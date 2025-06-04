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А однушки по 69 тысяч долларов еще остались? Посмотрели, как строится ЖК «Дубравинский»
04.06.2025 13:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартиры в этом строящемся ЖК минчане разбирают достаточно активно. «Дубравинский» хоть и не отличается какой-то модной архитектурой, но находится недалеко от центра, предлагает хорошие планировки и продается не по заоблачной стоимости. Правда, за последний месяц цены на квадраты тут поднимались уже несколько раз (интересно, 1800 долларов – это предел?). Мы посмотрели, как сейчас выглядят новостройки и узнали, какое жилье осталось в продаже. Кстати, в ЖК появилась и первая квартира с ремонтом от собственника.
Жилой комплекс расположился в тихом уголке – рядом с производственными территориями (на одной из них сейчас
До станции метро «Михалово» отсюда можно дойти за 15 минут, чуть дольше займет путь до «Грушевки». Неподалеку от дома проходит одноколейная железная дорога, но поезда тут ходят нечасто. Из инфраструктуры в округе имеется два больших торговых центра (Globo и Outleto), школа, детский сад и детская поликлиника, фитнес-центры и многое другое.
Чуть поодаль выглядывает из-за строительного забора и последняя высотка комплекса. В этом доме (по генплану − № 3) будет 21 этаж, 2 подъезда и 328 квартир. Возводить финальную многоэтажку ЖК начали в апреле этого года, а завершить по плану должны в первом квартале 2027 года.
Сейчас процент строительной готовности дома составляет чуть больше 15%. Новостройка только-только показалась из котлована.
Теперь расскажем о свободных квартирах. Так, в доме, который почти достроен, остались варианты только на первом этаже. К покупке доступно несколько евродвушек, евротрешек и еврочетырешек. К примеру, 51-метровая квартира будет стоить около 80 тысяч долларов, 68-метровая квартира – около 98 тысяч долларов, а 76-метровая квартира – около 110 тысяч долларов.
А вот в последнем доме квартир еще много. Правда, цены там уже успели вырасти. Если в мае стоимость квадрата стартовала от 1400-1650 долларов, то в настоящий момент квадрат в однушках предлагается по 1700-1800 долларов, квадрат в двушках – по 1650 долларов, квадрат в трешках – по 1550 долларов и в четырешках – по 1450 долларов. Таким образом, 37-метровая квартира обойдется в 69 тысяч долларов, 51-метровая – в 85 тысяч долларов, 69-метровая – в 108 тысяч долларов, а 75-метровая квартира – в 109 тысяч долларов.
А есть ли тут готовое жилье от собственника? Сейчас в «Дубравинском» на вторичном рынке продается всего одна квартира с ремонтом. Это –
Квартира полностью готова для проживания: тут есть и кухня со встроенной техникой, и спальня с удобной кроватью, и санузел с подогревом пола. А стоит такое жилье 92,5 тысячи долларов (2117 долларов – за квадрат).
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Квартиры в этом строящемся ЖК минчане разбирают достаточно активно. «Дубравинский» хоть и не отличается какой-то модной архитектурой, но находится недалеко от...
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