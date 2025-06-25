Ставка рефинансирования выросла. Считаем, насколько теперь подорожает квартира в кредит

Источник материала: realt.by

Сегодня, 25 июня, увеличилась ставка рефинансирования - впервые за последние 2 года на +0,25% с 9,5% до 9,75%. Символично, что последнее изменение ставки рефинансирования было практически в это же время - 28 июня 2023 года. Но она не увеличивалась, а наоборот, уменьшалась с 9,75% до 9,5%. Рассказываем, что это значит для покупателей и продавцов жилья. И не только.

На что ставка влияет?

На процентные ставки по кредитам (в том числе на недвижимость) и депозитам. То есть, чаще всего ставки по выдаваемым кредитам поднимаются, а по уже выданным - ежемесячные выплаты становятся больше. Насколько? Об этом чуть позже.

А пока стоит отметить интересную особенность дня сегодняшнего, из-за которой еще вчера нельзя было однозначно утверждать, что кредиты подорожают вслед за ростом ставки рефинансирования.

Все потому, что с одной стороны взаимосвязь ставки рефинансирования и ставок по кредитам есть. Но с другой стороны, не только она влияет на проценты по ним. Например, несколько недель назад кредиты ощутимо подешевели. А до этого отмечались неоднократные подорожания: весной текущего и в конце прошлого года. И все это при неизменной ставке рефинансирования.