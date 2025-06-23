Идеально для СПА-комплекса, базы отдыха или загородного клуба. В озерном краю продают участок для бизнеса по очень низкой стартовой цене

Источник материала: realt.by

Realtпродолжает изучать интересные загородные объекты для инвестиций. На этот раз мы обратили внимание на перспективную коммерческую недвижимость, которая открывает практически неограниченные возможности в сфере туризма. Рассмотрим базу отдыха площадью более 3,2 га на берегу озера в Полоцком районе, а также проанализируем бизнес-тенденции в отрасли.

Тренды: рост внутреннего туризма и интерес к белорусской природе

Внутренний туризм в Беларуси продолжает набирать обороты . За 2024 год в нашу страну было совершено 6,6 миллиона турпоездок. 366,7 тысячи экскурсантов посетили Беларусь, более 1,7 миллиона наших граждан ездили на отдых внутри страны. Тренды подсказывают нишу: тот, кто прямо сейчас инвестирует в туристическую отрасль, окупит свои вложения уже в ближайшие годы.

На чем же сосредоточиться? Как правило, белорусские и зарубежные туристы интересуются краеведческими экскурсиями, активным спортом и отдыхом на природе. Оптимально всё это совмещать — чтобы диверсифицировать бизнес и не зависеть от смены сезонов.