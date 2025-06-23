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Идеально для СПА-комплекса, базы отдыха или загородного клуба. В озерном краю продают участок для бизнеса по очень низкой стартовой цене
23.06.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realtпродолжает изучать интересные загородные объекты для инвестиций. На этот раз мы обратили внимание на перспективную коммерческую недвижимость, которая открывает практически неограниченные возможности в сфере туризма. Рассмотрим базу отдыха площадью более 3,2 га на берегу озера в Полоцком районе, а также проанализируем бизнес-тенденции в отрасли.
Тренды: рост внутреннего туризма и интерес к белорусской природе
Внутренний туризм в Беларуси продолжает
На чем же сосредоточиться? Как правило, белорусские и зарубежные туристы интересуются краеведческими экскурсиями, активным спортом и отдыхом на природе. Оптимально всё это совмещать — чтобы диверсифицировать бизнес и не зависеть от смены сезонов.
То есть, идеальный объект для туристического бизнеса будет включать:
Рассмотрим хороший вариант — на берегу озера, рядом с самым древним городом Беларуси
Прямо сейчас в Полоцком районе на берегу озера Суя продается объект для туристического бизнеса. Он представляет собой участок площадью 3,2374 га. Когда-то на территории располагался летний лагерь, сейчас локация представляет собой комплекс из 17 деревянных домиков площадью от 9 до 30 м², административного корпуса, постройки для проведения культурных мероприятий, кухни, нескольких навесов, качелей, горок, а также колодца, насосной для подачи воды в баню, туалетов. На территории частично уложено бетонное и асфальтовое покрытие.
Постройки нужно будет снести. Таким образом, в руках будущего владельца окажется свободное пространство для воплощения уже более современных идей. Летний лагерь превратится в объект для прибыльного бизнеса, если:
Важно: к объекту будет удобно добираться гостям из Минска и других белорусских городов, а также российским туристам. Так, расстояние от белорусской столицы до озера Суя составляет 210 км, от Витебска — 112 км, от Москвы — 670 км, от Санкт-Петербурга — 700 км.
Сколько стоит объект и как его купить?
Локация одним лотом продается с очного аукциона, который состоится 31 июля 2025 года в 11:00 часов по адресу г. Минск, ул. Сторожовская, 6. Начальная стоимость объекта 20 000 BYNс НДС по ставке 20%. Шаг аукциона — 15 %. Размер задатка — 7 000 BYN. Перечислить задаток нужно безналичным способом на счет организатора не позднее 28 июля 2025 года.
Заявки на участие принимаются ежедневно. Направьте свою заявку по электронной почте
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Идеально для СПА-комплекса, базы отдыха или загородного клуба. В озерном краю продают участок для бизнеса по очень низкой стартовой цене
Realt продолжает изучать интересные загородные объекты для инвестиций. На этот раз мы обратили внимание на перспективную коммерческую недвижимость, которая...
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