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Идеально для СПА-комплекса, базы отдыха или загородного клуба. В озерном краю продают участок для бизнеса по очень низкой стартовой цене

23.06.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Realtпродолжает изучать интересные загородные объекты для инвестиций. На этот раз мы обратили внимание на перспективную коммерческую недвижимость, которая открывает практически неограниченные возможности в сфере туризма. Рассмотрим базу отдыха площадью более 3,2 га на берегу озера в Полоцком районе, а также проанализируем бизнес-тенденции в отрасли.


Тренды: рост внутреннего туризма и интерес к белорусской природе

Внутренний туризм в Беларуси продолжает набирать обороты. За 2024 год в нашу страну было совершено 6,6 миллиона турпоездок. 366,7 тысячи экскурсантов посетили Беларусь, более 1,7 миллиона наших граждан ездили на отдых внутри страны. Тренды подсказывают нишу: тот, кто прямо сейчас инвестирует в туристическую отрасль, окупит свои вложения уже в ближайшие годы.

На чем же сосредоточиться? Как правило, белорусские и зарубежные туристы интересуются краеведческими экскурсиями, активным спортом и отдыхом на природе. Оптимально всё это совмещать — чтобы диверсифицировать бизнес и не зависеть от смены сезонов.

То есть, идеальный объект для туристического бизнеса будет включать:

  • близость к популярному городу — с кафе, ресторанами, музеями, парками, развлечениями для детей;
  • транспортную доступность — шоссе или железную дорогу рядом;
  • водоем, лес, живописный ландшафт и атмосферу уединения, за которой едут многие туристы;
  • возможность возвести всю необходимую инфраструктуру и обеспечить удобства для гостей.

Рассмотрим хороший вариант — на берегу озера, рядом с самым древним городом Беларуси

Прямо сейчас в Полоцком районе на берегу озера Суя продается объект для туристического бизнеса. Он представляет собой участок площадью 3,2374 га. Когда-то на территории располагался летний лагерь, сейчас локация представляет собой комплекс из 17 деревянных домиков площадью от 9 до 30 м², административного корпуса, постройки для проведения культурных мероприятий, кухни, нескольких навесов, качелей, горок, а также колодца, насосной для подачи воды в баню, туалетов. На территории частично уложено бетонное и асфальтовое покрытие.





Постройки нужно будет снести. Таким образом, в руках будущего владельца окажется свободное пространство для воплощения уже более современных идей. Летний лагерь превратится в объект для прибыльного бизнеса, если:

  • построить здесь современные домики для ночлега;
  • обустроить кафе или столовую;
  • оборудовать СПА-зону с баней, сауной;
  • продумать развлечения — велосипеды, лодки, волейбол, воркаут;
  • благоустроить имеющийся спуск к воде.




Туристы, отдыхающие на объекте, смогут не только проводить время на природе, но и ездить на экскурсии — в насыщенный историческими достопримечательностями Полоцк, который находится всего в 20 км, в Белорусский Стоунхендж на соседнем озере Яново. 



Отметим, что локация окружена сосново-еловым лесом, где уже сейчас поспевают первые ягоды и грибы. В озере Суя обитают окунь, плотва, лещ, щука и другие виды рыб. Таким образом усадьба сможет предложить гостям полноценный досуг на выходные или на время отпуска.



Важно: к объекту будет удобно добираться гостям из Минска и других белорусских городов, а также российским туристам. Так, расстояние от белорусской столицы до озера Суя составляет 210 км, от Витебска — 112 км, от Москвы — 670 км, от Санкт-Петербурга — 700 км.

Сколько стоит объект и как его купить?

Локация одним лотом продается с очного аукциона, который состоится 31 июля 2025 года в 11:00 часов по адресу г. Минск, ул. Сторожовская, 6. Начальная стоимость объекта 20 000 BYNс НДС по ставке 20%. Шаг аукциона — 15 %. Размер задатка — 7 000 BYN. Перечислить задаток нужно безналичным способом на счет организатора не позднее 28 июля 2025 года.

Организатором и продавцом объекта выступает его текущий владелец — ООО «Гостевой дом». Данные юридического лица: УНП 691532819, 220080, г. Минск, ул. МКАД, 303, пом. 2П, счет BY51ALFA30122164900140270000 в ЗАО «Альфа-Банк», ALFABY2X.

Заявки на участие принимаются ежедневно. Направьте свою заявку по электронной почте gostevoidom@strateg.by или по почтовому адресу ООО «Гостевой дом». Последний день приема заявок — 28 июля 2025 года. Дополнительные вопросы можно задать по телефону +375 (29) 178-46-94.

Нажимая кнопку«Отправить заявку», вы понимаете, что указанные в заявке персональные данные будут предоставлены ООО«Гостевой дом»(УНП 691532819) для их обработки на основании абз.15 ст. 6 Закона Республики Беларусь № 99-З «О защите персональных данных» с целью заключения и исполнения договора.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Realt продолжает изучать интересные загородные объекты для инвестиций. На этот раз мы обратили внимание на перспективную коммерческую недвижимость, которая...
 
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