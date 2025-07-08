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Недалеко от метро «Малиновка» строят необычный жилой дом. Показываем, что уже сделано

08.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На месте паркинга-долгостроя в минском микрорайоне Брилевичи вот уже несколько месяцев растет новый жилой дом. Эта коммерческая высотка будет не самой обычной. Во-первых, в 24-этажном доме будут исключительно однушки и двушки. А во-вторых, прибыль от продажи жилья пойдет на компенсации обманутым дольщикам другого ЖК. Мы посмотрели, как движется стройка многоэтажки и узнали, сколько тут стоят квартиры.


Интересующая нас новостройка растет на улице Каролинской. Через дорогу от нее находится поликлиника № 39 и супермаркет Green. До метро «Малиновка» – 800 метров. Напомним, что ранее на этом месте располагался недостроенный паркинг. Его начали возводить еще 10 лет назад, однако завершить так и не смогли. В итоге, город передал участок с долгостроем управлению капитального строительства «Запад».


Строители снесли неэксплуатируемые конструкции паркинга и приступили к новой стройке. Учитывая не самый простой рельеф, работы по устройству нового котлована велись несколько месяцев. Так, в марте на стройплощадке была только подпорная стена и основание будущего монолитно-каркасного дома. Сейчас же новостройка выросла уже до семи уровней.




Новое жилое здание уже просматривается со всех сторон. Из-за большого перепада высот входы в здание будут организованы на первом и третьем этажах. С улицы попасть в дом можно будет с нижнего уровня – там расположатся торговые помещения, а также колясочная и велосипедная. А со стороны двора можно будет зайти сразу на третий этаж, откуда и будут начинаться жилые квартиры (они займут 3−24 этажи). На втором этаже будут размещены кладовые жильцов.


Всего в доме коридорного типа будет 396 квартир. Внутренняя отделка жилья не предусмотрена. Квартиры будут сдаваться со стяжкой на полу, штукатуркой на стенах, разводкой электрики, унитазом, радиаторами и счетчиками. Сдать дом в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года.



Известно, что в многоэтажке будут только студии площадью 35 квадратов и двушки площадью от 59 до 62 квадратов. Первую партию из 36 квартир всем желающим предложили в начале мая, а в конце июня застройщик выставил на продажу еще 45 однушек.


Весной стоимость квадратного метра стартовала от 5700 рублей (1890 долларов) в однушках и от 4700 рублей (1555 долларов) в двушках. Затем застройщик чуть снизил стоимость метра. Сейчас однокомнатные квартиры с видом во двор предлагаются по стоимости 5300 рублей (1780 долларов), а с видом на улицу – по 5500 рублей (1850 долларов).


Получается, что 35-метровая студия обойдется покупателю, как минимум, в 62 тысячи долларов, а 59-метровая  квартира – в 91 тысячу долларов. Первоначально нужно внести 30% стоимости, оставшуюся сумму можно выплачивать ежемесячно до конца строительства.


Как подтвердили в отделе продаж, свободные однушки и двушки в доме еще есть. Доступные к покупке квартиры расположены на 3-4 и 7-8 этажах. Также на продажу выставлены кладовые помещения. Стоимость квадрата в них составляет 3000 рублей.


По предварительной информации прибыль от продажи жилья в доме пойдет на компенсацию затрат дольщикам «Грушевского посада».

Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте паркинга-долгостроя в минском микрорайоне Брилевичи вот уже несколько месяцев растет новый жилой дом. Эта коммерческая высотка будет не самой обычной....
 
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