к стройке. По соседству растет дом № 5 (по генплану). В нем будет 21 этаж, 3 подъезда и сразу 493 квартиры. Строить многоэтажку начали весной прошлого года, а в данный момент готовность дома составляет более 70%.


Чуть поодаль выглядывает из-за строительного забора и последняя высотка комплекса. В этом доме (по генплану − № 3) будет 21 этаж, 2 подъезда и 328 квартир. Возводить финальную многоэтажку ЖК начали в апреле этого года, а завершить по плану должны в первом квартале 2027 года.

Сейчас процент строительной готовности дома составляет чуть больше 15%. Новостройка только-только показалась из котлована.


Также в комплексе идет стройка паркинга.



Теперь расскажем о свободных квартирах. Так, в доме, который почти достроен, остались варианты только на первом этаже. К покупке доступно несколько евродвушек, евротрешек и еврочетырешек. К примеру, 51-метровая квартира будет стоить около 80 тысяч долларов, 68-метровая квартира – около 98 тысяч долларов, а 76-метровая квартира – около 110 тысяч долларов.


А вот в последнем доме квартир еще много. Правда, цены там уже успели вырасти. Если в мае стоимость квадрата стартовала от 1400-1650 долларов, то в настоящий момент квадрат в однушках предлагается по 1700-1800 долларов, квадрат в двушках – по 1650 долларов, квадрат в трешках – по 1550 долларов и в четырешках – по 1450 долларов. Таким образом, 37-метровая квартира обойдется в 69 тысяч долларов, 51-метровая – в 85 тысяч долларов, 69-метровая – в 108 тысяч долларов, а 75-метровая квартира – в 109 тысяч долларов.


Весь комплекс будет включать в себя четыре дома, многоэтажный паркинг с пристроенными помещениями общественного назначения, а также общественно-административный центр.


А есть ли тут готовое жилье от собственника? Сейчас в «Дубравинском» на вторичном рынке продается всего одна квартира с ремонтом. Это – евродвушка в доме на Минина, 4. Квартира площадью 43 квадратных метра расположена на девятом этаже. Жилье с отделкой в спокойных серых тонах состоит из кухни-гостиной и отдельной спальни с застекленной лоджией.








Квартира полностью готова для проживания: тут есть и кухня со встроенной техникой, и спальня с удобной кроватью, и санузел с подогревом пола. А стоит такое жилье 92,5 тысячи долларов (2117 долларов – за квадрат).

Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Квартиры в этом строящемся ЖК минчане разбирают достаточно активно. «Дубравинский» хоть и не отличается какой-то модной архитектурой, но находится недалеко от...
 
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