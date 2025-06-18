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Хуторской ренессанс. Как минчанка построила барнхаус у Налибокской пущи
18.06.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История этого хутора возле Налибокской пущи подходила к логическому финалу – дом давно опустел, старый сад одичал, впереди лишь полное забвение. Но случилось то, что в кинематографе называют «камбэк» – перспективу этого оставленного людьми места рассмотрела минчанка Екатерина. Психолог, бизнес-коуч и архитектор в одном лице построила здесь современный дом с панорамными окнами – для себя, для отдыха от города, созерцания природы и перезагрузки. Мы тоже были не против маленького ретрита среди рабочей недели и с удовольствием затестили стильный барнхаус в хуторском формате.
Хутор для минчанки
Ни о каком хуторе Екатерина и не мечтала – она горожанка в чистом виде, без бабушки в деревне и дачи. Встреча их была случайной, решение о покупке спонтанным. А дело было так: в годовщину свадьбы их с мужем прогулка на лошадях вывела к старому дому в колосящихся полях в паре километров от деревни и большим лесом на горизонте.
– Ребята, которые организовали нам конную прогулку возле Налибокской пущи, подсказали, что это свободный хутор, который не выставлен на продажу, но в теории его можно приобрести. Он покорил нас с первого взгляда: на въезде, как ворота — огромные дуб и береза, вокруг пшеничное поле, возле дома старый сад. Рядом ни души, подъездные пути хорошие, недалеко и до скоростной трассы. В тот же день я приняла решение, что это место будет моим. Мы даже не смотрели другие варианты – считайте, что это была любовь с первого взгляда.
Пожилого хозяина хутора нашли в соседней деревне. Екатерина говорит, что он не собирался продавать хутор, поэтому предложение молодой минчанки его озадачило. Но, подумав какое-то время, он согласился.
– Наверное, не столько из-за денег, сколько в надежде на то, что место, где жила его семья, где он вырос, не пропадет, продолжит жить, – считает Екатерина.
Стоит отметить, что хутор когда-то состоял из трех хозяйств. Так что формально, хоть на двух других тоже никто давно не живет, соседи у Екатерины все же есть. Чтобы оставаться единоличной хозяйкой хутора, она выкупила соседний справа участок с ветхой хатой, развалившимися сараями и огромным высохшим дубом. Здесь точно давно никто не жил и ничего не делал. Екатерина говорит, что когда нашли старую хозяйку, то она даже не могла понять что от нее хотят горожане – кажется, она не верила, что за то, что уже никому не нужно, еще и деньги заплатят. В итоге сделка состоялась.
Третий хуторской дом соседей скрывается за зеленой стеной зарослей в конце участка и, если не знать, что он там есть, то и никто не узнает о его существовании – владельцы там появляются лишь изредка и то сугубо по делу – покосить, бульбу посадить-выкопать.
В итоге во владении Екатерины два участка, объединенных в один. Земли много – почти гектар. Но заборов и соседей нет, поэтому пространство вокруг кажется безграничным.
Приобретение, кстати, обошлось недорого – старая дача возле Заславля, которой владела семья супруга, продалась в 4 раза дороже.
Новая жизнь
Старая деревянная хата стояла даже не на фундаменте – просто на камнях. Состояние сруба, возможно, еще позволяло заниматься реконструкцией, но владельцы решили строить новый дом – больше по размеру, современный, комфортный.
– Я дала объявление «отдам дом в дар, под разбор», – рассказывает хозяйка о судьбе старого дома. – Заинтересованные люди сразу же появились, разобрали его и увезли в соседнюю деревню.
На хуторе долго никто не жил, но за участком следили – поле засевалось, двор обкашивался, стояла здесь и пасека. В приданное достался добротный сарай из блоков – его решили не разбирать, а позже приспособить под хозяйственные нужды.
Во дворе хаты находился старый колодец-журавль – его оставили и не прогадали: очень уж оригинальное сочетание получилось с современным барнхаусом.
В деле домостроения хозяйка проявила себя с неожиданной стороны – оказалось,
– Я сразу решила, что нужен каркасник – его можно построить быстро, здесь и сейчас, реализовать мечту в краткие сроки, – говорит она. – Нам не нужен был дом на века и затянутая на годы стройка. Против каркасников у меня не было предубеждений – правильно построенный дом будет служить долго. Такой же из блоков обошелся бы дороже и не факт, что мы бы его уже достроили. Я знаю сколько стоит та же отделка в каменном доме. В каркасном гораздо дешевле. Даже дилетант может сравнить стоимость штукатурных работ и шпатлевки-покраски с ценой зашивки стен и потолка относительно недорогой вагонкой. Затонировать дерево тоже недорого стоило. Каркасный дом кому-то кажется неосновательным? Зато мы уже живем в нем, пьем кофе на террасе, а не созерцаем голые бетонные стены.
Строительную компанию Екатерина нашла с первого раза – позвонила, расспросила, договорилась. У некоторых в магазине больше времени уходит, чтобы хлеб выбрать.
– У меня есть суперсила – я очень хорошо чувствую людей, – смеется Екатерина. – Я знаю, что если мне легко в коммуникации, значит это тот, кто нужен. Первое касание было на странице компании
Екатерина контролировала все этапы строительства и поэтому за качество дома не переживает.
– Я знала, что косячат все строители, но все зависит от масштаба трагедии, – говорит она. – Есть косяки фундаментальные, которые уже не исправишь. А есть по недосмотру, поправимые. У нас все было решаемо и застройщик своевременно устранял недочеты. Были определенные трудности с поиском отделочников – найти хорошего отделочника, плиточника в сезон, да еще отправлять его на хутор за 100 км от Минска очень не просто. Было 5 человек, которые обещали, но так и не приехали.
Со всеми сложностями дом удалось построить всего за полгода. Не все, правда, из обстановки было сразу. Светильники и мебель докупались уже со временем, но главное, что в нем можно уже жить.
Хутор 2.0
Барнхаус в хуторской мир вписался как родной и является главным героем этой истории с продолжением. Всем своим видом он показывает, что дальше здесь все будет по другому – без сельского тяжелого труда, огородов и коров. Новый формат предполагает то, о чем только могли мечтать прошлые поколения владельцев – просто отдых, радость беззаботно прожитого дня, созерцание природы.
Для себя отметим, что дом с панорамным остеклением и хутор без соседей – идеально сочетаются. Из окон в пол во всех комнатах, включая санузел, открывается природа со всех сторон и при этом не нужно думать о шторах или жалюзи, чтобы защититься от чужих глаз – люди здесь появляются реже косуль, лис и зайцев.
– Заметили, что местные с уважением относятся к частной собственности – не жилые хутора не подвергаются разграблению, нет у них привычки без спроса заходить на чужую территорию, – рассказывает Екатерина. – Чего не скажешь о случайных заезжих людях – эти не церемонятся, подходят к дому и рассматривают через окна что внутри. В доме установлено видеонаблюдение и мы видим всех, кто заходит на хутор.
Барнхаус получился довольно просторный – 112 квадратов, два этажа. На первом главное двухсветное пространство занимает гостиная с зоной кухни и столовой – в этой части одна стена практически вся стеклянная, высота потолков 5 метров.
– После квартир, в которых мы выросли и жили, мы долго привыкали к такому объемному пространству, – говорит владелица. – Вместо одной из спален можно было сделать сауну, но в планах у нас сделать ее отдельно – пространства на участке хватает.
В нижней части дома расположились родительская и детская спальни, санузел, и вместительная кладовка под лестницей.
На второй этаж ведет деревянная лестница со светодиодной подсветкой и датчиком движения. Поднимаемся и залипаем на виды, которые открываются с этого капитанского мостика через большие окна. Потом проходим дальше не без удивления находим здесь еще две спальни и санузел – вот что значит грамотная планировка.
Городские удобства
Неважно, где находится дом, но он мало стоит в глазах современного человека, если в нем нет душа, туалета, нормальной кухни, автономного отопления. В нашем случае владельцы благами цивилизации не обделены, хотя при их устройстве были некоторые проблемы.
– Строительство на хуторе имеет свои нюансы, – рассказывает Екатерина. – Например, мы строили дом с учетом, что отапливаться он будет электричеством. Выяснилось, что электросеть здесь старинная, много киловатт выдать не способна. Но в местном РЭС, оказалось, работают люди общительные и отзывчивые, вошли в положение и помогли чем смогли. К хутору поменяли столбы и, так как мы здесь единственные потребители электроэнергии, нам в итоге выдели мощность, рассчитанную на три дома – 9 кВт.
Старый колодец пришел в негодность, поэтому пришлось бить скважину. Вода в ней оказалась не лучшего качества – с запахом и высоким содержанием железа. С проблемой качества справилась система водоподготовки и очистки. С канализацией все проще – на участке закопали септик.
Ну и как вам жизнь хуторская?
Екатерина с августа прошлого года приезжает на свой хутор практически каждые выходные. Впечатление и мнение о деревенском укладе жизни уже сложилось.
– Деревенского детства у меня не было, я городской житель. Даже дачи у нас не было и мне всегда хотелось быть в контакте с природой. Я понимаю насколько это важно. У меня прекрасный вид из окон квартиры, но это все же не то. Мне хотелось выходить из дома и ступать по траве, просыпаться утром под естественные звуки природы в любую пору года. Для меня это первый такой опыт и это что-то невероятное. Например, я не знала, что соловьи поют по ночам, и каким бывает звездное небо вне города. Этот хутор стал для меня реализацией детской мечты.
Но мы не в отрыве от реальности и переезжать на хутор не собираемся – все же в городе у нас работа, детский сад, школа. И я не романтизирую образ хутора и деревенской жизни. Минусы деревни для меня – отсутствие рядом хорошей школы, секций, кружков. Для меня идеально сочетание город и загородная жизнь в формате выходных. Может, в дальнейшем мы решимся на переезд в загородный дом, но это будет не так далеко от Минска.
Сейчас у нас в планах приезжать на наш хутор на пару дней в неделю – для перезагрузки и отдыха этого достаточно.
Для себя сделала несколько важных выводов о деревенских людях. Они отзывчивые, общительные. В деревне трудно что-то держать в секрете – скажешь сегодня одному, а завтра уже знают все. Лично мы знакомы буквально с несколькими местными, но когда мы катаемся по окрестностям на велосипеде, любой из деревни знает, кто мы и откуда.
За домом и участком нужно следить и поддерживать порядок. Первым делом мы нашли человека, который окашивает территорию – с гектаром земли самостоятельно не справишься.
Нам говорили, что в своем доме мы будем постоянно работать, отдохнуть будет некогда. Здесь все зависит от установок. У меня нет желания разбивать грядки, делать вокруг дома идеальный газон. Я не считаю, что свой дом – это обязанность постоянно работать. У меня гораздо больше разных интересов, чтобы посвящать время только прополке и подкормкам. Все, на что мы готовы – сделать дорожки, обустроить костровую зону, высадить немного хвойных деревьев, чтобы они давали зеленый цвет зимой. В благоустройстве придерживаемся концепции природной локации. Поэтому мы постараемся не вмешиваться в сложившееся окружение, в котором сама природа задает правила.
Природа же подкидывает сюрпризы и постоянно норовит пробраться в дом. Например, в первое время у нас была проблема с мухами – они массово проникали внутрь и потом тучей сидели на окнах. После этого окна приходилось мыть, а мух собирать. Как потом выяснилось, проникали они через клапана вентиляции. Зимой завелись мышки, но к весне пропали.
Рядом с нами есть старый заболоченный пруд и мы по вечерам слушаем хор лягушек и пение птиц. А еще комары – городскому человеку много будет в новинку и далеко не все понравится. Я адекватно все это воспринимаю, для меня это контекст реальности.
Ребенку тоже здесь нравится – гоняет на велосипеде, что-то копает, какие-то камни ворочает, копается в песке. Ему сейчас 7 лет и хутор ему пока нравится. Для него это познание нового не городского мира. Когда сын подрастет, то сам сможет решать, приезжать ли ему на хутор. Мы с мужем построили дом для себя в настоящем и это полностью соответствует нашей философии жизни: не откладывать свои мечты и цели.
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История этого хутора возле Налибокской пущи подходила к логическому финалу – дом давно опустел, старый сад одичал, впереди лишь полное забвение. Но случилось то,...
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