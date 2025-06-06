Минчанка бросила столицу, восстановила хату 1905 года — и счастлива. Побывали у нее в гостях

Купила дом 1905 года за 2 тысячи долларов

Инна выступает в нескольких амплуа. Она – прекрасная мама, фермер, художник, строитель и блогер. В этой харизматичной женщине в плетенной шляпе и с козочкой на руках столько женственности, что никогда бы не подумал, что она фанатка строительных инструментов. Ее истории сами по себе создают аффирмации. Во-первых, женщины – могут все. Во-вторых, нет ничего, что нельзя починить. И последнее, если окружение говорит, что у тебя ничего не получится – возводи забор.

Последние шесть лет Инна живет в Воложине. Она родилась в Минске, 16 лет проработала художественным редактором журнала «Планета». На такой кардинальный переворот решилась не спроста – постучал кризис среднего возраста.

- Я никогда не мечтала жить в деревне. Мало того, до этого и не видела сельскую жизнь. Я так понимаю, что у меня начался кризис: когда у тебя все есть, но тебя это не радует. Решила попробовать для себя абсолютно что-то новое. Изучала участки, читала статьи о тех, кто переехал, искала дома за одну базовую. На самом деле объездила достаточно много мест пока не нашла сельский рай – Воложин. Тут инфраструктура не хуже, чем в городе, но у меня есть свой участок, выход к полю, где пасутся мои животные. По улице идут вода, газ, поэтому провести их не проблема. А главное – для ребенка есть и школа, и кружки на любой вкус. Из плюсов – они еще тут гораздо дешевле. В Минске я бы столько развлечений не потянула.