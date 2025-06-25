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Ставка рефинансирования выросла. Считаем, насколько теперь подорожает квартира в кредит
25.06.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня, 25 июня, увеличилась ставка рефинансирования - впервые за последние 2 года на +0,25% с 9,5% до 9,75%. Символично, что последнее изменение ставки рефинансирования было практически в это же время - 28 июня 2023 года. Но она не увеличивалась, а наоборот, уменьшалась с 9,75% до 9,5%. Рассказываем, что это значит для покупателей и продавцов жилья. И не только.
На что ставка влияет?
На процентные ставки по кредитам (в том числе на недвижимость) и депозитам. То есть, чаще всего ставки по выдаваемым кредитам поднимаются, а по уже выданным - ежемесячные выплаты становятся больше. Насколько? Об этом чуть позже.
А пока стоит отметить интересную особенность дня сегодняшнего, из-за которой еще вчера нельзя было однозначно утверждать, что кредиты подорожают вслед за ростом ставки рефинансирования.
Все потому, что с одной стороны взаимосвязь ставки рефинансирования и ставок по кредитам есть. Но с другой стороны, не только она влияет на проценты по ним. Например, несколько недель назад кредиты ощутимо подешевели. А до этого отмечались неоднократные подорожания: весной текущего и в конце прошлого года. И все это при неизменной ставке рефинансирования.
Напомним, по состоянию на 24 июня 2025, самые доступные ставки по кредитам на недвижимость были у Беларусбанка:
для нуждающихся в улучшении жилищных условий:
для покупателей, не имеющих право на льготы:
Насколько (не) дорожают кредиты?
Как правило, на величину изменения ставки рефинансирования, а именно на +0,25%. То есть, если вчера для покупки квартиры на вторичном рынке для людей, не являющихся нуждающимися в улучшении жилищных условий, самая доступная ставка составляла 17,4%, то после поднятия она
Но не во всех банках ставки по кредитам на недвижимость могут пойти в рост. Почему?
Во-первых, каждый банк принимает решение на своем уровне: насколько изменить ставки по кредитам, и изменить ли вообще. Поэтому, есть определенная вероятность, что в каком-либо из банков ставки могут остаться на прежнем уровне.
Во-вторых, как уже упоминалось выше, совсем недавно было существенное снижение ставок по кредитам. А сейчас обратно поднимать?
В-третьих, государству важно не только поддерживать, но и стимулировать продажи на первичном рынке жилья, потому что вместе с ним задействована вся строительная отрасль, поддерживающая экономику страны.
Исходя из этого, кредитные ставки могут как подняться, так и нет. Но даже в случае роста, оно может быть разным в зависимости от банка и от того, кто на кредит рассчитывает - льготник или нет. Но в любом случае, кредитное “удорожание” не должно быть значительным.
А насколько в реальных деньгах подорожали кредиты?
Чтобы ответить на этот вопрос, разберем на примере часто встречающейся на вторичном рынке жилья Минска, ситуации, когда семья приобретает сбалансированную по “цена / качество” двухкомнатную квартиру (85 000 долларов) взамен имеющейся ухоженной однокомнатной (60 000 долларов). На руках есть 5 000 долларов, поэтому в кредит на 20 лет нужно взять только недостающую сумму 20 000 долларов.
Расчет произведен с помощью ипотечного сектора агентства недвижимости “Твоя столица”, исходя из последних действующих ставок по кредиту “Ипотека экспресс” Беларусбанка (как наиболее популярного среди покупателей) и ожидаемого поднятия ставок по кредитам на +0,25%.
Что в итоге:
Совет от кредитных консультантов “Твоей столицы”: при финансовой возможности, выбирайте уменьшающийся график выплат по кредиту. В первый месяц погашения кредита сумма будет максимальной за все время, но в последующие месяцы она будет уменьшаться, что позволит по итогу сэкономить.
Вердикт Realt: как это повлияет на рынок недвижимости Минска?
С учетом наблюдающихся активных продаж квартир в Минске и снизившегося с начала 2025 года обменного курса доллара на -14,5%, столь незначительное увеличение кредитных ставок не окажет сколько-нибудь ощутимого влияния - ни на покупательскую активность, ни на цены продаж.
И даже более того, благодаря снижению обменного курса валют, который наравне с доступным кредитованием является основой наблюдаемой который год покупательской активности, сегодня можно говорить о поднятии с 18-19% до 20% максимальной величины кредитных ставок. После достижения таких ставок кредиты на недвижимость рискуют выйти из зоны доступности для массового покупателя, отчего покупательская способность пойдет на убыль, а вместе с ней и количество продаж квартир.
Но если обменный курс доллара начнет набирать в весе и вернет утраченные позиции, то даже при существующих кредитных ставках, мы можем увидеть просадку сделок. Благодаря скидкам со стороны ряда продавцов на вторичном рынке это, как минимум, может замедлить или даже остановить рост цен, а застройщиков вынудит их просто в очередной раз не поднимать. Или предложить покупателям единичные акционные квартиры по сниженным ценам.
И что немаловажно, следует также помнить, что это может быть не последнее увеличение ставки рефинансирования в этом году. Ведь причины ее поднятия, по заявлению Нацбанка, это желание замедлить и удержать темпы инфляции, которые увеличились на фоне опережения роста заработных плат над производительностью труда. И только время покажет, насколько сегодняшняя мера показала свою эффективность в борьбе с инфляцией, а значит будет ли еще расти ставка рефинансирования.
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Сегодня, 25 июня, увеличилась ставка рефинансирования - впервые за последние 2 года на +0,25% с 9,5% до 9,75%. Символично, что последнее изменение ставки рефинансирования...
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