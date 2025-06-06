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Минчанка бросила столицу, восстановила хату 1905 года — и счастлива. Побывали у нее в гостях
06.06.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Инна несколько лет назад осознано переехала из столицы в небольшой город. Для новой жизни она выбрала очень рисковое жилье – хату, которой сейчас 114 лет. Дом было бы легче снести, но женщина не пошла легким путем. Имея небольшой доход, она восстановила его, провела коммуникации, а еще завела большое хозяйство. И все это с маленьким ребенком на руках. Приобретенным опытом она делится в блоге — получается такая-видео книга строительных рецептов для женщин.
Купила дом 1905 года за 2 тысячи долларов
Инна выступает в нескольких амплуа. Она – прекрасная мама, фермер, художник, строитель и блогер. В этой харизматичной женщине в плетенной шляпе и с козочкой на руках столько женственности, что никогда бы не подумал, что она фанатка строительных инструментов. Ее истории сами по себе создают аффирмации. Во-первых, женщины – могут все. Во-вторых, нет ничего, что нельзя починить. И последнее, если окружение говорит, что у тебя ничего не получится – возводи забор.
Последние шесть лет Инна живет в Воложине. Она родилась в Минске, 16 лет проработала художественным редактором журнала «Планета». На такой кардинальный переворот решилась не спроста – постучал кризис среднего возраста.
- Я никогда не мечтала жить в деревне. Мало того, до этого и не видела сельскую жизнь. Я так понимаю, что у меня начался кризис: когда у тебя все есть, но тебя это не радует. Решила попробовать для себя абсолютно что-то новое. Изучала участки, читала статьи о тех, кто переехал, искала дома за одну базовую. На самом деле объездила достаточно много мест пока не нашла сельский рай – Воложин. Тут инфраструктура не хуже, чем в городе, но у меня есть свой участок, выход к полю, где пасутся мои животные. По улице идут вода, газ, поэтому провести их не проблема. А главное – для ребенка есть и школа, и кружки на любой вкус. Из плюсов – они еще тут гораздо дешевле. В Минске я бы столько развлечений не потянула.
Дом, который Инна присмотрела, сказочным местом назвать было нельзя. Владельцы, скорее, продавали сам участок, а дом 1905 года уже списали со счетов.
- Я купила его за 2 тысячи долларов. Хата действительно была в аварийном состоянии: с обвалившимися потолками, неработающей печью. Люди, что мне продали, покупали его для поисков клада. Как вы понимаете, у них не было приоритета сохранить здание. Несмотря на разруху, я приняла решение попробовать его отремонтировать. Авось выплыву.
Видимо, кладоискатели кое-что упустили. Во время ремонта, женщина нашла еще несколько вещей: старую азбуку, артефакты, которым работники местного музея дали 200 лет.
- В Воложине долгое время жили евреи. Этот дом принадлежал как раз такой семье. Люди были рукастыми, ремесленниками. Наверное, их подход к строительству помог дому выстоять и по сей день, - рассказывает Инна, открывая двери дома с низкими окнами и арочной дверью. – Творила имея нереально низкий доход – около 300 долларов. Поэтому все здесь делала так, как будто так и было задумано. Если жизнь пнула - летите изящно.
«Покупала за копейки офисную мебель и переделывала под себя»
Визуально кажется, что земля затягивает хату в землю. Инне даже пришлось сделать пол ниже, чтобы увеличить высоту в комнатах.
- Снесла и внутренние стены. От этого музейного экспоната очень воняло. Я отмывала его месяц всеми возможными средствами. Полы я заменила, как и некоторые окна. Вся отделка – это один вид бруса – доска С-класса. Материал дешевый, но свою функцию выполняет. Из него же частично была сделана мебель. Честно, тут нет ни одной ровной стены. Это не бросается в глаза, так как все задекорировано.
Раньше в доме был синий интерьер. Темный цвет и низкая посадка создавали ощущения подвала, а не жилья. На смену ему пришел белый оттенок. Он дает свет, который пространство не добирает из окон.
В итоге получилось обустроить здесь кухню, спальню-гостиную, детскую и санузел.
- Еще раз повторю, в деньгах была ограничена, поэтому использовала дешевый и доступный материал. Покупала за копейки офисную мебель. Потом разрезала ее и собирала так, как мне нужно.
Замаскировала женщина и выпуклый угол. На этом месте появился небольшой встроенный шкаф.
- Дом сам по себе оказался теплым, поэтому дополнительно я его не утепляла, если не считать ковров на стенках. Но все же когда появятся средства, то планирую отделать внешнюю северную стенку.
Главным хранителем тепла в доме является старая печка. Ее Инна стянула сеткой и обложила плиткой. Смеется, мол, своему творению давала год, а оно исправно работает уже 7 лет.
- Сделала только новый дымоход. Бывшие владельцы сломали потолочную балку. Решила ее тоже отремонтировать: сшила разлом и выровняла домкратом. Выглядит как новая.
Место русской печи занял санузел. Здесь поместилась угловая ванна.
В прошлом Инна занималась дизайном кухонных гарнитуров, поэтому смастерить его из подручных средств труда не было.
- Низ кухни – бывшие офисные стеллажи. Фасады вырезала из доски десятки. Часть мебели взяла на барахолке. Я ее реставрировала, резала, клеила. Мойку вообще нашла на свалке. Не переживайте, она была чистая и в хорошем состоянии.
Сейчас Инна думает, как обустроить сени. Помещение довольно большое, а главное – прохладное. Здесь будет удобно и сыры варить, и заниматься любимым делом, ради которого женщина и перебиралась из столицы.
- Представляла, как буду сидеть и заниматься живописью. Признаюсь, за столько лет уже запылился мой этюдник, но я про него не забываю. Мастерской точно быть.
Женщина зарабатывает продажей своей продукции. На участке у нее целый зоопарк контактных животных и птиц.
- Наших курочек мы не едим, они нам для яиц. А козы у нас изначально появились, чтобы участок поддерживать в чистоте. А потом уже начала делать различные сыры. Я занималась сыроварением еще в Минске, готовила для себя из сухого молока.
Фермерство хоть и приносит удовольствие, но отнимает много сил. Сыроварение – дело сезонное, а за здоровьем животных нужно всегда следить, ведь от этого зависит качество продукции. Без сертификатов здесь никуда. Недавно Инна получила ветсвидетельства для продажи сыров и мороженого на рынке Валерьяново.
- Недавно прибыло пополнение, но от одной козочки мама отказалась, так как та была совсем слабой. Но я ее не бросила — выхаживаю, докармливаю молоком. Спустя две недели она весит столько, сколько должна была при рождении. С виду она ничем не отличается от других: игривая, ласковая и здоровая. Думаю, что останется с нами.
Ее участок занимает 15 соток. Еще один в 10 соток Инна взяла в аренду для содержания животных.
Во дворе у нее стоит беседка, которую женщина соорудила из веток обрезанного дуба, а для ребенка построила игровой комплекс. Помощи она просила лишь несколько раз: когда копали канализацию и меняли шифер — нужно было кому-то подносить листы.
«Сомневалась в себе из-за слов соседей, поэтому взяла кредит и поставила забор»
- Всю информацию о строительстве, введении коммуникаций я находила в интернете. Идея создать свой канал появилась тогда, когда я все испробовала на себе. Многие ролики, лайфхаки рассчитаны на мужскую силу, но женщины некоторые вещи могут сделать иначе, быстрее и практичнее. Когда я освоила пилу, пришло и название блога -
У Инны есть помощник в лице сына. Он может и с животными помочь, и на кухне.
- Мне кажется, что у меня растет будущий повар или кондитер. Я ему на день рождения подарила металлоискатель, а он попросил вафельницу. Получил два подарка, - рассказывает Инна. – Кексы, хлеб – это все его рук дело. Многие спрашивают меня, не лишаю ли я ребенка комфортной жизни, которая есть в городе. Считаю, что нет. У него здесь есть занятия по интересам. Немаловажно то, что он много часов находится на свежем воздухе. Общается с животными, заботится о них — учится ответственности.
С критикой Инна в начале пути сталкивалась часто. Понимания она не находила ни среди близких, друзей, ни среди соседей.
- Особенно ядовитыми в словах были мужчины: говорили, что у меня ничего не получится. Временами я даже начинала верить им. Они думали, что я, минчанка, высмеиваю их жизнь. Ведь деревенская жизнь – тяжелая, а у меня здесь медитации, ретриты. Когда осознала, что сомнения приходят с их словами, взяла кредит и поставила забор, - смеется хозяйка дома. - Спустя время люди увидели результаты моей работы, всю серьезность — и разговоры поутихли. Теперь у меня со всеми чудесные отношения.
От подписчиков Инне порой тоже прилетает. Связывают ее увлечение строительством с тем, что она одинока.
- Будучи в браке я себя такой женственной и уверенной не чувствовала. Эта энергия не приходит к тебе с появлением мужчины. Ты ее должен открыть сам. У меня получилось, занимаясь любимым делом. Нужно найти занятие, которое приносит радость здесь и сейчас. Азарт и хороший настрой дали мне сил и помогли все доделать. Если бы слушала соседей, близких, которые меня жалели, то ничего не получилось бы. Именно с появлением ребенка появилось желание свить свое гнездо. Оно настолько сильное, что не могу остановиться.
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Инна несколько лет назад осознано переехала из столицы в небольшой город. Для новой жизни она выбрала очень рисковое жилье – хату, которой сейчас 114 лет. Дом было бы...
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