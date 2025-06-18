Хуторской ренессанс. Как минчанка построила барнхаус у Налибокской пущи

– Я сразу решила, что нужен каркасник – его можно построить быстро, здесь и сейчас, реализовать мечту в краткие сроки, – говорит она. – Нам не нужен был дом на века и затянутая на годы стройка. Против каркасников у меня не было предубеждений – правильно построенный дом будет служить долго. Такой же из блоков обошелся бы дороже и не факт, что мы бы его уже достроили. Я знаю сколько стоит та же отделка в каменном доме. В каркасном гораздо дешевле. Даже дилетант может сравнить стоимость штукатурных работ и шпатлевки-покраски с ценой зашивки стен и потолка относительно недорогой вагонкой. Затонировать дерево тоже недорого стоило. Каркасный дом кому-то кажется неосновательным? Зато мы уже живем в нем, пьем кофе на террасе, а не созерцаем голые бетонные стены.